Si sente spesso parlare di assicurazione obbligatoria in caso di mutuo, e spesso le banche ne chiedono più di una. Ma come funziona veramente?

L'acquisto della casa è uno dei passi più importanti nella vita di ogni persona. Gli abitanti del Bel Paese, infatti, sono tra coloro che hanno maggiormente a cuore l'abitazione di proprietà. Tuttavia, le generazioni più giovani, si trovano di fronte a problematiche lavorative ed economiche sempre più difficili da affrontare, gestire e superare. Comprare la casa, quindi, sta diventando un'impresa anche perchè, senza una certa stabilità lavorativa (intesa come contratto a tempo indeterminato, sicurezza di una busta paga capiente e prospettive di miglioramento economico), diventa difficile, se non impossibile accedere anche ad un mutuo.

Il tutto, al netto di incentivi e bonus previsti dal Governo per le persone più giovani e comunque al di sotto dei 40 anni di età. La domanda che le giovani coppie si pongono è sempre la stessa: "Ce la faremo a pagare il mutuo?". E quando si sottoscrive un contratto di finanziamento, quali altri costi si devono sostenere?

In caso di mutuo l'assicurazione è obbligatoria?

Nel momento in cui si stipula un mutuo, oltre alle spese per il rogito notarile, occorre anche tener presente dei costi legati all'assicurazione dell'immobile che si va ad acquistare.

Capita molto spesso che la banca ci voglia propinare una serie di polizze da abbinare al finanziamento, facendole passare come obbligatorie o quasi. Sorge dunque spontaneo un quesito: quale, tra le assicurazioni che ci vengono in un certo senso proposte, sono davvero inevitabili?

Di obbligatoria, in realtà, c'è solamente l'assicurazione che copre il caso di incendio, esplosione e scoppio dell'immobile. La polizza è vincolata a favore della Banca. Che cosa significa? Che l'Ente che concede il finanziamento si tutela nel caso in cui il bene oggetto dello stesso, dovesse venire meno in seguito agli eventi in precedenza indicati.

Di norma, l'importo assicurato coincide con la somma erogata e la banca richiede il pagamento in un'unica soluzione (in via anticipata) del premio riferito all'intera durata del mutuo. In alternativa è possibile stipulare comunque una polizza presso qualsiasi compagnia assicurativa e pagare il relativo premio in via annuale.

Essendo la copertura richiesta decisamente basica, il premio, solitamente è abbastanza risibile anche se, nel caso di pagamento anticipato per l'intera durata del mutuo, può diventare una voce di costo comunque consistente.

L'assicurazione caso morte è necessaria?

Capita, durante la ricerca delle migliori condizioni per il mutuo da stipulare, di sentirsi proporre la polizza temporanea caso morte e di percepirne, in modo più o meno velato, l'obbligatorietà. In realtà, nulla di tutto ciò. Sgombriamo quindi il campo da interrogativi e dubbi: la TCM può essere molto utile, decisamente consigliata, ma non è indispensabile. Perchè può essere utile ed opportuna? Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Di una polizza stipulata sulla vita dell'assicurato che garantisce, in caso di morte dello stesso durante il periodo di vigenza del contratto, la liquidazione di un capitale prefissato agli eredi o comunque ai beneficiari in esso designati.

Dunque, specie quando chi stipula un mutuo è giovane e magari ha una famiglia con figli sulle spalle, conviene mettere al riparo i propri cari dalle conseguenze avverse di un evento devastante. Certo, non si riporta in vita colui che non c'è più, ma chi sopravvive, può almeno pensare al presente e futuro con maggiore serenità (almeno da un punto di vista economico).

Non dimentichiamo che, più l'assicurato è giovane, più e favorevole (in senso di premio da pagare) la tariffa con la quale sottoscrive la propria polizza TCM.

Nel caso di mutuo cointestato, una doppia copertura, è sicuramente l'opzione regina da prendere in considerazione. Ripetiamo: senza vincoli, nè obblighi. Si tratta di una scelta che il mutuatario deve fare consapevolmente e in piena autonomia.

Come tutelare la propria casa

Sorge spontaneo un quesito: l'assicurazione che la Banca erogatrice del mutuo richiede obbligatoriamente, è sufficiente a tutelare, oltre alla banca stessa, anche chi il bene lo acquista? Ovvero, come si può, e si deve fare per mettere al riparo il proprio immobile da conseguenze nefaste?

Andiamo per ordine: l'assicurazione vincolata a favore della Banca comprende solamente il caso di incendio, esplosione e scoppio. E si parla del fabbricato, ovvero delle "mura abitative". Inoltre, coincidendo di norma il valore assicurato con quello del mutuo erogato, spesso non è sufficiente a garantire totalmente l'assicurato dalle avversità che possono accadere.

Ecco che quindi, è consigliabile integrare la garanzia assicurativa, ovvero stipulare una polizza completa che possa far dormire sonni più tranquilli al proprietario dell'immobile. In che modo?

Innanzitutto si può contrarre una polizza che permetta di assicurare il bene per il suo reale valore, tenendo presente che non si parla di valore commerciale ma di costo di ricostruzione. Inoltre, è utile estendere la copertura anche al contenuto della casa e non solo alla parte muraria. Arredi, mobili e quanto all'interno delle mura domestiche, possono infatti andare totalmente distrutti in caso di incendio.

Assicurarsi contro infortuni e incidenti

La vita e la salute del mutuatario sono fondamentali, per sè e per la propria famiglia. Ci si deve quindi interrogare sul come tutelare questa figura che, in un nucleo familiare composto da una singola persona, significa: come tutelo me stesso? Abbiamo già visto, in precedenza, quanto possa essere importante la stipula di una polizza caso morte che copra la durata del mutuo. Il capitale assicurato in questione, può anche essere parametrato al valore residuo del mutuo negli anni oppure può rimanere costante. Nel primo caso, se l'assicurato muore, il beneficiario si ritroverà la somma utile per estinguerlo. Nel secondo caso, avrà un surplus da utilizzare ad libitum.

Se la morte è un caso estremo, un incidente o una malattia che comportino gravi postumi invalidanti permanenti, possono mettere a dura prova la vita di una persona e del proprio nucleo familiare. Possono comprometterne totalmente la capacità lavorativa e comportare ulteriori spese per la gestione della non autosufficienza.

Una evenienza simile puà avere gravissime ripercussioni sul bilancio della famiglia, non solo nell'immediato ma anche e soprattutto nel medio e lungo periodo. I costi per l'assistenza a persone non in grado di compiere da soli le attività quotidiane, possono infatti essere esorbitanti. Si parla di cifre che possono andare dai 2.500 agli oltre 4.000 euro al mese. Mica bruscolini.

Si corre quindi il rischio di non essere più in grado di onorare gli impegni presi e quindi di cadere dalla padella nella brace, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Meglio quindi non dare la possibilità al fato di trovarci impreparati.

Perdita del lavoro e copertura assicurativa

Il lavoro, purtroppo, sta diventando per un numero di persone sempre più elevato, una lontana chimera. Si tratta di un problema che colpisce più o meno tutte le generazioni interessate alla fase di vita che va dal post scuola sino alla pensione.

Se per i giovani le criticità risiedono principalmente nel trovare una occupazione stabile e duratura, per le persone oltre i 40 anni, il rischio è quello di ritrovarsi a casa da un giorno all'altro con difficoltà enormi nel trovare un nuovo impiego. Ce n'è per tutti, insomma.

Nel momento in cui si perde il lavoro, si può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, ma, se si disponde di una assicurazione che copre tale evento, è possibile scegliere di continuare ad onorare il proprio finanziamento onde evitare di procastinarne la durata finale.

Ovviamente la polizza deve essere stata stipulata antecedentemente, ovvero quando l'assicurato era stabilmente occupato. In base alle condizioni previste dall'assicurazione e ai requisiti previsti dal contratto, si può quindi vedersi riconoscere quel quid che permette di onorare gli impegni presi. Con tutto ciò che ne seriva in termini di tranquillità psicologica e finanziaria.

Come assicurare il proprio patrimonio

Diventari proprietari della propria casa e poter godere pienamente del proprio immobile (anche se, tecnicamente, il mutuatario lo diviene solamente dopo aver pagato l'ultima rata del finanziamento ed estinto l'ipoteca iscritta sul bene) comporta anche una serie di responsabilità che possono, se non considerate, portare al depauperamento del proprio patrimonio. Con ripercussioni sull'onorabilità del mutuo stesso.

Cerchiamo di essere più chiari. Essere padroni di un immobile significa rispondere per i danni che, detta proprietà, può causare a terze persone. Una tegola che cade in testa ad un passante, una persona che entra in casa nostra, scivola e batte la testa contro il pavimento. Chi è responsabile in questi casi? Risposta semplice: colui che è proprietario dell'immobile.

Se non si è pensato di sottoscrivere una apposita polizza di responsabilità civile (meglio se completa, ovvero legata sia alla proprietà della casa che al nucleo familiare), si può incorrere in richieste di risarcimento danni anche a sei zeri. E, in quel caso, tocca rispondere col proprio patrimonio personale.

Se invece si è stati previdenti e si è sottoscritta una polizza assicurativa il cui costo si aggira intorno ai 100 euro all'anno o poco più (in base ai massimali e garanzie previste), allora si può tirare un sospiro di sollievo: sarà l'assicurazione ad intervenire e a togliervi le castagne dal fuoco.

Chiaro che, se un evento simile accade durante la vita del mutuo, e non ci si è tutelati in precedenza, si rischia di non essere in grado di far fronte all'impegno finanziario preso. Meglio quindi sempre essere previdenti. Chi più spende, meno spende.