La diffusione di internet, la digitalizzazione, la necessità di risparmiare, sono alcune tra le motivazioni che spingono sempre più persone a rivolgersi ai siti online per la sottoscrizione delle polizze assicurative.

Caso emblematico è quello della polizza auto: siamo quotidianamente bombardati da spot pubblicitari che rimandano a siti che si offrono di fare, per noi, il lavoro "sporco", ovvero quello di comparare i prezzi delle varie compagnie e trovare quello più adatto alle nostre tasche. Non solo auto però: iniziano infatti ad essere diffuse, online, quasi tutte le tipologie di assicurazione. La domanda a questo punto sorge spontanea; questi siti sono affidabili? E come tutelarsi dalle truffe? Ecco una guida con utili consigli.

Assicurazione online: cambiano le abitudini

Fino a qualche anno fa, quando si doveva fare un preventivo o stipulare l'assicurazione, ci si recava presso l'agenzia di fiducia (ove presente) e si chiedevano tutte le informazioni di rito, si valutavano le diverse opportunità e, nel momento in cui si trovava la quadratura del cerchio, si dava corpo al contratto. Molte persone, nemmeno prendevano in considerazione l'ipotesi di recarsi altrove, anche solo per fare un confronto. Ci si rivolgeva alla propria agenzia e basta.

Con l'avvento dell'online, un po' per necessità e un po' per curiosità, abbiamo assistito ai primi approcci al mondo digitale. E, in certi casi, i risparmi potevano essere davvero consistenti.

Tutto questo ha determinato un regime di maggior concorrenza nel mondo assicurativo che, fino ad allora, dormiva sonni tranquilli. C'è da dire inoltre che, la prassi di stipulare polizze poliennali e l'obbligatorietà della disdetta per qualsiasi contratto assicurativo (anche per l'auto) mettevano gli assicuratori in una sorta di limbo del gaudio.

Poi, sono arrivate le modifiche legislative, che hanno eliminato l'obbligo della disdetta (almeno per le polizze auto), hanno dato una bella sforbiciata ai contratti poliennali e, con l'introduzione del Decreto Bersani e successive modifiche, hanno creato uno scossone nel dorato mondo degli assicuratori. La digitalizzazione, l'online, hanno fatto il resto.

Polizze online: c'è da fidarsi?

Una delle domande che hanno spesso accompagnato il primo timido approccio all'online, è stata questa: c'è da fidarsi? Ovvero, come faccio a sapere che poi non incorro in una truffa e mi fregano solo i soldi? Domande lecite, specie quando ci si avvicina a mondi sconosciuti. Domande e riflessioni che però valgono anche in relazione alla vendita tradizionale: quante volte abbiamo sentito di agenti assicurativi che intascavano i soldi delle polizze senza dare le relative coperture? Quando poi si sono verificati i sinistri, immaginate lo stato d'animo di chi ha scoperto di non essere assicurato e di avere, in mano, un pezzo di carta che non valeva nulla, perché magari contraffatto?

Quando ci si pone la domanda in questione, ovvero sul fatto che ci si possa fidare dell'affidabilità di un sito o meno, la risposta è molto semplice: c'è il sito dell'IVASS che è la fonte ufficiale per andare a verificare l'autenticità e la regolarità di qualsiasi intermediario assicurativo, sia esso persona fisica, giuridica, sito internet. Inoltre, ogni volta che viene scoperto qualche sito truffaldino, ne viene data immediatamente comunicazione. Impariamo ad usare gli strumenti a nostra disposizione per diventare consumatori consapevoli.

Dunque, una volta appurato che il sito proponente polizze assicurative sia in regola e legittimamente abilitato all'emissione delle polizze, possiamo procedere senza remore.

Come riconoscere i siti affidabili

Che vi rivolgiate ad un comparatore o ad un sito specifico, quali sono i parametri cui prestare particolare attenzione per riconoscerne l'affidabilità?

Ecco alcuni consigli utili:

verificare le recensioni di coloro che sono già clienti e il grado di soddisfazione degli stessi;

controllare sul portale dell'IVASS che non si tratti di siti truffa;

se il sito propone compagnie a voi sconosciute, è bene fare ulteriori ricerche tramite motori di ricerca;

verificare le coperture proposte con particolare attenzione alle limitazioni di guida e rivalse;

leggere con attenzione le condizioni contrattuali;

non valutare la bontà della polizza esclusivamente in base al premio proposto;

confrontare massimali, scoperti, franchigie e limitazioni di operatività della polizza.

Fai da te? Non conta solo il prezzo

Sicuramente il maggior appeal delle polizze online è dato dal fatto di riuscire, spesso, a spuntare un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dalle agenzie tradizionali. I motivi possono essere diversi, più o meno realistici, ma le differenze di prezzo esistono. Eccome, anche se in entrambi i sensi.

Se la discriminante principale è data dal prezzo che ci viene richiesto per l'assicurazione, non ci si deve soffermare solamente su quella. Il prezzo non è che una delle variabili da prendere in considerazione. Occorre invece prestare attenzione alle clausole, alle limitazioni, alle rivalse, agli scoperti e franchigie, agli eventuali vincoli. No, non che tutto questo nelle polizze tradizionali non esista. Anzi, però, di norma, se ci si rivolge ad una agenzia assicurativa, l'impiegata o il consulente di turno, dovrebbero fornirvi le spiegazioni del caso.

Si chiama consulenza, si chiama servizio ed è uno dei motivi per i quali, in teoria, la tradizionale agenzia di assicurazioni applica premi più elevati. C'è da dire però che ormai, anche le compagnie online si sono dotate (tutte o quasi) se non di veri e propri negozi fisici, di call center o di app che permettono assistenza qualificata all'utente che sta cercando informazioni per la stipula della propria polizza assicurativa.

Assicurazione online: la verifica dei dati

La ricerca dei siti affidabili passa anche attraverso la verifica dei dati richiesti e dalle modalità di contatto, esplicitazione mezzi di pagamento richiesti.

Spieghiamoci meglio: per poter fare un preventivo, occorre una serie di dati che vanno dai riferimento del mezzo da assicurare, alle generalità dell'assicurato, alle garanzie e massimali richiesti, alla presenza di parametri che sono utili per beneficiari di eventuali sconti particolari.

Ricordatevi sempre che il preventivo viene fornito in base ai dati da voi inseriti: ergo, se i dati sono corretti, ne uscirà un preventivo conforme, mentre al contrario, potreste incorrere in brutte sorprese, all'atto della verifica amministrativa della documentazione che dovete allegare prima di avere la conferma della stipula della polizza.

Fatto ciò, si passa alla richiesta di pagamento. Se per caso vi viene richiesto il pagamento tramite ricarica su carta poste pay o altra ricaricabile, oppure tramite bonifico a favore di una persona fisica, sappiate che quasi certamente stanno tentando di truffarvi. I metodi in precedenza evidenziati, non rientrano infatti tra le forme di pagamento autorizzate. Pagamento tramite addebito con carta di credito, bonifico bancario a favore di una compagnia assicurativa sono invece le soluzioni normali.

Se qualcuno vi contatta per fissare un appuntamento e riscuotere la somma in contanti, sappiate che si tratta di una truffa. Ergo, denunciate la cosa e non date seguito alla stessa.

Assicurazione online: cosa fare in caso di sinistro?

Il cruccio maggiore, per molti, può essere riferito ad eventuali problematiche che possono sorgere in caso di sinistro.

Chi si assicura presso una agenzia assicurativa, sa di avere a disposizione una struttura in grado di poterlo aiutare nella gestione del sinistro, consigliandolo anche sul come presentare la denuncia in modo da far si che il danno causato od occorso sia indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza.

Quando ci si assicura tramite una compagnia online, qualche certezza, in tal senso, può forse venire meno. Occorre comunque evidenziare come, negli ultimi anni, questa tipologia di compagnie abbia fatto passi avanti verso il cliente, mettendo a disposizione numeri verdi da contattare per qualsiasi esigenza. Diciamo però che, l'interazione fisica, per molti, ha ancora un valore superiore a quella telefonica o digitale (specie per noi italiani, abituati a gesticolare molto in sede di dialogo).

Mentre l'agenzia tradizionale dovrebbe essere in grado di supportarci in ogni fase del sinistro, qualche remora, almeno psicologica, la può determinare l'assicurazione online. In un mondo sempre più frenetico, si tende a delegare, per quanto possibile. Il fatto di avere a disposizione qualcuno che si sobbarchi una parte o tutta la burocrazia inerente la gestione di una pratica di sinistro, può essere un fattore che orienta la scelta verso una soluzione piuttosto che un'altra.

Come ribadito in precedenza, però, può essere invece anche stimolante e più snello poter gestire la pratica direttamente via telefono se non tramite app dedicata. C'è chi, ad esempio, preferisce potersi aprire il sinistro da solo e gestire tramite app tutta la vicenda, compreso l'inoltro della documentazione.

Le soluzioni ci sono e ce ne sono per tutti, e per tutte le tasche: l'importante è sempre verificare bene l'attendibilità e l'autenticità di chi ci vende il servizio (in questo caso la polizza assicurativa). Meglio prevenire che curare.