Il prezzo dell'assicurazione auto non è uguale in tutte le Regioni d'Italia; ci sono zone e città in cui costa decisamente meno e la differenza tra nord e sud è notevole!

Regione che vai, prezzo dell'assicurazione che trovi. Forse non tutti sanno che, risiedere in una regione italiana piuttosto che in un'altra, dal punto di vista dell'assicurazione auto, può fare la differenza (dal punto di vista economico, ovvero di costo da pagare per la sottoscrizione della propria polizza).

Avete mai sentito qualcuno del centro sud affermare che per pagare l'assicurazione auto deve vendere un rene? Sicuramente si tratta di un'iperbole, di una esagerazione, ma rende bene l'idea.

Per chi risiede a Roma o a Napoli, per esempio, il premio assicurativo della sola RCA obbligatoria è una voce di spesa consistente all'interno del bilancio familiare. Quali sono i motivi per cui c'è una così evidente sperequazione (anche in tal senso) tra le varie zone di uno stesso Stato?

Quali sono i fattori che incidono nella determinazione del premio finale? E, a questo punto, la domanda fondamentale: quali sono le Regioni in cui converrebbe vivere per pagare di meno?

Assicurazione auto: Regioni e Province fanno la differenza

Le tariffe delle compagnie assicurative, tra le altre, tengono conto non solo della Regione di residenza del proprietario (assicurato) del veicolo, ma anche della Provincia dello stesso.

Capita qundi che ci siano differenze sostanziali non solo tra macro-aree dello stesso Stato (nord, centro, sud), non solo tra Regioni magari anche limitrofe, ma addirittura tra le diverse Province che appartengono alla stessa Regione. Come è possibile tutto ciò?

La discriminante, statisticamente, la fanno i sinistri causati dagli automobilisti residenti in una determinata area. Chiaramente, in una città, sarà molto più facile che si verifichino incidenti, visto l'alto numero dei mezzi che circolano, il traffico a tutte le ore o quasi, le condizioni dissestate delle strade, etc.

Difficilmente, in una zona meno soggetta ad alto afflusso di mezzi ovvero al traffico, si verificherà, con le stesse probabilità, un numero parimenti elevato di sinistri. Come indicato in precedenza, è una questione puramente statistica, ma anche di stile di guida.

Dove ci sono più mezzi in circolazione, dove le condizioni di guida sono più stressanti, dove gli autisti diventano meno attenti e più facilmente irritabili, la possibilità che si verifichi un incidente è decisamente più elevata rispetto ad altri luoghi nei quali il contesto assume contorni nettamente più rilassanti.

Assicurazione auto: dove si paga di meno

I fortunati, risiedono principalmente al nord e, nello specifico ad Aosta, ovvero in Valle d'Aosta. In ogni caso, la maggior parte degli eletti, ovvero di coloro che pagano meno l'assicurazione auto, risiedono nelle regioni del nord Italia.

C'è però una notevole differenza tra l'abitare in una provincia o in un'altra della stessa Regione. Prendiamo ad esempio il caso del Piemonte. Avere la residenza in provincia di Novara, di Biella o di Cuneo, è decisamente premiante per i proprietari di autovetture.

Non si può dire la stessa cosa per colore che abitano a Torino, ad esempio, intesa come città. Se però ci si allontana dalla città e si passa ai paesi immediatamente adiacenti (ad esempio Settimo Torinese, paese che è una propagazione del capoluogo piemontese), si scopre che, a parità di altre condizioni, la polizza assicurativa può costare anche un 20-30% in meno.

Il motivo è abbastanza semplice: il traffico che c'è a Torino genera un numero di sinistri decisamente più elevato di quello che c'è nelle zone limitrofe o comunque in provincia.

La provincia di Cuneo, ad esempio, è molto virtuosa anche per via dei numerosi rilevatori di velocità posti sulle proprie strade che, di fatto, fungono da deterrente alle alte velocità e consigliano agli automobilisti di rispettare i limiti (onde evitare multe anche salatissime).

Alcune compagnie assicurative, elaborano statistiche legate addirittura alle micro aree, per cui, la tariffa, sarà differenziata in base al singolo paese di residenza.

Il Sud maglia nera? Non è del tutto vero

Viene abbastanza facile definire il Sud come la maglia nera dell'Italia, dal punto di vista del premio assicurativo da pagare. Certo, in parte questa affermazione è reale, visto che, ad esempio, Napoli è la Provincia in assoluto più costosa dal punto di vista della RCA.

Ci sono invece alcune Province della Sicilia, ad esempio, che risultano tra le meno care, a livello nazionale e quindi, statisticamente, producono meno sinistri.

Come sempre, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio e non bisogna cadere nella demagogia. Quello che però è evidente, è il diverso modo di concepire l'auto ed il suo utilizzo nella diverse zone d'Italia. Tanto per essere chiari, il traffico è intenso non solo a Napoli, Palermo o Roma, ma anche a Milano per esempio, o nella stessa Torino (con le debite proporzioni ovviamente).

Però, mentre a Napoli, Roma, Palermo c'è sempre la sensazione di caos, a Milano, per esempio, pur in presenza di traffico elevato, lo si percepisce come un qualcosa di comunque più ordinato. Certo, la conformazione fisica delle città o delle zone è differente, così come la composizione dei singoli centri abitati. Ciò che però risulta evidente è che, i comportamenti del singolo, alla fine, si possono ritorcere non solo contro se stesso, ma contro l'intera collettività dei patentati.

Stesso discorso per quanto riguarda la dinamica e la complessità dei sinistri causati, con la presenza o meno, di lesioni personali ad una o più persone coinvolte. Tutti fattori che fanno lievitare l'esborso da parte delle compagnie assicurative e, di conseguenza, peggiorano le statistiche di una determinata area.

Assicurazione auto: posso assicurarmi in un'altra Regione?

Dopo aver evidenziato le problematiche relative alla residenza come discriminante per il premio assicurativo da pagare per la propria RCA, può sorgere spontaneo un quesito: posso assicurarmi in una Regione (o Provincia) diversa da quella in cui risiedo?

Se vi recate in una zona diversa da quella in cui risiedete, spesso vi vedete storcere il naso, da parte dell'impiegata assicurativa di turno. Al di là della fantomatica competenza territoriale, il problema fondamentale sta nel fatto che il comportamento, può essere percepito (dall'agenzia assicurativa) come un possibile tentativo di truffa. Quindi, molto spesso, viene utilizzata la motivazione della competenza territoriale per opporre un cortese rifiuto al richiedente.

In realtà, il discorso relativo alla competenza territoriale è tipo fumo negli occhi, in quanto le agenzie assicurative hanno comunque l'obbligo a contrarre per legge. Ergo, se risiedete in Puglia e volete assicurarvi presso una agenzia assicurativa del milanese, potete tranquillamente farlo (obbligo a contrarre vale solo per la RCA obbligatoria).

C'è un però: non serve a nulla assicurarsi in una Regione diversa da quella di residenza. La discriminante, infatti, è proprio la residenza stessa. Occorre modificare quella per poter beneficiare di un trattamento tariffario migliore. Attenzione: si deve trattare di un cambio di residenza reale, non fittizio. In caso contrario, ovvero di accertamenti, si possono incorrere in problemi anche nella liquidazione di eventuali sinistri causati.

Assicurazione auto: comunicare cambio di residenza

Un comportamento che molte volte viene meno, da parte dei proprietari di automobili assicurati, è quello della comunicazione alla propria assicurazione della variazione di residenza. Alle volte si tratta di dimenticanze, altre volte si tenta il colpo, ipotizzando che la variazione comporti maggiori oneri dal punto di vista del premio da pagare.

Se da una parte è vero che si va verso la completa informatizzazione del sistema e che quindi, come già succede per l'attestato di rischio, divenuto ormai da qualche tempo "telematico", dall'altra è altrettanto vero che il processo di informatizzazione deve ancora compiere qualche passo avanti.

Probabilmente, tra breve, tutti i diversi database saranno in grado di comunicare tra loro in tempo reale ed aggiornare le informazioni sul singolo utente nell'immediato. Al momento, però, non è ancora così e quindi, spetta all'interessato, comunicare alla propria agenzia assicurativa qualsiasi variazione in merito. Anche perché, in caso di controlli e verifiche, la compagnia può richiedere l'adeguamento del premio alla nuova situazione del contraente.

Come cercare di risparmiare

Se l'opzione del cambio residenza non è praticabile, i proprietari di auto che risiedono nelle zone maggiormente esose dal punto di vista assicurativo, devono cercare di aguzzare l'ingegno al fine di ridurre il costo annuo dell'assicurazione. Quali possono essere idee e suggerimenti utili? Innanzitutto, occorre evidenziare come non sia solo la Regione/Provincia di residenza a fare la differenza, bensì anche l'età del proprietario del veicolo, la presenza o meno di clausole che in qualche modo possano ricondurre la guida ad un solo conducente o a conducenti oltre una certa soglia di età, le garanzie accessorie, i massimali scelti, la rinuncia o meno alla rivalsa da parte della compagnia assicurativa, ed altro ancora.

Fare quindi più preventivi è il primo, quanto banale, consiglio che si può dare. Risulta perciò opportuno rivolgersi a più agenzie assicurative ed informarsi sulle eventuali convenzioni in essere, sulla presenza di particolari agevolazioni di periodo (ad esempio maggiori scontistiche a disposizione concesse dalle rispettive direzioni commerciali) o sulle modalità per ridurre comunque il premio assicurativo.

Si possono inoltre confrontare i prezzi praticati dalle compagnie online utilizzando i diversi comparatori presenti sul mercato, al fine di avere, in pochi secondi, una elaborazione che metta a confronto le migliori opzioni e dia, come responso, le opportunità più economiche per l'assicurato.

Questo comportamento è consigliabile metterlo in pratica periodicamente in quanto, le statistiche mutano, variano, così come il rapporto tra sinistri pagati e premi incassati da parte delle singole agenzie. E, quando i dati globali migliorano, anche l'assicurato può trarne benefici in termini economici.