Ai nostri giorni la cura del corpo è diventato un aspetto che sia uomini che donne curano in modo sempre più maniacale.

Il tempo trascorso in palestra diventa un tempo sempre più di qualità e non di quantità che va ottimizzato, ecco perché la figura del personal trainer e degli istruttori di fitness ha assunto un ruolo centrale nella nostra attività sportiva.

Si tratta di professionisti che fanno dello sport il loro mestiere e come ogni lavoro è ovvio che non è scevro da errori, inconvenienti oppure omissioni che possono esporlo al rischio di possibili richieste di risarcimenti danni.

Proprio per questo risulta più che mai utile ricorrere al mercato assicurativo che con la polizza RC per personal trainer mette al riparo da tutti i possibili rischi relativi a questa professione.

Perché il bisogno di copertura

Il personal trainer come l’istruttore sportivo è un libero professionista che per professione ha il compito di coadiuvare in tutto e per tutto i sui clienti nel loro allenamento.

Come ogni lavoratore che svolge il proprio mestiere dunque è sempre chiamato a rispondere degli errori che commette nell’esercizio della propria professione verso tutti i suoi clienti.

È sicuramente vero poi che in una professione come questa i rischi si moltiplicano perché si entra in contatto con il cliente in modo del tutto particolare perché il personal trainer viene sempre più richiesto dalle persone che vogliono curare il loro aspetto, migliorare la loro forma e il loro stato di salute.

Per questi obiettivi richiedono l’intervento di un professionista che li coadiuvi nello svolgimento degli esercizi che li supervisioni a che vengano eseguiti nella maniera più corretta possibile in modo tale che si possano avere i massimi benefici evitando di arrecare dei danni al proprio fisico.

Dunque in questo senso la figura dell’allenatore personale è diventata quella di un professionista che si occupa sempre più del benessere de suo cliente a 360°.

Egli predispone un piano mirato di allenamento in base alle specifiche richieste del cliente, prospetta e aiuta all’ottenimento di un risultato,dà anche consigli su quella che deve essere una corretta alimentazione, insomma la componente di coaching nella sua professione ha assunto un ruolo sempre più predominante.

Alla luce di questo, in virtù del più ampio spettro di ambiti che abbraccia la propria attività, è diventato di fondamentale importanza tutelarsi.

I destinatari della polizza

Questo tipo di polizza può essere stipulata da tutti coloro che svolgono l’attività di personal trainer, istruttore sportivo e preparatore atletico e di fatto è un’assicurazione per responsabilità civili ed infortuni.

Proprio per la specificità della clientela alla quale è rivolta, le compagnie richiedono per poterla stipulare che il cliente potenziale sia in possesso di un diploma di qualificazione di istruttore sportivo che sia stato rilasciato da:

federazioni sportive e discipline sportive affiliate al CONI;

enti di promozione sportiva riconosciuti.

Possono altresì sottoscrivere questa polizza anche:

coloro che hanno un diploma ISEF rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica;

laureati in scienze delle attività motorie e sportive.

In aggiunta ci sono compagnie che consentono la sottoscrizione di questo prodotto anche agli istruttori sportivi che operano all’interno di villaggi turistici.

La copertura assicurativa

L’assicurazione per personal trainer e istruttori professionali è di fatto una copertura per responsabilità civile che interviene a copertura dei danni che il soggetto possa causare nell’esercizio della propria attività lavorativa.

Lo scopo della stipula di questo contratto è quello di proteggersi per eventuali richieste di risarcimenti di danni che possano derivare da terzi soggetti a causa di sui errori e/o omissioni.

La cosa davvero importante poi è che questa assicurazione non va a tutelarlo solo nei confronti di terzi ma fornisce protezione direttamente allo stesso professionista perché lo copre in tutti i casi in cui ci siano stati:

errori o scarso rendimento;

un risultato che il cliente ha raggiunto che è diverso da quello inizialmente concordato.

In aggiunta discende da questa copertura sempre garanzia per la tutela legale in tutti quei casi in cui dovesse pagare le spese per un procedimento giudiziario per un ammontare che dipende sempre dal livello del massimale che viene concordato con la compagnia in sede di stipula del contratto.

Infine la copertura assicurativa può estendere la sua copertura anche a due collaboratori del professionista che vengono così a formare un vero e proprio piccolo gruppo sportivo di 3 persone che saranno i soggetti assicurati dalla compagnia.

Le coperture escluse

Pur essendo poi un’assicurazione per responsabilità civile, comunque non è mai una tutela di tipo omnicomprensivo in quanto ci sono delle situazioni in cui non scatterà la prestazione dell’assicuratore e questo accade in primo luogo per tutte le volte in cui vengano violati i cosiddetti doveri professionali ossia quelli propri dell’attività svolta.

Non ci sarà prestazione da parte della compagnia se poi il personal trainer abbia agito con negligenza o imperizia, ovvero abbia agito senza rispettare le normali regole previste per lo svolgimento dell’attività o al contrario l’abbia svolta senza per questo avere la relativa qualifica professionale.

Durata, massimali e franchigie

Di base un contratto di questo tipo ha una durata annuale e abbiamo già detto prevede una copertura nei limiti dei massimali pattuiti in sede di stipula.

Ricordiamo che questo definisce il livello massimo di danno che una compagnia è disposta a pagare e per questo tipo di polizza si aggira tra il milione e i 3 milioni di euro.

Di solito poi in questi contratti c’è sempre la presenza di una franchigia che varia tra i 500 e i 1.500 euro.