Il premio di una polizza RCA è aumentato per tutti gli automobilisti nel 2022. Tuttavia in alcune Regioni si spende decisamente di meno. Vediamo quali sono!

L’automobile è un mezzo indispensabile nella vita di tutti noi, che si usi per ragioni di lavoro o per diletto, è indubbio che avere un’auto costa. Ci sono costi variabili connessi all’utilizzo del mezzo sui quali si può in qualche modo cercare di intervenire per ridurne l’ammontare modificando ad esempio, abitudini di viaggio e stili di guida. Tuttavia ci sono costi fissi legati alla nostra auto che per quanto ci si provi, non si riesce a ridurre.

Uno tra tutti il costo dell’assicurazione RC Auto, che nel nostro Paese è obbligatoria e il cui costo può incidere e di molto su un bilancio familiare, specie poi se si vive in determinate zone d’Italia. Come è noto, in alcune Regioni si paga decisamente di meno per assicurare auto e moto: vediamo il perché e quali sono.

Il costo dell’assicurazione per area geografica: dove si paga di meno

Il 2022 è un anno che al momento non sta portando buone notizie agli automobilisti almeno per quel che riguarda il premio delle polizze RCA. I premi hanno subito un rialzo generalizzato, i dati dell’Osservatorio di Facile.it ci dicono che da gennaio ad aprile il premio è aumentato del 3,7%, arrivando ad un valore medio di 443,07 euro.

Non solo, i rialzi al solito si sono distribuiti in modo differente tra le varie regioni italiane con la conseguenza che i prezzi per zona geografica di residenza sono venuti ancora più a modificarsi e ad incidere ancora di più sull’ammontare finale del premio.

In linea generale possiamo dire che ad oggi la Campania si dimostra la regione più cara in assoluto a fronte del Friuli Venezia Giulia che è la regione dove la polizza RCA si paga di meno.

In aggiunta, si vede che sono molto modificate anche le abitudini di acquisto visto che dai dati emerge che una persona su tre, circa il 34,2% degli italiani, acquista una polizza online servendosi di uno smartphone.

In dettaglio i dati dello studio dimostrano che sono oltre 279 mila le polizze assicurative RC auto che sono state stipulare online, un dato che mostra un rafforzamento in quello che era l’andamento registrato nel periodo pre-pandemico, dove il canale tecnologico era scelto dai consumatori per la loro copertura auto per una percentuale pari al 24,8%.

Nello specifico i dati dell’Osservatorio ci dicono che la Campania guida la testa dei rincari con un premio medio per una polizza RCA che si attesta sui 798,56 euro. Un valore che confrontato con la media nazionale si colloca ben al di sopra con una percentuale dell’80,2%.

Seguono sempre nei rincari la Calabria, il Molise e la Puglia dove gli stessi hanno toccato percentuali del 9,1%, del 6% e del 5,8% rispettivamente.

In fondo all’elenco, come regione virtuosa si colloca invece il Friuli dove assicurare un auto costa mediamente 304,13 euro all’anno, ben al di sotto del costo medio sopra menzionato.

Assicurazione RCA: che cosa è

L’assicurazione RCA è una polizza che rientra nel grande gruppo dell’assicurazioni per Responsabilità Civile. Questo particolare tipo di copertura interviene in tutti questi casi dove si è in prima persona responsabile per un danno nei confronti di terze persone o di beni di proprietà altrui. Nel caso di una assicurazione RCA questa interviene a risarcire i danni nell’ipotesi in cui si sia responsabili di un sinistro che abbia prodotto danni a terzi soggetti o a beni altrui. Ovvio che l’assicurazione non risarcirà tutti i danni ma di fatto, escluderà dalla copertura qualunque sinistro che sia stato provocato dal conducente che era alla guida in condizioni non consone come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza o di consumo di sostanze stupefacenti.

La caratteristica fondamentale è che la compagnia interviene solo se il sinistro sia avvenuto in modo fortuito e senza alcun concorso di colpa da parte dell’assicurato stesso.

RCA e fattori che influiscono sul premio

Una polizza RCA di base è un contratto di durata annuale che prevede la corresponsione di un premio che può essere pagato in un’unica soluzione o convenientemente rateizzato secondo una periodicità che viene concordata con la compagnia stessa. Per quanto riguarda poi la definizione del premio, sul costo di questa polizza incidono tre tipologie di fattori attribuibili rispettivamente alle caratteristiche dell’assicurato, alle caratteristiche del mezzo e alla sinistrosità osservata, che si traduce nella classe di merito occupata.

Ognuno di questi elementi incide in modo più o meno significativo sull’ammontare finale del premio cui bisogna aggiungere sempre il costo delle eventuali garanzie accessorie che si decidere di aggiungere alla copertura base e che personalizzano il grado di copertura. Non esiste un premio univoco valido per tutte le polizze, ma premi che sono differenti per ogni assicurato sulla base delle caratteristiche sopra menzionate.

I fattori che dipendono dalle caratteristiche dell’assicurato

Sul costo finale di una polizza RCA incidono di sicuro differenti variabili, nello specifico ci siamo riferiti a caratteristiche proprie dell’assicurato, del mezzo e alla sinistrosità osservata. Relativamente al primo gruppo ricomprendiamo in questo variabili come ad esempio l’età, il sesso, l’esperienza di guida, la zona di residenza. Sono tutti elementi che possono cambiare e di molto l’ammontare del premio.

Senza dubbio l’età dell’assicurato influenza il premio che la compagnia si farà pagare. In genere è vero che un guidatore più giovane tenderà a pagare mediamente un premio più elevato rispetto ai guidatori più anziani.

Di base tutti i giovani al di sotto dei 25 anni neopatentati, pagano premi decisamente più elevati in virtù della loro ridotta esperienza e quindi in ragione della loro maggiore probabilità di causare un sinistro rispetto ad un guidatore più esperto.

Il sesso è anche un’altra variabile che incide sul costo. Statisticamente infatti, è rilevato che una donna produce meno sinistri di un uomo e dunque pagherà un premio più basso, così come inoltre è sempre vero che la regione geografica di residenza influenza decisamente il costo di una polizza.

In generale è vero che ci sono regioni ad altissima sinistrosità che pagheranno premi più elevati, e questo è in genere quello che accade per le regioni del Sud Italia, rispetto a regioni dove la sinistrosità rilevata è decisamente più contenuta, ragion per cui il premio per un contratto RCA è decisamente più basso.

Premio e caratteristiche del veicolo

Altro elemento che influenza l’ammontare del premio riguarda le caratteristiche del veicolo che si vuole assicurare, tra queste consideriamo la potenza del mezzo, la cilindrata, l’anno d’immatricolazione, tutti elementi che faranno variare il premio in aumento o in diminuzione.

In genere è vero che un’auto di più grossa cilindrata pagherà un premio più elevato, così come è vero che ad esempio un’auto più datata che non ha tutte le dotazioni di sicurezza di un modello più recente pagherà un premio più alto.

Altro elemento che incide sul costo è l’alimentazione del mezzo perché in generale accade che c’è una relazione inversa tra premio assicurativo e il tipo di alimentazione.

Di base un’alimentazione più economica comporta un premio più elevato in quanto si tenderà a circolare di più e dunque si avrà maggiore probabilità di provocare un sinistro.

Il premio e la sinistrosità

Infine è indubbiamente vero che lasinistrosità del soggetto intestatario della polizza influenza e di molto l’ammontare del premio. Ricordiamo che la claim experience di ogni individuo è racchiusa in quel documento che si chiama attestato di rischio che descrive la storia assicurativa di ogni automobilista e che è necessario ad ogni assicuratore per poter stipulare ex novo un contratto.

La sinistrosità determina per ogni automobilista la classe di merito all’interno della quale verrà inserito nel sistema bonun/malus, per cui accade che automobilisti più virtuosi (a bassa sinistrosità) occuperanno le classi di merito più basse caratterizzate da un tasso di premio inferiore, al contrario un automobilista che abbia una sinistrosità più elevata occuperà le classi di merito più alte caratterizzate da un tasso di premio maggiore.

Infine, su tutti i fattori che abbiamo sopra menzionato, incidono più strettamente le abitudini peculiari del guidatore come lo stile di guida, i km che si percorrono, il fatto che l’auto sia in un garage o meno e così via.

Quali garanzie accessorie sono state acquistate

Lo studio riporta anche quali siano state le garanzie accessorie che sono state maggiormente acquistate dagli automobilisti. Ricordiamo che anche le garanzie influiscono sul premio, in effetti, maggiori sono le coperture addizionali richieste più alto sarà il livello del premio.

Tra le garanzie più richieste in testa troviamo la garanzia per assistenza stradale, seguita dalla tutela legale e dalla garanzia furto e incendio con percentuali del 40%, del 18,4% e dell’11% rispettivamente.

La dinamica delle richieste risente enormemente dell’anzianità del parco auto esistente nel nostro paese che è aumentata progressivamente negli anni. Nello scorso mese, l’età media delle auto italiane si è assestata intorno agli 11 anni e mezzo contro i 10 anni e 9 mesi dello stesso periodo ma del 2021.