La gestione di una classe non è cosa semplice. Per quanto si faccia attenzione, non è raro il caso in cui si possano verificare degli imprevisti. Ed è per questo che è nata una polizza dedicata ad insegnati e dirigenti scolastici.

La gestione di una classe si sa non è cosa semplice. Per quanto si faccia estrema attenzione e si usi la massima diligenza possibile, non è raro il caso in cui ci siano degli studenti che subiscano dei danni durante l’orario delle lezioni, oppure che terzi ricevano dei danni a causa della nostra condotta o a causa di quella alcuni studenti.

In questo senso e in aiuto di tutta la categoria professionale, arriva la polizza per la responsabilità civile degli insegnanti che dà copertura in tutte quelle situazioni che si possono verificare quando si svolge un’attività di tipo didattico.

Assicurazione docenti che cosa è

La polizza per responsabilità civile degli insegnanti garantisce una protezione da tutte quelle possibili situazioni il verificarsi delle quali fa scaturire una richiesta di risarcimento da parte di terzi soggetti per danni prodotti in modo del tutto involontario durante l’esercizio delle loro funzioni.

I danni possono essere relativi sia a terzi soggetti che a beni di proprietà altrui per i quali l’insegante ne risulti responsabile civilmente in virtù della qualifica ricoperta.

Attraverso questo contratto e dietro il pagamento del premio, si fa in modo che tale rischio venga materialmente trasferito in capo alla compagnia di assicurazione liberando il docente dal rischio di dover andare a pagare qualcuno per eventuali danni che dovesse provocare.

Destinatari

Questa copertura assicurativa si rivolge dunque a tutti gli insegnanti ma anche a tutti i dirigenti scolastici, che per la particolare natura dell’attività svolta potrebbero essere citati in giudizio da parte di terzi soggetti.

Questo non solo per dei danni direttamente imputabili alla loro condotta, ma anche per danni che derivino direttamente dagli studenti che sono affidati al loro controllo durante lo svolgimento dell’attività didattica oppure durante anche una gita organizzata.

È pertanto una polizza che consente sia ai docenti che ai Presidi di operare in tutta tranquillità il loro mestiere in quanto si ha la certezza della copertura assicurativa qualunque cosa dovesse verificarsi.

Che significa responsabilità civile dei docenti

Vediamo ora quale siano le coperture offerte. Di base si compone sempre di un pacchetto di garanzie che prevede già tutele per tutte le possibili situazioni di rischio che possono riguardare l’attività del docente.

L’obiettivo finale è sempre quello di porre al riparo sia gli insegnati che i presidi da qualunque richiesta di risarcimento per fatti o situazioni derivanti da comportamenti propri o da comportamenti di altro personale non docente per i quali si sia civilmente responsabili, che possano in modo del tutto involontario, aver danneggiato terzi soggetti o beni di proprietà altrui.

Nei terzi protetti da questa assicurazione sono ricompresi anche gli alunni, tutto il personale non docente e gli altri insegnanti. Le coperture offerte sono relative a tutte le attività che avvengono durante gli orari di lavoro che possono essere però tanto di natura scolastica che extrascolastica.

Nello specifico sono oggetto di copertura le lezioni di educazione fisica così come l’attività di ricreazione all’interno della scuola.

Coperte sono anche tutte le attività sportive che non solo avvengono all’interno dell’istituto, ma anche quelle extrascolastiche che sono praticate in rappresentanza della scuola.

Sono altresì coperte la presenza degli studenti nella scuola prima e dopo l’orario delle lezioni, così come sono coperte tutte le visite di istruzione che si decidano di fare durante l’anno scolastico.

Di una speciale protezione poi godono i docenti di materie particolari come ad esempio quelli di eduzione fisica o quelli che tengano lezione all’interno di laboratori specializzati dove le situazioni di rischio di fatto si moltiplicano.

Bisogna dire poi che a queste coperture base sempre previste all’interno del contratto, si possono aggiungere sempre delle garanzie accessorie la principale delle quali è la tutela legale.

In questo modo si possono avere legali di fiducia da poter sempre affiancare a quelli messi a disposizione della compagnia che offrano assistenza a difesa del proprio patrimonio, nel caso in cui si devesse essere citati in giudizio per un contenzioso in cui si possa essere coinvolti per motivi legati alla propria attività.

Durata della copertura e rinnovo

Di base una polizza di questo tipo ha una durata annuale al termine della quale può sempre essere rinnovata. Alcune polizze esistenti sul mercato prevedono il tacito rinnovo, altre invece prevedono che questo venga richiesto espressamente dalla parte interessata.

In questo caso normalmente sarà sempre la compagnia, in prossimità della scadenza, ad avvisare puntualmente l’assicurato del termine della protezione e quindi ad offrire il rinnovo in modo del tutto veloce.

Bisogna dire che la scelta del rinnovo automatico, laddove non fosse prevista fin dall’origine nel contratto, è un’opzione che si può sempre scegliere in sede di stipula della polizza stessa in modo da non incorrere in nessun rischio di perdita anche solo temporanea della copertura.

Come stipularla

Questa polizza può essere stipulata tanto attraverso i canali tradizionali che online.

In questo ultimo caso non c’è dubbio che si abbia maggiore convenienza in quanto si ha la possibilità di poter confrontare immediatamente un maggior numero di offerte e di poter scegliere subito quella che meglio si adatti alle nostre esigenze di copertura e che sia anche più appetibile sotto il profilo economico.