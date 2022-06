L’uso di nuove tecnologie, per passione o per motivi di lavoro è diventato sempre più diffuso, ma proprio per questo, sempre nuove regole sono state emanate per regolamentarlo tanto che alla fine stare dietro a tutte è diventato sempre più complicato. Nello specifico tra i mezzi che negli ultimi anni hanno avuto ampia diffusone, ci sono i droni, ovvero degli apparecchi a pilotaggio remoto che hanno consentito di esplorare dei luoghi altrimenti inaccessibili agli uomini.

Questi hanno trovato impiego sia per scopi lavorativi, ma anche per semplice divertimento. E proprio perché per questa seconda finalità si è assistito nel corso degli ultimi anni davvero ad una crescita esponenziale degli acquisti tanto che l’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha deciso di imporre delle stringenti regole che ne disciplinano l’utilizzo stabilendo al tempo stesso la necessità di una copertura assicurativa per questi droni. Vediamo quindi in cosa consiste questa assicurazione e le garanzie offerte.

Droni e assicurazione

I droni hanno trovato sempre più impiego in attività di uso comune tanto che è diventato necessario insieme al loro utilizzo, pensare ad una copertura assicurativa legata all’auso degli stessi proprio per offrire una protezione contro tutti i possibili danni che possono accadere mentre il mezzo risulta essere in volo. È proprio per questo che la legge ad oggi impone che, indipendentemente dal peso e dalle finalità per il quale il drone venga utilizzato, questo debba essere obbligatoriamente assicurato.

Lo scopo di questa copertura è quello di evitare qualunque tipo di problema o inconveniente legati all’uso di questi apparecchi, ecco perché la garanzia base che più si adatta alla situazione, è la responsabilità civile verso terzi. Ovviamente ci saranno differenti polizze per differenti tipologie di droni, pertanto vediamo come poter effettuare una scelta tra quello che il mercato assicurativo offre.

Droni diversi, usi diversi

È evidente che sul mercato esistono differenti tipi di droni ognuno per una destinazione d’uso diversa. Non solo, pilotare il drone non è una cosa che una persona può improvvisare in quanto si devono seguire delle regole ben precise, e questo consente già una prima forma di protezione e sicurezza sia nei confronti delle persone che delle cose. Tuttavia non risulta sufficiente questo, perché qualunque sia l’aeromobile che si va ad acquistare, e qualunque sia l’uso che se ne fa, è bene sempre accompagnare l’acquisto con la sottoscrizione di una polizza assicurativa allo scopo di difendersi dai possibili danni che l’apparecchio può provocare sia a livello personale che a terzi soggetti.

Quali coperture offre la polizza

Questa copertura assicurativa consente una duplice forma di copertura, ossia protegge sia direttamente il mezzo che le persone e i beni di proprietà altrui con la garanzia di responsabilità civile.

Quindi la tutela che dà questa protezione è piuttosto ampia perché abbraccia tutti i possibili danni che possano derivare dall’uso di questi droni, purché però questo venga fatto nel rispetto delle regole vigenti in materia.

L’assicurazione offre copertura per i danni che i droni possono subire a causa di incendi, di agenti atmosferici, impatti, esplosioni, botte, cadute, naufragi e così via, ma anche danni che possano subire eventuali parti meccaniche dell’apparecchio quali lo scheletro o il motore. In aggiunta, oltre ai danni sull’aeromobile, la garanzia per responsabilità civile va a risarcire terzi se dall’uso del drone possono derivare ferite o lesioni a terze persone, e finanche la morte.

Non solo l’assicurazione interviene anche se il drone è concausa di danneggiamento o cose di proprietà altrui.

La normativa esistente

I droni non sono che uno degli ultimi apparecchi che la tecnologia è stata in grado di realizzare. L’utilizzo nel tempo di questi strumenti progressivamente aumentato anche perché di fatto, si è dimostrato un mezzo poliedrico adatto ad una pluralità di scopi.

Possono essere utilizzati per diletto, ma si sono dimostrati degli abili collaboratori anche nel mondo e del lavoro e a tutt’oggi ancora si scoprono nuove modalità d’impiego. Di fatto rientra nella categoria degli aeromobili che possono essere comandati a distanza senza bisogno di alcun pilota, tramite un telecomando oppure un computer, un tablet e persino uno smartphone.

Ovvio che con la diffusione di questi apparecchi si è posto il problema della regolamentazione connessa al loro utilizzo. Dopo un primo momento di quasi assenza di regole sul campo, si è deciso di intervenire, e a tutt’oggi, la situazione è ancora soggetta a cambiamenti. Uno tra tutti ad esempio è stato proprio l’introduzione di una polizza assicurativa per chi utilizza i droni.

Inizialmente questa polizza era stata concepita come obbligatoria solo per chi utilizzava questi apparecchi per scopi professionali. In sostanza chi si avvaleva dell’uso del drone per poter eseguire il proprio lavoro doveva obbligatoriamente stipulare un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, in modo tale che se il drone avesse causato un danno a terzi soggetti, la compagnia assicurativa provvedeva al risarcimento della persona che aveva subito un pregiudizio.

Assicurazione obbligatori per tutti?

Le cose però con il tempo sono progressivamente cambiate. In effetti il primo step che ha dato l’avvio ai cambiamenti, è la normativa del 2019. Ricordiamo che in Italia l’obbligo alla stipula di una polizza assicurativa già dal lontano 2014 ma solo per determinate categorie.

La successiva normativa del 2019 è intervenuta a colmare questo vuoto inserendo nell’elenco degli aeromobili che prima ne erano esclusi. Nello specifico l’attuale normativa ha esteso l’obbligo a i cosiddetti veicoli leggeri ossia quelli il cui peso non supera i 250 grammi. La normativa quando parla poi di “sistemi aerei a pilotaggio remoto” ( SAPR), li distingue in due grandi gruppi ossia quelli che hanno una massa al decollo inferiore a 25 kg, e quelli con massa uguale o superiore a 25 kg.

Sulla questione dell’obbligatorietà della polizza per i droni e il relativo peso, è intervenuto l’ENAC che ha stabilito espressamente che chiunque voglia servirsi di SAPR per fare delle operazioni, è autorizzato a farlo ma solo se ha un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

L’Ente non fa rifermento né alle dimensioni, né agli scopi, pertanto l’interpretazione corrente, è che tutti i droni debbano essere obbligatoriamente assicurati qualunque sia il loro peso e qualunque sia l’uso che se ne intenda fare a prescindere dal fatto che sia per lavoro o per diletto.

Scopi della polizza

La normativa ha voluto quindi in tal senso imporre a tutti gli utilizzatori di questi aeromobili una copertura che li coprisse da qualunque possibile imprevisto possa verificarsi, contando sull’intervento di un soggetto atto ad assumersi rischi di questo tipo e a risarcire le somme ad essi connesse, come le compagnie assicurative a cui di fatto, questo rischio viene trasferito.

È ovvio che la polizza si dimostra estremamente utile perché chi utilizza il drone può involontariamente causare un danno a qualcuno in caso di incauto utilizzo dell’apparecchio. Si pensi al caso in cui in un’errata manovra di atterraggio, l’aeromobile vada accidentalmente a colpire un’automobile. In questa eventualità con la polizza sarà la compagnia a farsi carico del risarcimento dei danni che l’incidente ha prodotto.

Non solo poi l’assicurazione assicura terzi soggetti e beni di proprietà altrui ma protegge anche chi li usa da tutti i rischi ad essi connessi.

Il fatto che sia poi una polizza obbligatoria, farà sì che chi viene sorpreso ad utilizzare l’aeromobile senza adeguata copertura, è punibile con una sanzione, anche di importo piuttosto elevato che può raggiungere i 15 mila euro e nei casi più gravi chi vola senza essere avere la relativa autorizzazione, viene punito addirittura con il carcere.

Chi deve assicurarsi

Pertanto obbligati alla stipula di una polizza di questo tipo sono tutti i possibili utilizzatori di questo apparecchio, e siccome le destinazioni d’uso del mezzo sono differenti, diverse tra di loro saranno anche le coperture offerte dal mercato.

Pertanto ci saranno assicurazioni con garanzie specifiche a seconda del fatto che l’uso sia per finalità lavorative, sportive o semplicemente per diletto. Ovvio che chi usa questo mezzo in modo professionale dovrò necessariamente avvalersi di polizze adatte a questo scopo che chiaramente non possono avere né quelle per uso sportivo dei droni, né ad esempio le polizze capofamiglia che possono essere adatte alla copertura quando il drone si utilizzi solo per hobby. Pertanto massima attenzione alle coperture che si acquistano.

Cosa non copre l’assicurazione

Abbiamo già detto cosa copre questo tipo di polizza ossia ogni danno che possa essere causato da urti, esplosioni, eventi atmosferici, incendi, ma anche ogni altro danno che sia attribuibile a guasti relativi a parti meccaniche come un cedimento della struttura o un guasto al motore. Abbiamo detto inoltre che l’efficacia di queste coperture esiste sempre ammesso che l’uso del drone sia stato fatto nel rispetto delle regole vigenti.

Ci sono però delle situazioni che restano sempre escluse dalla copertura assicurativa. Di regola la polizza mai andrà a rimborsare:

i guasti derivanti da eventi esterni;

l’usura dell’aeromobile;

l’uso del drone per scopi illeciti o i danni avvengano durante il trasporto;

gli eventi causati dal mancato rispetto di regolamenti, leggi e norme di sicurezza e che comunque sono attribuibili ad un uso differente rispetto a quello indicato nella polizza assicurativa;

i danni eventualmente prodotti all’equipaggiamento fotografico che però non siano collegati a un incidente.

Ugualmente la polizza non prevede il rimborso se i danni derivano da un mezzo che non è a norma e quando si eseguano delle operazioni non in condizioni si sicurezza.