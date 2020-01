All'inizio del 2020 l'indice Sentix rosprende per la terza volta consecutiva. Gli osservatori economici ritengono che lo spettro della recessione economica in Germania si sia dissolto, con l'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nel mese corrente, in crescita a 7,6 punti da +0,7 punti precedenti, con il valore atteso per i prossimi sei mesi che raggiunge quota +9,8 punti da +2,5 precedenti.

La situazione attuale è salita a 5,5 punti, da -1 punto di dicembre.

L'escalation di violenza in Iran non ha turbato gli investitori. L'indice globale è in aumento, così come gli indici di altre regioni del mondo. I dati per la regione asiatica, escluso il Giappone, stanno migliorando. La situazione attuale è a 20,3 punti e le aspettative continuano a salire.

