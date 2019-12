Molti osservatori economici hanno fatto i conti con una recessione economica, ma per il secondo mese consecutivo l'indice complessivo sentix per Eurolandia è aumentato di nuovo, con valori attesi che raggiungono il livello più alto da marzo 2018.

Molti osservatori economici hanno fatto i conti con una recessione economica, ma per il secondo mese consecutivo l'indice complessivo sentix per Eurolandia è aumentato di nuovo, con valori attesi che raggiungono il livello più alto da marzo 2018. Le prospettive stanno migliorando in tutto il mondo. La regione asiatica ex Giappone rappresenta una fonte di speranza, specialmente per l'economia tedesca.L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nel mese corrente, è salito a 0,7 punti da -4,5 punti precedenti, con il valore atteso per i prossimi sei mesi che raggiunge quota +2,5 punti da -3,5 precedenti.

(CC - www.ftaonline.com)