La World Bank ha peggiorato la stima di crescita dell'economia globale per il 2019. Secondo il rapporto Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment, diffuso martedì, il Pil globale è atteso quest'anno a un'espansione del 2,6% contro il 2,9% previsto in gennaio. L'espansione economica dovrebbe gradualmente salire al 2,7% nel 2020 e al 2,8% nel 2021. La crescita delle economie avanzate è attesa in rallentamento, soprattutto nell'Eurozona (il cui Pil è stimato in progresso intorno all'1,4% tra 2020 e 2021), a causa di esportazioni e investimenti più deboli. L'espansione degli Usa è prevista al 2,5% quest'anno e all'1,7% il prossimo, a fronte del 4,0% di crescita dei mercati emergenti nel 2019 (4,6% nel 2020).

