Essere coinvolti in un incidente stradale o subire una richiesta di risarcimento può costare caro. Chi ha acquistato la polizza, però, non spende nulla: l'avvocato lo paga l'assicurazione.

L'assicurazione relativa alla tutela legale è una copertura che può rivelarsi molto importante (e utile), in caso di sinistro o di controversia legata ad una richiesta di risarcimento danni da parte di terze persone.

Non tutti, probabilmente, la conoscono bene: spesso, per risparmiare, si tende ad escluderla pensando che tanto difficilmente potrà servire. Vi è anche da dire che non sempre le agenzie assicurative la propongono o almeno danno ad essa il giusto rilievo. Diverso è invece il caso delle assicurazioni online che, frequentemente, nell'atto dell'elaborazione del preventivo, la inseriscono tra le coperture proposte.

Di polizze che garantiscono la tutela legale ve ne sono di diversi tipi e di diversi prezzi: tutto dipende dall'ambito di operatività, dai massimali assicurati, dalle estensioni previste e dalle esclusioni. Cerchiamo di fare chiarezza in merito, tralasciando le polizze che tutelano lo svolgimento di una attività professionale per le quali il discorso sarebbe molto ampio e necessiterebbe di un approfondimento a parte.

Polizza tutela legale auto: a cosa serve

Come già evidenziato in precedenza l'assicurazione che garantisce la tutela legale dell'assicurato, può avere diversi ambiti di operatività. La ritroviamo, ad esempio, all'interno della polizza auto, tra le garanzie accessorie acquistabili. In questa condizione, è coperto il proprietario dell'auto, l'eventuale conducente (chiunque esso sia nel momento in cui si verifica l'evento per il quale la garanzia può essere messa in moto). Beneficiano inoltre della garanzia anche gli eventuali trasportati.

In alternativa, può essere stipulata sulla patente: in quel caso, il soggetto assicurato è solamente il patentato oggetto del contratto. La persona in questione, può usufruirne anche in caso di incidente in qualità di pedone oppure di passeggero sui mezzi pubblici. Dalla semplice copertura inerente la circolazione, si distingue la tutela legale che riguarda la vita privata della persona, ad eccezione di eventuali cause o richieste di risarcimento strettamente legate all'attività professionale della stessa. Per quelle, occorre stipulare apposito contratto con specifiche garanzie. Vi sono poi, formule complete che prevedono la tutela legale a 360 gradi non solo della persona, ma dell'intero nucleo familiare durante le 24 ore della giornata ed anche in seguito a sinistri dovuti alla circolazione su mezzi di diverse tipologie.

Insomma, le alternative non mancano. Occorre valutare al meglio ed analizzare tutte le possibilità al fine di scegliere quella più adatta alle esigenze e alle tasche di ogni persona.

In caso di sinistro auto cosa copre?

L'importanza di questa garanzia, all'interno (o anche stipulata separatamente) della assicurazione auto, è sempre più rilevante, soprattutto da quando è stato introdotto il reato di omicidio stradale. Un evento simile, può avere un effetto davvero devastante non solo per la vita di chi viene accusato di un reato simile, ma anche per le sue finanze. Ecco perché, avere la copertura relativa alla tutela legale, può essere decisamente utile.

Riassumendo, che cosa comprende, all'atto pratico, questa garanzia? Nello specifico, serve a far fronte alle spese inerenti procedimenti giudiziali ed extragiudiziali in cui l'assicurato è coinvolto, da quelle sostenute per l'avvocato a quelle relative agli onorari di eventuali periti incaricati all'interno del procedimento. Oltre ad intervenire in caso di controversia o procedimento a carico dell'assicurato in ambito di circolazione stradale, può essere attivata anche in seguito a problematiche insorte con chi effettua la riparazione dell'auto. Oltre all'ambito civile, inoltre, normalmente copre anche l'ambito penale.

Così impostata, la garanzia può avere un costo annuo che oscilla tra i 30 e i 40 euro. Ovviamente, alla determinazione dello stesso, concorrono anche i massimali assicurati in polizza. Se il massimale è più elevato, anche il premio finale può lievitare di qualche euro.

Controversie tra più assicurati con la stessa polizza

Come evidenziato in precedenza, la garanzia viene prestata al proprietario, all'eventuale locatario in forza di contratto di leasing, al conducente autorizzato e ai terzi trasportati, in caso di controversie collegate alla circolazione stradale del veicolo.

Ma cosa succede se la lite, ovvero l'oggetto del contendere, riguarda più assicurati con la stessa polizza? Si tratta di una situazione limite che però può statisticamente verificarsi. Come opera l'assicurazione in questi casi? Con quali modalità interviene?

La risposta è piuttosto semplice: in un evento del genere, la copertura interviene, in prima battuta, a favore del contraente della polizza. Se questo non fa parte degli assicurati coinvolti nel procedimento, allora la garanzia viene prestata a favore del conducente, a meno che non sia lo stesso contraente a vietare espressamente che ciò possa avvenire.

Quindi, il contraente, ha un ruolo fondamentale all'interno della garanzia. Giova ricordare che il contraente è il soggetto che stipula l'assicurazione. Di solito coincide con il proprietario del mezzo assicurato, ma non sempre è così. Ci sono contratti che, per motivazioni diverse, possono avere un contraente diverso dall'effettivo proprietario del mezzo. Occorre quindi sempre fare attenzione quando si sottoscrivono le polizze a tutto ciò che può determinare una discriminante tra la scelta di una opzione piuttosto che di un'altra.

Tutela legale: copertura base o extra?

Oltre alla copertura base, che di norma costa intorno ad una trentina di euro all'anno, si può scegliere una formula più estesa e completa.

Ovviamente la garanzia base ha un massimale ridotto ed un numero di esclusioni maggiori. Al contrario, la formula "plus" o ed "extra" o comunque più completa, presenta, oltre a massimali più capienti e minori esclusioni, anche ambiti di intervento ed operatività più estesi. Quali?

Può ad esempio intervenire in caso di contestazione delle multe o di opposizione (ricorso) avverso le sanzioni amministrative. Possono inoltre essere compresi i rimborsi relativi ai costi sostenuti per il recupero punti sulla patente, prevedere addirittura una diaria per i mancati introiti lavorativi da patente sospesa, nonché le spese per il dissequestro del veicolo in caso di incidente stradale.

Quanto può costare una garanzia completa? Qui, il discorso si fa un tantino più complesso, perché dipende anche dalla tipologia di patente che si va ad assicurare. Ad esempio, se l'oggetto della polizza è una patente tipo A o B, il premio sarà inferiore ad una simile che però vada a tutelare una patente del gruppo C,D,E.

Ci sono polizze che possono venire a costare anche intorno ai 300 euro all'anno, tanto per dare una idea delle cifre che si possono andare a spendere. Queste riguardano, per la maggior parte, soggetti titolari di patenti C,D,E, compresa la CQC (Carta di qualificazione del Conducente). Si tratta di un premio importante che però va a tutelare, a 360 gradi, una categoria (quella dei camionisti) per i quali, la patente, la strada, la circolazione, rappresentano l'essenza della vita.

Tutela legale nella vita privata

La garanzia, oltre ad operare in ambito relativo alla circolazione stradale, può essere collegata alla vita privata, ovvero al quotidiano oppure alle controversie relative allo svolgimento della propria attività professionale.

Il vivere familiare ci mette di fronte, ogni giorno, a possibili problematiche e controversie. Anche perché, in primis, è cambiata la mentalità delle persone che non ci mettono nulla a "denunciare" per qualsiasi possibile torto subito. Fino a qualche decennio fa, le cose andavano un po' diversamente, ovvero si cercava di trovare un compromesso tra persone di buon senso e, molte delle liti che oggi affollano i tribunali, non rientravano nemmeno nell'immaginario più fantasioso. I tempi cambiano: occorre adeguarsi e proteggersi.

La tutela legale inerente la vita privata del proprio nucleo familiare, riguarda sia le controversie per le quali siamo parti in causa in veste di accusati, sia quelle nelle quali rivestiamo il ruolo di accusatori, ovvero di proponenti.

Anche in questo caso, le formule sono diverse, da quella base a quella più completa. Se la formula base, normalmente comprende le controversie relative al quotidiano (comprese le vertenze dovute ad incidenti nei quali l'assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista e comunque alla guida di mezzi non soggetti alla assicurazione obbligatoria), le polizze più complete comprendono anche le controversie relative a rapporti di lavoro (sia verso subordinati che in qualità di lavoratori), e alla proprietà o locazione di immobili.

Si può poi arrivare anche alla estensione che ingloba le controversie con enti pubblici e il diritto di famiglia (procedure di separazione, divorzio, etc).

Il premio, può arrivare anche ad un centinaio di euro all'anno.

L'avvocato chi lo sceglie?

La scelta del legale è importantissima, all'interno di un procedimento, sia civile che penale. L'avvocato, infatti, è colui che assiste e fa valere gli interessi e i diritti dell'assicurato. Ecco perché, il suo, è un ruolo chiave all'interno di qualsiasi vicenda giudiziaria.

La maggior parte delle coperture di tutela legale prevedono che sia la compagnia a scegliere l'avvocato che, ovviamente, fa parte di un range di professionisti convenzionati con la stessa.

Vi sono però alcune tipologie di polizza che offrono la possibilità che sia l'assicurato a scegliere direttamente l'avvocato dal quale farsi rappresentare. Di solito, questa estensione, comporta un premio assicurativo annuale più elevato in quanto la compagnia, non potendo confidare su una persona facente parte del network di riferimento, immagina che il costo medio che potrà andare a sostenere potrà rivelarsi anche più elevato rispetto allo standard.

Conviene quindi sempre valutare bene tutte le opzioni, specie quando si ha un rapporto di fiducia già instaurato con uno o più avvocati. Meglio pagare qualcosa in più, ma sentirsi tutelati e rappresentati al cento per cento.