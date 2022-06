Assicurazione on demand: cresce anche in Italia la richiesta di polizze di breve durata o a consumo. Che cosa sono? Sono convenienti? Perché preferirle o meno alle polizze tradizionali.

Viviamo in un mondo sempre più frenetico che tende a fagocitare tutto: tempo, emozioni, denaro, esperienze. L'avvento di internet, della digitalizzazione, hanno esasperato un concetto di "consumo" e "consumismo" che già stava impazzendo prima della fine del secolo scorso.

Gli ultimi vent'anni, sono a dir poco, volati. Si fa addirittura fatica a rendersi conto di ciò che si sta vivendo in quanto si passa così velocemente da una esperienza ad un'altra da non avere il tempo di fermarsi a riflettere un istante e ponderare, comprendere, assimilare.

Anche il mondo assicurativo si deve adeguare a questo nuovo modo di intendere la vita, attraverso la creazione di polizze on demand che permettono al consumatore di fare tutto da solo. Basta una connessione internet, un app e via: la polizza si sottoscrive in pochi click, senza necessità di doversi rivolgere, fisicamente, a qualche operatore. Tutto online.

Assicurazioni on demand: che cosa sono

Probabilmente non tutti sanno di cosa si parla quando si cita l'argomento delle polizze on demand (letteralmente "a richiesta"). Si tratta, in poche parole, di coperture assicurative di breve durata, che possono andare normalmente da uno a trenta giorni, attivabili direttamente tramite smartphone o pc.

Quale ambito di operatività ricoprono?

Possono riguardare un viaggio, il tempo libero, una copertura in ambito sportivo: questo è, di prassi, il range all'interno del quale si muovono queste formule innovative.

La particolarità sta nel fatto che, oltre ad essere di breve se non brevissima durata, possono essere attivate direttamente dal consumatore senza l'ausilio di alcun intermediario, broker, agenzia assicurativa.

In pochi e semplici passaggi, si può configurare la copertura prescelta, formalizzare il contratto e procedere al pagamento. Tutto in pochi click, nella massima libertà. A qualsiasi ora del giorno e della notte, by passando quindi orari di agenzia, chiusure per il fine settimana o per le ferie.

Essendo prevista la facoltà di scegliere tra le varie opzioni presentate dall'app o dalla piattaforma cui ci si rivolge, è quindi possibile personalizzare la polizza non solo in base alle proprie esigenze ma anche in rapporto al premio che si può o si vuole spendere.

On demand: l'assicurazioni viaggi

Una delle copertura più richieste, specie dopo l'avvento della Pandemia da Covid 19, è quella relativa all'assicurazione viaggi. Di che cosa si tratta? Si tratta di una polizza che tutela il viaggiatore per tutta una serie di eventi negativi che possono occorrere sia prima che durante il viaggio. Ad esempio, un imprevisto (non solo la pandemia) può impedire all'assicurato di partire e portare a compimento il proprio viaggio.

Può però anche accadere che, durante la vacanza, un infortunio, una malattia, mettano a rischio la salute della persona in questione. In questi casi, è sempre meglio prevenire che curare e quindi, prima di partire, è altamente consigliato sottoscrivere una polizza assicurativa.

Che cosa cambia rispetto alla sottoscrizione in agenzia? Che l'utente finale può fare tutto comodamente da casa, quando più gli aggrada o quando ne ha tempo (che sia giorno o notte). Basta un semplice smartphone per portare a termine la procedura.

Ovviamente il sito o l'app in questione offrono una varietà di opzioni a scelta del consumatore. Ognuna di esse ha un determinato costo che varia anche in base ai massimali e alle coperture prescelte. Insomma, vi sono possibilità per tutte le tasche.

Protezione giornaliera: tutela a consumo

Oltre alla versione che tutela il contraente prima e durante un viaggio, ci sono polizze on demand che vanno a tutelare, ad esempio, l'attività sportiva o il tempo libero.

Pensate ad esempio ad una persona che anzichè prenotare un viaggio aereo, preferisce optare per una vacanza in bicicletta oppure in motocicletta. Possono accadere inconvenienti anche in tali casi. Ad esempio, una brutta caduta, magari una foratura, la rottura della bici, etc.

Che sia per un giorno o per trenta, la copertura assicurativa è attivabile in qualsiasi momento ed è a portata di mano. Cambiano i programmi? Variano i piani o la durata del proprio viaggio? Nessun problema: ci si ferma qualche minuto, magari per riprendere le forze e, nella tranquillità di paesaggi mozzafiato (dopo aver verificato la copertura internet), si può sottoscrivere una nuova polizza che si adatti alle mutate esigenze.

Qualcuno vuole fare una parte del cammino che porta a Santiago de Compostela? Bellissimo. Però, non si sa mai: si è comunque in territorio straniero, con le difficoltà del caso. Meglio tutelarsi con una copertura adatta allo scopo, attivabile anche mentre si è già per strada.

Sono solo alcuni esempi di utilizzo di polizze on demand: certo, ad oggi, l'offerta è ancora limitata, ma si tratta di un mercato in rapida espansione e che, a breve, potrebbe avere sviluppi notevoli.

Assicurare lo smartphone

Una delle copertura più interessanti presenti da qualche mese sul mercato, riguarda la possibilità di proteggere i propri dispositivi elettronici. Caduta? Danno accidentale? Cellulare che finisce inavvertitamente nella vasca o viene danneggiato da liquidi? Alcune polizze prevedono anche la copertura in caso di furto.

Certo, si tratta delle prime offerte in tal ambito, cui ne seguiranno probabilmente delle altre, nel tempo, se il mercato confermerà, da un punto di vista dei numeri reali, ciò che esprime il sentiment del consumatore a livello di sondaggi.

La possibilità di poter scegliere la tipologia di assicurazione, il cui costo ovviamente varia in base non solo alla gamma di garanzie scelte, ma anche al valore dell'apparecchio oggetto del contratto, è un elemento particolarmente interessante.

Queste polizze possono avere durata mensile, oppure annuale. In ogni caso, vi è la possibilità di recedere dal contratto, con una certa flessibilità.

Si tratta quindi, di vere e proprie formule a consumo: pago per il tempo che mi serve e per l'uso che ne faccio.

Home: anche la casa assicurata a consumo

L'utilizzo della assicurazione on demand, può riguardare anche la propria abitazione. In particolare, le nuove tecnologie, tramite l'utilizzo di soluzioni digitali di ultima generazione e sistemi integrati particolarmente evoluti, iniziano ad offrire questa tipologia di copertura per ciò che concerne il furto.

Come funziona?

Si tratta di soluzioni legate all'installazione di particolari sistemi che prevedono sensori di movimento, temperatura, luminosità e che, dopo un iniziale periodo di prova gratuita (di solito qualche giorno), offrono la possibilità al cliente, di poter acquistare la garanzia contro il furto a consumo.

Viene quindi, in un certo senso, copiato il sistema delle schede sim ricaricabili, ove viene scalato il credito in base all'utilizzo che se ne fa. Il meccanismo è quindi lo stesso: il cliente paga in base all'utilizzo e in relazione al tempo di utilizzo.

La copertura assicurativa interessa solo per un periodo limitato di tempo? Magari per i giorni nei quali la famiglia sarà in vacanza e la casa sarà disabitata? Pronti: con questa formula, ci si può tutelare per lo stesso tempo necessario, evitando di spendere troppi soldi.

On demand: quali le novità per il 2022

In un mercato che va sempre più verso la soluzione digitale, le compagnie assicurative dovranno adeguarsi rapidamente per rispondere alle mutate esigenze della colelttività. Anche perchè, i competitor, anche stranieri, non mancano in tal senso.

L'attenzione è massima su alcuni argomenti: la mobilità sostenibile e in condivisione, gli animali, il benessere, l'ambiente e la sostenibilità di nuovi modelli di vita.

Ecco che quindi, per l'anno in corso, ci si aspetta un incremento dell'offerta di prodotti on demand, pay per use o comunque legati all'utilizzo immediato e limitato nel tempo. Non si parla solamente di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente, ma si ha coscienza anche del fatto che, in tempi di crisi come questi, è molto importante anche il risparmio economico.

Dare al cliente la possibilità di poter acquistare un servizio tarato sulle proprie esigenze e disponibilità economiche, è essenziale per qualsiasi operatore del settore. La sostenibilità, infatti, è un termine che deve riguardare anche la sfera economica del soggetto che acquista bene o, come in questo caso, servizi.

La possibilità di poter scegliere, di poter gestire, variare e decidere liberamente, sono, anche a livello psicologico, aspetti sempre più importanti per qualsiasi persona. Non avere vincoli, rende liberi. Certo, vanno sempre valutati i pro e i contro di ogni scelta.

E l'assicurazione tradizionale?

Abbiamo visto che il mercato sta cercando di rispondere, in maniera più o meno rapida, ad una richiesta del mercato che, almeno nelle intenzioni, sta andando verso soluzioni sempre più smart e a portata di mouse. Tutto questo è un bene o un male?

Difficile ovviamente dare una risposta generale al quesito: ogni medaglia ha sempre due lati e, come tale, deve essere valutata.

Rispetto alla classica assicurazione, due sono le differenze che balzano all'occhio: nelle polizze on demand, vengono meno la consulenza di un assicuratore e la durata di dodici mesi del contratto.

La consulenza: di norma dovrebbe essere percepita come un plus, un vantaggio. Un professionista dovrebbe aiutarci nella scelta della copertura più adatta alle nostre esigenze. Difficile dire se sia così o meno, visto che occorre trovarsi dinanzi ad un consulente preparato e focalizzato sul cliente (più che sui budget da raggiungere) per dare una risposta corretta.

La durata annuale del contratto: solo un vincolo? Dipende da come lo si vive. Certo, a differenza della polizza in demand, sappiamo che, dopo aver pagato il premio, per dodici mesi, non ci dobbiamo più pensare mentre, nel caso di assicurazioni a tempo o a consumo, potremmo subire un danno proprio quando la copertura non è attiva.

La discriminante la fa il premio? Possibile, ma non è che uno dei parametri. L'importante è trovare il vestito più adatto ad ognuno di noi. Questo è ciò che conta.