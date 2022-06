La Ryanair è una delle compagnie low cost che gli italiani prediligono per i loro viaggi. Di sicuro al momento della scelta del volo molti avranno notato tra le varie opzioni che si può completare l’acquisto del biglietto con quello della polizza assicurativa che la stessa compagnia offre.

Molte volte però, distratti dai prezzi vantaggiosi del viaggio e dalla necessità di approfittare di questi super sconti in tempi brevissimi, questo passaggio viene completamente tralasciato e magari non consideriamo che potrebbe rivelarsi una cosa davvero utile. Cerchiamo quindi di capire cosa offre in caso di ritardo, disguidi e cancellazioni con poco preavviso.

Assicurazione Ryanair, come funziona e copertura in caso di ritardo e cancellazione

La polizza assicurativa è una garanzia accessoria che la compagnia offre a ciascun utente pagando un costo aggiuntivo a quello del biglietto.

Si può selezionare in due momenti ben precisi ossia quando si acquista il biglietto selezionando l’opzione che si ha a disposizione direttamente sul loro sito sito, oppure in una fase successiva servendosi per questo del call center della compagnia o accedendo online al proprio profilo personale MyRyanair.

Va ribadito che in questa seconda eventualità comunque, l’acquisto va completato sempre prima dell’inizio del viaggio.

Coperture disposizione

Ad ogni modo qualunque modalità di acquisto si preferisca, le opzioni messe a nostra disposizione sono tre, perché si può scegliere tra una copertura standard, una plus oppure una annuale che differiscono tra di loro per le tutele offerte.

È bene ricordare che si tratta di assicurazioni che sono state predisposte per Ryanair da Europe Assistance e che, indipendentemente dal grado di articolazione o meno della garnzia offerta, prevedono tutte l’assistenza medica d’emergenza che è attiva h24.

Vediamo ora in cosa consistono le differenti garanzie e il relativo costo.

Copertura Standard

L’efficacia di questa polizza si estende a tutto il periodo del viaggio e ha un costo variabile a partire dai 20 euro con la presenza di una franchigia che cambia in relazione alle tutele offerte.

Ricordiamo che la franchigia rappresenta l’ammontare minimo del danno che rimane in capo all’assicurato, per cui solo l’importo del sinistro che supera questa soglia è oggetto di risarcimento da parte della compagnia,

All’interno di questo profilo di base è previsto un insieme di coperture tra le quali menzioniamo il rimborso a seguito della cancellazione del volo dovuta a possibili imprevisti entro un valore massimo di 500€ con franchigia di 15 €.

Ancora troviamo il rimborso delle spese mediche entro un valore massimo di 150 mila euro con franchigia di 50 € e il rimborso sia per la perdita che per il danneggiamento degli effetti personali, nel limite massimo di 1.500 €

Copertura Plus

Questa garanzia, il cui costo parte dai 23,44€ oltre ad offrire tutte le tutele del pacchetto base, ne prevede alcune aggiuntive quali il rimborso del biglietto, quella relative al bagaglio sia a mano che da stiva, quella relativa allo smarrimento del documento personale e all’eventuale fallimento della compagnia aerea.

Nello specifico se c’è il furto, lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli e degli effetti personali, l’ammontare rimborsato arriva ad un massimo di 1.500 euro che si può anche ridurre di una percentuale variabile tra il 15% e l’80%, a seconda dell’usura dell’oggetto.

Se poi per i bagagli da stiva si ha una tardiva consegna da parte della compagnia, si può avere un rimborso fino a massimo di 200 €.

Infine nell’ipotesi in cui dovesse esserci il fallimento della Ryanair, il rimborso del biglietto verrà fatto entro un valore massimo di 2 mila euro.

Se invece dovessimo fare un documento d’identità sostitutivo, l’assicurazione rimborsa fino ad un massimo di 400 euro con franchigia di 50 €.

Copertura annuale

In ultimo esaminiamo il pacchetto annuale. La sua caratteristica è quella di essere attiva tutto l’anno tuttavia l’efficacia della sua protezione si ha solo per periodi di viaggio che avvengano in modo continuativo e per un lasso temporale che non superi mai i 28 giorni.

Ovviamente il suo costo è leggermente superiore ai due precedenti pacchetti data la maggior durata della garanzia arrivando ad un premio di 39,99 euro e comprende tutte le coperture che offerte il pacchetto plus eccezion fatta per il rimborso del biglietto in caso di fallimento.

Altre cose da sapere

Ci sono poi alcune cose aggiuntive che è bene sapere. Abbiamo visto che in molte delle coperture offerte c’è la previsione di una franchigia. Bene la prima cosa da tenere a mente è che l’importo di questa franchigia raddoppia per tutti gli individui che hanno più di 65 anni.

In secondo luogo, altra cosa importa da tenere presente, è che mai la Ryanair andrà a rimborsare eventi dipendenti da uno stato di salute compromesso già noto al momento dell’acquisto della polizza sia esso relativo all’acquirente diretto, ad un suo familiare o un compagno di viaggio.

La terza cosa da sapere è relativa ai bagagli. In caso di smarrimento per tutte le compagnie che vi aderiscono è attiva la Convenzione di Montreal che consente un rimborso di importo pari a 1500 euro, che si riduce a 20 € in caso contrario.

Si può annullare l’assicurazione

È sempre facoltà di ogni viaggiatore annullare la polizza nei 14 giorni successivi al suo acquisto e sempre però prima dell’inizio del viaggio.

In questo caso la Ryanair procede generalmente al rimborso entro 7 giorni lavorativi dall’avvenuta richiesta.