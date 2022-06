Acquistare una polizza online sembra davvero essere diventato il nuovo modo di poter tagliare i costi connessi alle nostre coperture assicurative. Specie nel settore delle garanzie RCA, il mercato risulta essere attivo come non mai, le offerte sono tantissime, i prodotti e le garanzie offerte altrettante.

La facilità con cui si può arrivare alla loro stipula poi ha reso tutto più semplice, tutto alla portata di un click, con la possibilità di confrontare tantissime opportunità senza neanche alzarsi dal proprio divano.

Ma siamo davvero sicuri che le assicurazioni online siano così competitive rispetto a quelle tradizionali? E se sì, perché lo sono? E come fare ad orientarsi nel mare delle offerte? A tutto questo daremo risposta all’interno di questo articolo cercando anche di dare degli utili consigli su come evitare spiacevoli inconvenienti.

Assicurazioni online: la nuova frontiera del risparmio

Si sa che risparmiare specie di questi tempi non è una cosa da sottovalutare. Far quadrare i bilanci familiari è diventato sempre più diffide e laddove ci sia un’opportunità di risparmio, è ovvio che va presa seriamente in considerazione.

Tuttavia per poter risparmiare una cosa si deve necessariamente poter fare, ossia riuscire a confrontare differenti offerte. Solo dal confronto infatti, si riesce a vedere il prodotto che più soddisfa le nostre esigenze non solo da un punto di vista funzionale ma anche meramente economico.

La possibilità di scelta è dunque alla base del risparmio. Questo è in effetti quello che ha decretato anche il successo delle assicurazioni online.

Con la nascita dei primi canali distributivi tecnologici, sul mercato si sono affacciati nuovi operatori e compagnie che hanno moltiplicato in modo esponenziale attori e proposte.

Soprattutto il settore delle assicurazioni RCA è quello che da questo nuovo mezzo di vendita è riuscito profondamente modificato. Oggi sono sempre di più i consumatori che compongono la propria polizza auto online. Alla semplice portata di un click c’è davvero tutto.

La possibilità di scegliere tra molteplici compagnie, di trovare la polizza che soddisfa le nostre richieste, di comporla secondo le nostre esigenze e soprattutto di trovare quel giusto compromesso tra esigenza di copertura e prezzo che solo un confronto così ampio ci consente i fare.

Conviene davvero?

Torniamo però a quello su cui ci interrogavamo all’inizio dell’articolo. Con le assicurazioni online si risparmia davvero? La risposta è ovviamente positiva. I costi si abbattono e di molto con percentuali che sfiorano il 40-50% rispetto al canale tradizionale a patto che si riesca a sfruttare al massimo le potenzialità di questo strumento. Come? Confrontando come dicevamo prima, e con una buona dose di accortezza per non rischiare di cadere in balia di possibili truffe. Non vogliamo creare allarmismi ma ovvio, se da un lato l’acquisto della polizza è facile e veloce, dall’altro lato ci sono delle attenzioni che bisogna necessariamente avere e degli adeguati comportamenti da rispettare per evitare di avere delle spiacevoli sorprese. Prima quindi di dare degli utili consigli, vediamo effettivamente perché con le compagnie online si riesce a conseguire un risparmio, quali sono i vantaggi legati a queste assicurazioni e quali invece, i possibili inconvenienti.

Il canale telematico

Il canale telematico ha rappresentato senza dubbio una svolta nella vendita di tantissimi prodotti. I consumatori riescono a saltare il rivenditore fisico, molte volte rivolgendosi direttamente al produttore per tantissimi beni con un risparmio notevole sui costi.

Non solo, la rete ha allargato anche le possibilità di acquisto perché se fisicamente per ovvi motivi il raggio di azione per le nostre spese è necessariamente limitato, attraverso il web i nostri potenziali i venditori sono sparsi n tutto il mondo. Poco importa che il prodotto arrivi dall’altra parte del globo, quello che ci interessa è che per quel prodotto noi riusciamo a spuntare un prezzo più conveniente.

Anche il settore assicurativo è stato caratterizzato da questa profonda rivoluzione. Il settore delle vendite online ha riguardato un po' tutti i rami, anche se tra tutti il settore delle assicurazioni RCA è quello che maggiormente ha avuto una crescita esponenziale nel settore delle vendite online.

Oggi gran parte degli acquisti delle polizze avviene attraverso il canale telematico. I dati di uno studio recente promosso dall’Osservatorio di Facile.it dice che un italiano su tre ossia una percentuale pari al circa il 34,2% delle persone, compra una polizza RCA servendosi di uno strumento tecnologico, prevalentemente uno smartphone. Probabilmente per il futuro questi numeri tenderanno ad aumentare pertanto cerchiamo di capire che cosa rende particolarmente attraente il settore delle polizze online per i consumatori.

I vantaggi delle vendite online

Sicuramente uno degli aspetti che il canale telematico garantisce rispetto a quello tradizionale, è la velocità. Tutto con un semplice click: confronto, scelta, stipula, il prodotto che più vogliamo è immediatamente nelle nostre mani senza per questo spostarci dal nostro divano.

Il canale telematico moltiplicando attori, prodotti e garanzie sicuramente ha portato prezzi più competitivi rispetto ai canali tradizionali, nei quali per anni i prezzi sono stati pressoché immutabili tra i vari assicuratori tanto che si finiva spesso per parlare dell’esistenza di un vero e proprio cartello tra le varie compagnie.

Dunque la velocità di confronto e l’aumento della concorrenza sono due primi vantaggi.

Il terzo vantaggio che è consequenziale diciamo ai primi è il grosso risparmio che ne deriva. Molti dei nuovi attori che si sono affacciati al mercato assicurativo infatti, sfruttando le potenzialità del canale tecnologico, mancano completamente di filiali fisiche sul territorio.

Questo ha consentito di abbattere completamente una parte di costi fissi che il canale tradizionale continua necessariamente ad avere, con la conseguenza che nel settore della vendita online i prezzi, davvero sono competitivi con premi dove le possibilità di risparmio raggiungono percentuali del 40-50% rispetto al costo finale di una polizza tradizionale sia per premi annui che frazionati.

Non solo, con il migliorare della classe di merito i guidatori più virtuosi possono anche raggiungere percentuali di sconto maggiori.

Quali sono i possibili svantaggi

Volendo parlare però di possibili difficoltà legate all’uso del canale telematico, possiamo dire che gli inconvenienti sono legati principalmente al mezzo e alla dimestichezza che se ne ha con l’uso dello stesso.

Di fatto un primo problema potrebbe nascere per alcuni consumatori, è relativamente all’assistenza. Ricordiamo che molte compagnie online mancano completamente di una sede fisica pertanto l’unico modo che hanno di rapportarsi alla clientela è quello di gestire tutto tramite call center o mail che però bisogna dire sono sempre reperibili 7 giorni su 7.

Ovvio che la disponibilità del servizio è massima, ma quando si sta valutando l’acquisto di una polizza, anche questo è un aspetto da prendere in considerazione, perché è vero che c’è un’assistenza di tipo continuo e ininterrotto, ma non è mai l’assistenza che molte persone vogliono e chiedono ad un agente tradizionale.

Molte persone in effetti demandano ancora a quest’ultimo la gestione di tanti aspetti della propria polizza quali l’attivazione, l’invio dei documenti o anche tutta la gestione relativa ad un sinistro.

Questo aspetto fa emergere il secondo svantaggio, ossia che le potenzialità massime di questo canale si hanno se effettivamente si è una persona completamente svezzata all’suo del mezzo tecnologico, poco adatto invece a chi con internet e tecnologia ha poco a che fare.

In questo senso infatti, se si è una persona che con la rete non ha un buon rapporto o che comunque confida nella presenza di un assicuratore per indicazioni, consigli e così via, difficilmente si avvicinerà a questo tipo di offerta e stipulerà un contratto online.

In ultimo oltre che per chi è poco avvezzo alla tecnologia, stipulare una polizza online non risulta particolarmente pratico neanche per un neopatentato perché questi, a causa della loro inesperienza, sono anche quelli che hanno una probabilità di sinistro più elevata almeno nei loro primi anni di guida.

Statisticamente è stimato che i primi 4 o 5 anni di guida sono anche quelli dove avviene il maggior numero di sinistri e in questo senso, le compagnie online non risultano la scelta migliore perché sono anche gli anni nei quali con più frequenza ci si deve rivolgere al proprio assicuratore. In questo senso pertanto, il canale tradizionale è da privilegiare. Ma vediamo adesso quali sono gli aspetti da pendere in considerazione per scegliere adeguatamente una compagnia online.

Compagnie online, cose da valutare

In primo luogo specie se ci rivolgiamo ad una compagnia estera, bisogna sempre accertarsi che la stessa sia in regola per poter assicurare dei veicoli in Italia. In secondo luogo, quando si stipula un contratto, specie online, bisogna sempre fare molta attenzione a cosa si sta acquistando. Quali garanzie sono comprese nella nostra polizza, il livello dei massimali, la presenza di eventuali clausole di limitazione e di esclusione sono tutti elementi da valutare con attenzione per evitare di trovarci in spiacevoli situazioni allorquando si dovesse verificare un sinistro.

Bisogna inoltra essere precisi nella compilazione del contratto online a che siano corretti tutti i nostri dati, quelli del veicolo che si vuole assicurare e alle cose che si va effettivamente a dichiarare. Infine attenti a tutto ciò che si inserisce nel contratto se ci si avvale della Legge Bersani perché qualunque dato erroneamente inserito, potrebbe far scattare in sede di verifica da parte della compagnia, una revisione della classe di merito con la conseguenza che invece di usufruire di quella più vantaggiosa, ci si ritrova con un contratto che riparte dalla CU 14 con un aggravio di premio notevole.