Se stai per sposarti e temi degli imprevisti, previeni ogni rischio con l'assicurazione matrimonio: in questa guida come funziona, quanto costa e che copertura offre ai neosposini.

Il giorno delle nozze si sa è il giorno in cui molte coppie aspettano finalmente di coronare il loro sogno d’amore.

L’organizzazione richiede un notevole impegno di tempo e di energie e nonostante tutti gli sforzi che si facciano, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo ed aggiungono stress a stress.

Ricordiamo poi il periodo appena trascorso della piena crisi pandemica dove molti matrimoni sono stati rinviati, altri proprio annullati e pensiamo a quali e quante possano essere state le spese addizionali che le coppie abbiano dovuto affrontare per le caparre perse con i vari fornitori per i vari servizi connessi al matrimonio, location, cibo, fiori, fotografi e così via.

Per ovviare a questi inconvenienti e fare in modo che tutto possa essere gestito in maniera più efficiente possibile, un valido aiuto lo si può trovare nell’assicurazione matrimonio che consente proprio di gestire tutti i possibili imprevisti e limita di molto tutti i possibili problemi che possano verificarsi.

Vediamo dunque che cosa è questa assicurazione matrimonio, quali garanzie offre e perché la sua stipula potrebbe rivelarsi davvero utile in particolari circostanze.

Matrimoni e imprevisti

Il giorno del matrimonio si sa è un giorno che deve lasciare tutti senza fiato. Viene organizzato dagli sposi nei minimi dettagli, e nulla è lasciato al caso. Non sempre, però, per quanto siano stati ardui gli sforzi, per quanto sia stata maniacale l’organizzazione, tutto va come si era immaginato. L'imprevisto può essere dietro l'angolo! Basti pensare a quanto è successo nel corso del 2020. Il Covid lo ha reso un anno funesto per i matrimoni. Tantissimi sono stati quelli rinviati, altri sono stati proprio annullati con delle conseguenze comunque importanti.

Il matrimonio è un evento importante che richiede un certo grado di organizzazione e preparazione con una serie di servizi che devono essere prenotati con sufficiente anticipo da differenti fornitori.

Un annullamento davvero può portare a pesanti perdite economiche per la giovane coppia, non fosse altro per le differenti caparre che si sono pagate ai vari fornitori coinvolti nell’organizzazione stessa dell’evento.

Leggi anche: Il contratto prematrimoniale è valido in Italia?

Cosa è bene fare?

Innanzitutto quando si organizza un matrimonio è bene sempre prestare la massima attenzione a tutti gli accordi che si prendono con i vari fornitori. Normalmente è meglio che tutte le decisioni vengano redatte per iscritto, perché su questo contratto poi, ci sono riportate sempre tutte le condizioni relative alla caparra e alle eventuali estinzioni nel caso in cui l’evento venga disdetto.

La forma scritta del contratto è evidentemente un maggiore forma di tutela rispetto ad un semplice accordo verbale che può già aiutare di più in caso di imprevisti quali rinvii o annullamenti. Tuttavia se si vuole essere maggiormente sicuri quando si organizza un matrimonio, è bene ricorrere ad altre forme di protezione contro tutti i possibili imprevisti che possono verificarsi. In questo senso ci viene in aiuto il mercato assicurativo che con la polizza matrimonio ci consente di metterci al riparo da situazioni spiacevoli che potrebbero mandare a monte proprio il matrimonio stesso con tutti gli annessi e connessi.

Assicurazione matrimonio: che cos'è

L’assicurazione matrimonio è una copertura che dietro il pagamento di un premio, consente di proteggersi da possibili imprevisti che potrebbero colpire questo giorno così importante. Di base va a coprire i rischi che sono connessi con l’annullamento e la relativa riorganizzazione della cerimonia.

L’effetto finale è quello di andare a proteggere gli sposi da tutte quelle possibili perdite economiche che possano verificarsi nell’ipotesi in cui, per qualunque motivo, questo evento non dovesse verificarsi. Il premio della copertura varia in base alla tipologia e al livello di rischio coperto, ne deriva pertanto che il mercato assicurativo offre differenti polizze che hanno differenti garanzie e offrono un diverso grado di protezione.

Premio e durata

Ovvio che come ogni polizza assicurativa affinché si possa acquisire il diritto alla controprestazione dell’assicuratore, si deve procedere a pagare un premio, che per la particolare natura della polizza verrà pagato per un breve periodo e commisurato sempre all’evento rischioso che si vuole coprire.

Se volessimo quindi dare una connotazione tecnica all’assicurazione matrimonio questa la facciamo rientrare nel più vasto ambito delle coperture temporanee, in quanto ha una validità di 30 giorni antecedenti alla data del matrimonio e offre un servizio di assistenza che dura nei successivi 12 mesi. La durata del contratto va detto che è sempre modificabile in base alle esigenze degli sposi.

Tipologie di assicurazione

Questo tipo di garanzia è una copertura relativamente giovane nata nel mondo anglosassone che solo di recente ha trovato diffusione all’interno del nostro paese. Questo è il motivo per cui non tutte le compagnie sono ancora in grado di offrirla specie quelle di più piccole dimensioni.

Tra le compagnie più grandi va menzionato il prodotto offerto dalla compagnia Filo Diretto che ad oggi sembra essere il prodotto più strutturato sull’argomento e che prevede due differenti tipi di polizze. Queste polizze sono sottoscrivibili sia attraverso i canali tradizionali, sia attraverso il canale online sempre facendo un preventivo del premio da pagare. Nello specificò i due pacchetti si chiamano Wedding e Sposami, e mentre il primo risulta essere un pacchetto predefinito standard uguale per tutti, il secondo Sposami, risulta essere un pacchetto personalizzabile con le coperture che più si ritiene opportuno aggiungere.

Pacchetto Wedding

Il pacchetto Wedding offerto dalla compagnia Filo Diretto abbiamo detto essere un pacchetto standard in quanto prevede delle coperture base uguali per tutti, ognuna con un premio e un livello del massimale predefinito a priori. Nello specifico le coperture base previste sono l’annullamento e la riorganizzazione del matrimonio per le quali la compagnia stabilisce un massimale di 12 mila euro ed un premio di 147,90 euro.

A questo aggiunge le garanzie di tutela giudiziaria e di Responsabilità civile dell’evento con un massimale di 15 mila e di 100 mila euro rispettivamente. I relativi premi per queste due ulteriori garanzie sono di 12,3 euro ciascuna. In aggiunta il pacchetto base si compone di un servizio di assistenza agli sposi che abbiamo detto normalmente dura per i 12 mesi successivi all’evento, del costo di 24,5 euro.

Considerando tutti gli elementi in questione il costo complessivo del pacchetto standard Wedding, è di 197 euro.

Pacchetto "Sposami"

Il pacchetto Sposami è un pacchetto personalizzabile che oltre alle garanzie base che abbiamo visto in precedenza, prevede l’aggiunta di altre garanzie accessorie che è possibile inserire in base alla situazione di rischio soggettivo. La particolarità di questa seconda assicurazione è che il livello del massimale non è più fisso ma variabile, come tale è previsto anche un premio più elevato.

Nello specifico anche in questo pacchetto avremo sempre le coperture base per l’annullamento e la riorganizzazione del matrimonio questa volta però con un massimale variabile dai 5 mila ai 50 mila euro.

Inoltre come prima, avremo le garanzie per la tutela giudiziaria e la Responsabilità civile degli sposi con massimali che come nel caso precedente rimangono immutati a 15 mila e a 100 mila euro.

Avremo anche il servizio di assistenza agli sposi, in cui a differenza del precedente pacchetto in cui non c’era un massimale, è prevista la presenza di un massimale di importo variabile. A queste coperture si possono aggiungere ora nel pacchetto Sposami, le garanzie per perdita posto di lavoro, per infortunio sposi e per l’annullamento della luna di miele con dei massimali fino a 15 mila euro, da 25 mila a 450 mila euro, e da 500 a 15 mila euro, rispettivamente.

Garanzie e risarcimento

Come in tutte le polizze assicurative, ovvio che si acquisisce il diritto alla controprestazione dell’assicuratore dietro il pagamento di un premio. Per quel che riguarda l’obbligo alla controprestazione da parte dell’assicuratore, scatta quanto ci sia l’annullamento del matrimonio, nel qual caso l’assicuratore andrà a corrispondere agli sposi una somma a titolo di indennizzo il cui importo corrisponde all’ammontare versato a titolo di caparra e/o penale che sia stata pagata per annullare i servizi richiesti connessi alla celebrazione delle nozze, quindi location, catering, fotografo, abbigliamento e così via. L’importo massimo del capitale che può essere assicurato è di 50 mila euro.

All’interno di questa polizza è sempre poi possibile inserire anche una garanzia per Responsabilità civile degli sposi che va a coprire tutti i danni che in modo dl tutto fortuito si possano arrecare a terzi soggetti per un importo massimo di 100 mila euro.

Assistenza agli sposi

L’assicurazione matrimonio prevede poi sempre un servizio di assistenza agli sposi che si protrae nei 12 mesi successivi alla celebrazione dell’evento. Si tratta di solito di garanzie che hanno a che fare con assistenza per problemi relativi all’abitazione dei novelli sposi quali ad esempio l’invio di un tecnico per interventi che dovessero essere necessari, il pagamento delle spese di soggiorno se la casa dovesse essere inagibile per un periodo, il servizio di vigilanza per furto e rapina. Ancora rientrano in questa assistenza tutti i servizi relativi al furto, allo smarrimento o alla rapina delle carte di credito, oppure ad esempio se l’assicurato si trova all’estero questa assistenza consente il rientro immediato dal viaggio oppure l’anticipo di somme di denaro, il pagamento diretto della fattura dell’hotel o rifacimento dei documenti se fosse necessario e così via.