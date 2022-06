La scuola si sa è croce e delizia per i nostri ragazzi. È il luogo dove vengono formate le nuove generazioni di domani ma anche un luogo di aggregazione e di socialità.

Pubblici o privati che siano gli istituti, in essi i ragazzi passano buona parte del loro tempo durante tutto l’anno tra attività scolastiche ed extrascolastiche, ecco perché è davvero importante pensare che siano anche luoghi sicuri. I genitori devono poter essere tranquilli sul fatto che l’ambiente risulti essere adeguatamente coperto per tutti quegli imprevisti che possano accadere sia all’interno della scuola, ma anche nel tragitto che i ragazzi compiono per recarsi dalla loro abitazione ai loro istituti e viceversa.

In questo senso particolarmente utile risulta essere l’assicurazione scolastica che può aiutare in tutte queste situazioni, in quanto a fronte di un piccolo sforzo economico per le famiglie, consente di offrire in caso di qualunque imprevisto, sia un ristoro economico che un vero e proprio servizio di assistenza.

Pertanto in questo articolo cercheremo proprio di saperne di più su questo tipo di copertura.

Cos'è l'assicurazione scolastica

L’assicurazione scolastica è un prodotto nato per proteggere tutti gli studenti che dovessero subire un infortunio mentre si trovano nell'istituto, in classe, in bagno, in palestra o corridoio. Si sa in effetti che i ragazzi per quanto possano essere tenuti a bada, per quanto possono essere diligentemente vigilati, possono per cause fortuite, subire un infortunio mentre ad esempio stanno entrando in classe o stanno uscendo da scuola, durante il cambio tra un’ora e l’altra, durante lo svolgimento di qualche lezione una tra tutte quella di educazione fisica. e così via.

Le conseguenze possono essere irrilevanti, ma possono anche essere piuttosto gravi, ecco perché e bene che comunque gli istituti siano protetti contro il verificarsi di eventi di questo tipo attivando un’adeguata copertura assicurativa. Quando parliamo di copertura assicurativa per gli infortuni scolastici è bene subito fare una duplice distinzione.

La copertura è obbligatoria o facoltativa?

Rispondere a questa domanda risulta essere abbastanza semplice perché possiamo dire che l’assicurazione scolastica è entrambe le cose. Questo perché dobbiamo dire che ne esistono due tipi, ossia quella che ciascuna scuola stipula con l’Inail e quella Integrativa.

Relativamente alla prima si tratta di una copertura di tipo obbligatorio, la seconda invece non lo è e generalmente, viene sottoscritta da ogni istituto con delle compagnie private, affidandosi per questo al sostegno delle famiglie degli studenti.

Se pur quella integrativa risulta essere una copertura di fatto facoltativa, essa è generalmente presente all’interno di ogni istituto.

Leggi anche: Bonus scuola, 500 euro per libri e PC: come averlo

Assicurazione INAIL

La polizza che ciascun istituto sottoscrive con l’INAIL, è una polizza di tipo obbligatorio. Essa protegge ogni studente, quando in orario scolastico, svolge quelle attività che sono considerate rischiose.

Si pensi ad esempio all’ora di eduzione di fisica dove risulta essere più probabile che i ragazzi possano incappare in qualche imprevisto, ma in modo analogo sono considerate a rischio tutte quelle attività che i ragazzi dovessero svolgere all’interno di laboratori di qualunque tipo.

In tutte queste circostanze se c’è un infortunio, attraverso la polizza obbligatoria, l’INAIL si assume l’onere di risarcire ogni spesa che è necessaria.

Assicurazione integrativa

Tuttavia c’è una considerazione molto importante da fare. Sebbene sia una copertura obbligatoria, comunque le tutele offerte non sono molto ampie, tanti infortuni dalle conseguenze ben più gravi, rimangono fuori dalla copertura ecco perché, di solito, gli istituti affiancano all’assicurazione INAIL anche delle polizze Integrative il cui costo è a carico delle famiglie.

Questo è a tutti gli effetti un contratto che si stipula con una compagnia di assicurazione privata e che, come accade per tutte le altre coperture viene scelto solo dopo aver confrontato quello che il mercato offre.

Lo scopo della ricerca di questa copertura assicurativa Integrativa è quello di andare ad allargare le protezioni offerte a tutti gli alunni andando a consentire il ristoro per tutti quegli infortuni che ogni studente dovesse sia subire ma anche causare, nonché aggiunge la copertura per la responsabilità civile per eventuali danni che si possono arrecare a terzi.

Cosa si deve sempre controllare

Relativamente alla stipula dell’assicurazione Integrativa, delibera il Consiglio di Istituto che poi propone la copertura ai genitori i quali però, sono obbligati ad accettarla e a pagarla.

Ad ogni modo laddove non fosse il Consiglio a decidere in tal senso, possono essere sempre i genitori a richiedere che la scuola provveda adeguatamente proprio per evitare spiacevoli inconvenienti.

Non solo, ogni genitore poi ha sempre la facoltà di richiedere, in qualunque periodo dell’anno scolastico, una copia della polizza assicurativa che l’istituto ha stipulato con la compagnia assicurativa.

Questo perché è sempre opportuno che si controllino e si conoscano quali siano le coperture offerte e quali invece quelle escluse, che tipi di infortuni siano effettivamente risarciti e quali invece la polizza sottoscritta lascia fuori.

Inoltre è fondamentale verificare sempre che la copertura non copra solo i rischi che possano verificarsi all’interno delle mura dell’istituto, ma allarghi la tutela anche negli spazi esterni, così come è bene verificare l’importo dei massimali e delle eventuali franchigie.

In ogni eventualità se i genitori dovessero ritenere scarse le coperture della polizza Integrativa, possono sempre richiedere alla scuola di stipulare una polizza aggiuntiva con un’altra compagnia, pena però un aumento del premio da corrispondere.

Le coperture escluse

Quindi alla luce di quanto sopra scritto, possiamo dire che la copertura obbligatoria INAIL interviene a copertura di tuti gli infortuni che dovessero accadere all’interno di una scuola limitatamente però allo svolgimento di un’attività pratica di natura meramente scolastica.

L’assicurazione Integrativa invece, allarga lo spettro delle coperture andando ad includere tutte quelle situazioni in cui può verificarsi un infortunio che però non è direttamente collegata allo svolgimento di un’attività scolastica. Rientrano ad esempio in questa categoria tutti gli infortuni che possano derivare da litigi tra studenti oppure, da cadute accidentali o infortuni fortuiti che possano accadere ad esempio mentre si scende le scale, mentre si è a mensa e così via. Bisogna però specificare che mai una polizza la polizza Integrativa offre copertura al personale docente e al personale ATA i quali, in qualità di pubblici dipendenti, possono godere di una specifica assicurazione INAIL.

Come si ottiene il rimborso

Nel caso in cui si dovesse verificare un infortunio all’interno della scuola, ogni genitore può richiedere il rimborso delle spese sostenute. Il rimborso si deve richiedere direttamente alla compagnia utilizzando per questo un modulo che l’assicurazione mette a disposizione e che si ritira in segreteria.

Bisogna dire però che ottenere il rimborso non è mai così semplice, la scuola potrebbe dimostrare ad esempio che l’infortunio sia dovuto ad un fatto del tutto straordinario e che comunque ha messo in atto tutte le precauzioni affinché tutto ciò non dovesse verificarsi. Così come poi anche nei casi di infortuni più semplici, spetta sempre al genitore dover dimostrare che ci sia un nesso causale tra il danno subito e le circostanze che hanno portato all’infortunio, quindi ad esempio la negligenza dell’Istituto.

Per quanto attiene l’ammontare poi del rimborso, questo difficilmente viene stabilito ex ante ma andrà valutato caso per caso essendo quantificato dalla compagnia in base al contratto che ha stipulato con la scuola. Di base però è fondamentale che per avere il rimborso si rispetti un determinata tempistica, nel senso che colui che ha subito il danno deve inoltrare domanda di rimborso alla compagnia entro tre giorni dall’avvenimento del fatto, salvo che accordi contrattuali non stabiliscano diversamente.

Quanto costa

Altro elemento che viene sempre valutato è il costo di questa polizza Integrativa. Ricordiamo infatti, che il costo è a totale carico delle famiglie, quindi diventa molto importante essere a conoscenza di questa ulteriore fonte di spesa.

Bisogna dire che non c’è un costo unitario uguale per tutti perché tutto dipende dal tipo di copertura che si sceglie e dalle garanzie inserite nel contratto. In generale però, il costo può aver un range che va dai 10 euro ai 20 euro a studente per ogni anno. Il pagamento deve essere fatto annualmente, e vista la bassa cifra, mai in contanti e mai rateizzato Pertanto il pagamento verrà fatto in un’unica soluzione compilando per questo un apposito bollettino postale oppure facendo direttamente un bonifico.

Può accadere poi in alcuni casi che siano i rappresentanti di classe a raccogliere l’intera cifra e fare così un unico bollettino per ogni classe, ma non è una regola generale e ognuno in tal senso, agisce come ritiene più opportuno.

Assicurazione e contributo scolastico

Molto più spesso accade però che il pagamento dell’assicurazione Integrativa venga richiesto all’interno del contributo, una sorta di sovvenzione che le famiglie fanno agli istituti per aiutarli nelle loro attività. Tuttavia questo contributo ha suscitato non pochi dissapori visto l’importo molto elevato.

Ecco perché si è stabilito che all’interno di questo contributo, si deve sempre tenere separata la voce di costo della polizza Integrativa con tutte le altre voci di spesa attribuibili invece all’acquisto di materiale scolastico vario, alle spese per le fotocopie, al sussidio per i laboratori e così via. Quindi ogni famiglia può decidere di pagare esclusivamente l’assicurazione e non anche le somme per il contributo, non essendo quest’ultimo in alcun modo obbligatorio e non correndo per questo il rischio di vedersi comminare alcuna sanzione.