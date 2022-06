Sai che c'è un modo per ottenere degli sconti sul premio della tua RCA? La formula guida esperta è uno di questi, scopriamo insieme come funziona.

Si sa la spesa per l’assicurazione della propria auto ha raggiunto dei costi proibitivi. Nel tempo è progressivamente aumentata, rispetto allo scorso anno i dati parlano di un aumento generalizzato del premio del 3,7% senza distinzione tra Nord e Sud, ed è abbastanza evidente che in un periodo di crisi come questa, questi rincari non fanno di sicuro bene alle finanze delle famiglie italiane già messe duramente alla prova.

Far quadrare i bilanci risulta essere sempre più un gioco di prestigio pertanto si cerca in tutti i modi di poter eliminare le spese superflue e di poter contenere, laddove possibile, i costi che non sono eliminabili.

Il costo della polizza RCA è uno di questi, pertanto vediamo se esistono dei modi che consentono di poter abbattere il costo di questa copertura o di ottenere degli sconti.

Tra i differenti accorgimenti oggi parleremo della cosiddetta formula guida esperta ossia della possibilità di poter ridurre il premio a seconda di colui che conduce il veicolo.

Contratto RCA, copertura base

Il contratto RCA, lo sappiamo tutti è una copertura obbligatoria nel nostro paese. Ogni mezzo di trasporto, moto o macchina, furgoni o camion, per poter circolare ha bisogno di questa copertura. La sua mancanza ne costituisce a tutti gli effetti un reato ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.

In effetti, il guidatore che sottoposto ad un controllo venisse sorpreso alla guida veicolo sprovvisto di copertura, commette un reato perseguibile per legge punibile con la sanzione amministrativa della multa il cui importo varia dagli 849 euro ai 3.396 euro, e può anche portare al sequestro del veicolo.

Scopo di questa polizza è la copertura della responsabilità civile del mezzo, pertanto essa si riferisce direttamente al veicolo e non al guidatore, e si pone come obiettivo quello di andare a proteggere il conducente dai vari possibili danni che questo può arrecare in modo del tutto involontario con il proprio mezzo tanto a terzi soggetti a che a beni di proprietà altrui.

Quindi è il verificarsi del sinistro che comporta l’obbligo della compagnia al risarcimento del danno che questo abbia prodotto sempre però nel limite di quello che all’interno del contratto è definito massimale.

Il massimale è un valore monetario di riferimento che rappresenta l’importo massimo del danno di cui la compagnia assicurativa decide di farsi carico. Questo vuol dire che se il valore del danno eccede il livello del massimale, l’importo che supera questo limite è a carico dell’assicurato stesso.

Garanzie base e garanzie accessorie

L’assicurazione Responsabilità Civile Auto per come l’abbiamo appena descritta è dunque la copertura base, quella che tutti gli automobilisti devono aver per poter circolare sulle nostre strade.

Ricordiamoci che in caso di sinistro in assenza di copertura assicurativa, il conducente del mezzo si espone anche al diritto di rivalsa della compagnia nei suoi confronti, ossia al fatto che la compagnia pretenda la restituzione delle somme che abbia eventualmente pagato a titolo di risarcimento a terzi soggetti.

Accanto però alla copertura base, ciò che oggi caratterizza sempre più il contratto RCA, è l’alta personalizzazione dello stesso, ossia la possibilità di comporre opportunamente la polizza aggiungendo tutta una serie di garanzie accessorie che la rendono più adatta alle effettive esigenze del cliente stesso.

Tra le clausole aggiuntive alcune, aumentando il livello delle coperture hanno l’effetto di aumentare l’ammontare del premio finale della polizza, altre invece, imponendo delle limitazioni contrattuali, consentono all’assicurato di ottenere degli sconti sul premio.

È quello che può accadere con alcune delle opzioni presenti all’interno della garanzia accessoria definita “formula guida” che consente di ottenere una diversa connotazione del premio a seconda del conducente del veicolo.

Sul mercato ne esistono differenti ma tra tutte quella che consente di ottenere più vantaggi in termini sia pratici che economici è la formula esperta, che ci dà la possibilità di ottenere uno sconto sul livello del premio a patto che si rispettino determinate condizioni.

Guida esperta che cosa è

Questa garanzia rappresenta senza dubbio un compromesso, ossia una buona soluzione intermedia rispetto alle altre due formule che descriveremo in seguito, che ci consente ancora un uso dell’auto da parte di più persone anche se con degli opportuni accorgimenti.

In effetti in questa formula si prevede che a condurre il mezzo possa essere solo un individuo che sia esperto.



Questa condizione ovviamente, presupponendo che il conducente sia un individuo dotato di una certa esperienza, comporta al tempo stesso una più bassa probabilità di provocare un sinistro e quindi consente di ottenere degli sconti sul premio da parte della compagnia, che guardano a questa formula con una certa benevolenza.

Di solito sono considerati come esperti individui che hanno più di 25 anni anche se in questo senso, compagnie diverse possono imporre limiti diversi.

Alcune compagnie ad esempio, lasciano sempre il limite dei 25 anni ma affiancano come requisito almeno due anni di possesso della patente, altre compagnie abbassano invece anche il requisito dell’età e lo portano a 23 sempre con il possesso della patente da almeno due anni.

Altre compagnie invece alzano il limite dell’età, alcune fino a 28 anni se si guida un’auto oppure a 30 anni per i motociclisti. Ovviamente quindi la situazione cambia da compagnia a compagnia.

Pro e contro

Ovvio che ogni formula ha i suoi vantaggi e svantaggi. In generale è vero che questa alternativa dovrebbe essere preferita se si è sicuri di non prestare l’auto a nessuno, oppure se si vive all’interno di un nucleo dove non ci siano neopatentati o persone che abbiamo meno di 25 anni.

Ad ogni modo purché si rispettino queste condizioni, che comunque sono piuttosto ampie, risulta essere una scelta che consente buone possibilità risparmio. Gli inconvenienti si hanno soprattutto in casi di possibile sinistro che si dovesse verificare con alla guida un soggetto non autorizzato. In tal caso la compagnia interviene a risarcire il sinistro ma può esercitare sul suo assicurato il diritto di rivalsa, ossia pretendere la restituzione delle somme che abbia pagato come risarcimento a terzi soggetti.

Guida libera

In questa formula il conducente del mezzo può essere chiunque. Ovvio che consentendo maggiore libertà nella scelta del guidatore è anche la soluzione che ha il premio più alto ma, se si dovesse verificare qualunque tipo di sinistro, il proprietario del mezzo è al sicuro che questo sarà sempre risarcito a prescindere da chi si trovi al volante del veicolo.

Pro e contro

Ovvio che senza dubbio questa scelta è quella che consente più libertà di movimento perché mai limita nella scelta del conducente né per quel che riguarda l’età, né per quel che riguarda l’esperienza, tuttavia bisogna dire che questa completa libertà di guida del veicolo ha un costo maggiore. In effetti tra tutte le tre formule, questa ha il premio più alto.

Quando sceglierla

Questa alternativa è sicuramente da preferire quando all’interno del nucleo ci siano più persone che guidano l’auto, anche neopatentati con poca esperienza. In questa eventualità ogni sinistro sarà pienamente indennizzato e la compagnia non potrà mai esercitare il diritto di rivalsa. Tuttavia siccome tra tutte è la più costosa delle tre, è bene anche che si scelga quando si abbia la certezza che si riesca ad ammortizzare questo maggior costo.

Come tale è una formula che sicuramente non va scelta se si sa con certezza che il mezzo lo guida in modo esclusivo un unico soggetto e per tanti km nell’arco della giornata.

Guida esclusiva

Altra scelta che può prevedere il contratto, è quella esclusiva che prevede degli sconti sul premio qualora alla conduzione del veicolo ci sia solo il proprietario o intestatario della polizza.

In questo caso il valore del premio dipenderà direttamente dal profilo di rischio del soggetto che si assicura quindi il risparmio è strettamente connesso a chi stipula materialmente il contratto. Maggiore sarà l’esperienza del conducente, conseguentemente minore sarà il costo della polizza.

Pro e contro

Ovvio che questa soluzione si deve scegliere solo se si è un guidatore esperto e si è certi che nessun altro si metterà alla testa del veicolo. In ipotesi contraria infatti, e in caso di sinistro la compagnia ha sempre il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.

Quale scelta fare

Certo che scegliere delle formule con delle limitazioni alla persona del conducente può portare degli sconti sul premio anche interessanti che possono andare dal 5% al 15% nel caso delle formule guida esperta ed esclusiva. Vero è però che quest’ultima è molto limitante perché di fatto limita ad una sola persona la conduzione del veicolo, pertanto un buon compromesso è proprio tale formula.

Con questa si riesce a fare in modo che più persone riescano sempre a condurre il mezzo ottenendo al tempo stesso degli sconti, ma facendo sempre la massima attenzione che alla conduzione del veicolo in ultima analisi, ci sia sempre un soggetto autorizzato.

Ad ogni modo però la scelta resta sempre meramente soggettiva e va valutata caso per caso perché è strettamente legata all’uso che si fa del mezzo e alle persone che dovranno utilizzarlo.

Si può modificare la scelta

Bisogna però dire che anche se in sede di stipula contrattuale si è optato per una determinata formula, le compagnie danno sempre ai loro clienti la possibilità di cambiare la loro scelta e quindi di modificare la loro preferenza. Questo si può fare o ricorrendo all’aiuto del proprio agente, oppure direttamente andando sul sito della propria compagnia, accedendo alla propria area riservata.