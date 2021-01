L'economia del settore privato dell'eurozona di dicembre ha indicato una contrazione per il secondo mese consecutivo, anche se ad un tasso molto più lento. Dopo aver conteggiato i fattori stagionali, l'Indice PMI® IHS Markit della Produzione Composita di dicembre ha registrato 49,1 da 45,3 di novembre. Il risultato finale è stato inferiore all'ultima lettura flash di 49,8. Il terziario è rimasto il freno principale della produzione economica, con l'attività che ha segnato una contrazione per il quarto mese consecutivo dell'indagine. In linea con gli andamenti recenti, il manifatturiero è rimasto il punto di luce principale nella prestazione economica dell'eurozona, espandendosi per il sesto mese consecutivo e ad un tasso più rapido di novembre. (CC - www.ftaonline.com)

