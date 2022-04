L’assicurazione tutela legale sulla casa ti paga l’avvocato! La polizza tutela legale, è un prodotto messo a punto dal mercato assicurativo per rispondere alle esigenze di coloro che vogliono far valere ipropri diritti, e quindi avere adeguata tutela legale, senza per questo essere costretti a subire un salasso per quanto riguarda le spese da sostenere di quanti Leggi l'articolo e scopri in quanti modi puoi risparmiare!

I tempi sono cambiati si sa e anche i rapporti tra le persone sembrano averne risentito. La litigiosità nei rapporti interpersonali è aumentata, e aumentato è anche il ricorso alle vie legali.

La difficoltà di trovare un accordo, i tempi della giustizia italiana, tutto può rivelarsi davvero un enorme spreco di tempo e di soldi che può diventare poi esorbitante se magari in giudizio risultiamo essere la parte soccombente.

Questi sono in effetti proprio i motivi che spingono molte persone a rinunciare a far valere le loro stesse pretese in giudizio anche quando magari si è nella parte della ragione.

Allora quello che ci chiediamo in questo articolo è se esiste un modo per poter comunque far valere i nostri diritti, e quindi di avere adeguata tutela legale, senza per questo essere costretti a subire un salasso per quanto riguarda le spese da sostenere anzi addirittura avendo qualcuno che queste spese le sostenga al nostro posto.

Ovviamente la risposta è affermativa e ci riferiamo nello specifico alla polizza tutela legale, un prodotto messo a punto dal mercato assicurativo proprio per rispondere alle esigenze di quanti si possano trovare in situazioni di questo tipo.

Assicurazione tutela legale: quanto sono conosciute

In effetti bisogna dire che queste polizze assicurative inizialmente costituivano principalmente delle garanzie accessorie che si aggiungevano in maniera preferenziale a polizze del ramo Responsabilità Civile, auto, capofamiglia, azienda e così via, proprio per completare e perfezionare il pacchetto di coperture offerto da queste polizze principali.

Tuttavia proprio nel corso di questi ultimi anni, si è avuto un cambiamento di tendenza in quanto queste polizze stanno acquisendo sempre più una vita autonoma diventando molte volte anche il motivo principale di stipula per altri contratti assicurativi.

In effetti questo cambiamento di tendenza si può di fatto attribuire a due ordini di motivi, il fattore novità e come dicevamo prima la più elevata crescita di quelli che sono i rischi legali.

Si parla di novità perché di fatto, studi condotti dalle compagnie di assicurazione rilevano che solo il 20% degli italiani conosce questo tipo di polizze, ossia 1 persona su 5, eppure le stesse persone confermano che sarebbero ben propense ad acquistarne una per garantirsi maggiore tranquillità e protezione per la loro vita.

In effetti queste polizze aumentano il livello di sicurezza percepito dagli individui proprio perché offre assistenza legale per qualunque tipo di controversia dovesse emergere quindi legale, civile e amministrativa e per qualunque grado di giudizio.

Tale tendenza non dipende solo da un’importante crescita dei rischi legali, ma anche dal fatto che queste coperture in Italia non sono ancora molto conosciute e pertanto rappresentano, per molti, sia privati che aziende, una vera novità in ambito assicurativo.

Queste polizze ad oggi, sono principalmente offerte ancora attraverso i canali tradizionali quindi principalmente agenzie assicurati oppure broker, ma attualmente sono sempre di più anche le banche che riescono a vendere questo tipo di prodotto alla propria clientela.

Cerchiamo quindi adesso di capire meglio che cosa è e come funziona questa polizza tutela legale e perché di fatto, la sua stipula può risultare davvero molto importante ai fini di una adeguata protezione.

Se volete approfondire, vi consigliamo la visione del video tratto dal canale (701) Daniele Stroppiana - YouTube.

Assicurazione tutela legale: che cosa è

L’assicurazione di Tutela Legale è una polizza il cui obiettivo è quello di offrire protezione ad una persona oppure ad una azienda per eventi che possono riguardare sia la sfera privata che professionale.

Oggetto della copertura è sia l’elemento puramente risarcitorio, tipico di tutti i contratti assicurativi e che in questo caso si configura come il rimborso delle spese legali e processuali, ma soprattutto aspetto peculiare di questa polizza, l’oggetto della copertura è rappresentato anche dal servizio di assistenza e consulenza legale che viene dato agli assicurati direttamente dalla stessa compagnia oppure per il tramite di una rete di legali di fiducia.

Quindi il vantaggio della stipula di questo prodotto si traduce quindi una sicurezza per individui ed aziende di poter affrontare con molta più tranquillità ogni controversia legale in quanto si avrà la garanzia di essere sempre e comunque difesi e in più ugualmente, la possibilità di ottenere il risarcimento di tutte le spese processuali che ci siano sostenute, anche quando dovessimo risultare soccombenti in giudizio.

In effetti da qui si ravvede da subito l’utilità di una polizza di questo tipo che può essere d’aiuto a qualunque cittadino, nessuno escluso, basti pensare infatti a quante sono oggi le persone che rinunciano a ricorrere in giudizio quando temono di essere economicamente più svantaggiati rispetto alla controparte e quindi temono di non poter affrontare adeguatamente il processo anche in termini di difesa oppure semplicemente perché non hanno i mezzi economici per poter sostenere gli onorari e le parcelle di avvocati.

Bisogna dire poi che in particolare cause bisogna anche aggiungere il costo di periti e spese peritali e allora anche in questo senso la polizza tutela legale può risultare di supporto perché interviene nel pagamento delle spese in luogo dell’assicurato stesso.

Per tutte queste ragioni la stipula di questa polizza è molto importante, perché si vede come la forma di tutela è ampia e pienamente strutturata e spazza via tutte quelle ansie e quelle paure che ad oggi le persone hanno di ricorrere in giudizio per tutta quelle cause che abbiamo sopra detto, che fanno sì che effettivamente si arrivi alle vie legali solo quando si è praticamente sicuri di avere piena ragione e quindi di poter vincere in sede di processo.

È ovvio che questo non può essere un principio adeguato, perché in uno stato di diritto tutti i cittadini hanno il diritto ad avere la giusta assistenza legale e ad avere la giusta tutela e il giusto ristoro in ipotesi di lesione di questi diritti stessi.

Assicurazione tutela legale: se non posso avere un avvocato

In effetti la stipula di questa polizza risulta ancora più utile se pensiamo a quello che è previsto nel nostro ordinamento qualora una persona non avesse i soldi per potersi permettere una opportuna tutela legale per la difesa dei propri diritti.

Bisogna dire in questo caso che il nostro ordinamento giuridico stabilisce che laddove i redditi complessivi del nucleo familiare che dovesse ricorrere in giudizio, fossero inferiori agli 11.528,41 euro annui, viene assicurato a queste famiglie un patrocinio gratuito con la possibilità di scegliere un avvocato tra tutti quelli che sono iscritti nelle liste proprio per il patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia il problema è che molte volte purtroppo questi non sono proprio professionisti che sia caratterizzino per essere i più brillanti sul mercato, con il rischio comunque di trovarsi soccombenti nel corso del giudizio.

Se però i redditi sono superiori alla soglia minima e si è chiamati in giudizio, e comunque non si hanno i mezzi per potersi difendersi, la legge prevede che verrà assegnato un avvocato d’ufficio che in ogni caso comunque si dovrà pagare.

Se non si può effettivamente pagare, allora in questo caso bisogna sperare che questo avvocato riesca a vincere la causa in quanto solo in questa eventualità, lo Stato non sarà tenuto a pagare nulla e i compensi dello stesso professionista saranno completamente a carico della parte soccombente.

Se invece si perde la causa accade che lo Stato deve pagare entrambi i compensi degli avvocati, salvo poi rivalersi sullo stesso soggetto per tutte le spese legali anticipate.

Ecco perché alla luce di tutti questi motivi la stipula di una polizza tutela legale risulta ancora più importante.

Assicurazione tutela legale: validità e inizio copertura

È vero dunque, alla luce di quanto sopra detto, che la stipula di una polizza per assistenza legale risulta essere estremamente importante se si vuole aumentare il livello di protezione del proprio nucleo familiare o della propria azienda, tuttavia bisogna tenere a mente una cosa fondamentale.

L’assicurazione tutela legale, acquista efficacia, ossia il diritto alla copertura è valido, solo se effettivamente il fatto per il quale si richiede l’assistenza legale si sia verificato dopo la stipula della polizza stessa.

Pertanto bisogna essere ben consapevoli di non poter fare i furbi in questa eventualità perché mai e poi mai una polizza tutela legale andrebbe a coprire tutte le spese legali che si sono sostenute per la propria difesa, se relative ad un fatto che si è verificato prima che la polizza sia stata acquistata.

Pertanto è fondamentale tenere a mente queste due cose. Si ha diritto all’assistenza legale solo se si ha una polizza acquistata prima del verificarsi del fatto per il quale si va a giudizio, in tutti gli altri casi invece, le spese legali sono solo a carico proprio.

Assistenza tutela legale: il legame con la polizza casa

La polizza tutela legale ha poi una stretta connessione con quella che è la polizza casa, nel senso che quando si va ad acquistare una polizza che protegga la nostra abitazione, possiamo sempre aggiungere la garanzia accessoria tutela legale.

Questa tutela legale può essere riferita solo ai rischi relativi alla abitazione e allora si parla di tutela legale immobile, oppure la tutela può estendersi più in generale anche a tutti i componenti della famiglia e allora sia parla di tutela legale famiglia. Esaminiamo pertanto più in dettaglio questi due tipi di polizze.

Assicurazione tutela legale: tutela legale immobile

Questa è una forma assicurativa che si adatta alla situazione in cui si è proprietari di un immobile ma non si abiti all’interno dello stesso perché ad esempio, è stato dato in locazione, oppure perché è usato come abitazione da parte dei propri figli e così via.

Questa forma assicurativa ha come obiettivo fondamentale di assicurare esclusivamente l’immobile.

È una polizza che può essere utile ad esempio in tutte le eventualità in cui si può essere convocati in giudizio proprio perché si è semplicemente proprietari dell’immobile.

Ad esempio immaginiamo che il mal funzionamento dell’impianto idraulico oppure elettrico abbiano causato dei danni all’arredamento dell’inquilino e questo ci cita in giudizio, oppure all’ipotesi in cui a seguito di particolari eventi climatici la nostra abitazione abbia causato danni a terzi e questi ugualmente ci abbiano citato in giudizio.

In tale eventualità quindi la polizza ci assicura il rimborso dele spese legali. In aggiunta però questa polizza ci può fornire adeguata assistenza anche quando fossimo noi a dover agire in giudizio per recuperare dei danni che possono essere avvenuti all’interno o all’esterno del nostro immobile.

Nel primo caso si tratterà di agire nei confronti del nostro inquilino che abbia ad esempio, danneggiato l’arredamento dell’immobile, nella seconda eventualità si può ricorrere ad esempio verso un’impresa, che nell’effettuare lavori di ristrutturazione al nostro vicino abbia causato danni alla nostra abitazione.

Assicurazione tutela legale: tutela legale famiglia

Quando si è proprietari o affittuari di un immobile all’interno del quale si vive da soli o con la propria famiglia, allora si può stipulare una polizza tutela legale che vada a proteggere tutti i membri della propria famiglia.

In questo caso saranno oggetto di tutela legale non solo fatti che possono riguardare l’immobile ma l’assistenza e la tutela legale si possono estendere a tutti i componenti del proprio nucleo relativamente a tutti i fatti relativi alle normali vicissitudini della vita privata.

Vengono in questo caso considerati familiari conviventi e quindi rientrano nella polizza assistenza legale, non solo i membri della famiglia direttamente conviventi all’interno dello stesso immobile ma anche qualunque altro soggetto che risieda con la famiglia non legata da alcun vincolo di parentela, purché opportunamente indicato all’interno dello stato di famiglia.