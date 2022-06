Affrontare la vita di tutti i giorni non è semplice, gli imprevisti che possono accadere sono tanti e trovarsi pronti a fronteggiarli tutti non è sempre possibile. Quando poi si ha una famiglia con dei figli piccoli e si ha anche in casa un animale domestico rischi si moltiplicano ulteriormente.

Si pensi ad esempio al caso in cui i bambini giocando arrechino dei danni alla proprietà del vicino, oppure al cane che allontanandosi da casa morda qualcuno. Pensare di proteggersi da questo tipo di situazioni allora può davvero essere importante anche perché le conseguenze che ne possono derivare potrebbero avere un impatto notevole e ripercuotersi sulla tranquillità economica di un’intera famiglia. In questo senso dunque risulta consigliabile stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT), perché ci mette al sicuro contro tutti i possibili danni che terzi possano subire, facendo in modo che sia l’assicuratore ad assumersi l’onere del risarcimento degli stessi.

Assicurazione verso terzi, che cosa è

L’assicurazione RCT è la copertura che ci offre protezione ogni qual volta il verificarsi di un determinato evento possa essere pregiudizievole per il nostro patrimonio.

Le garanzie di questa polizza sono molto ampie anche perché estremamente ampio è l’ambito di applicazione, in quanto questa contempla eventi ascrivibili tanto alla vita privata che a quella professionale di un individuo.

D’altro canto che queste situazioni fossero meritevoli di apposita attenzione, è anche direttamente desumibile dal dispositivo dell’art. 2043 del Codice Civile che afferma:

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Pertanto la copertura assicurativa interviene a protezione del patrimonio di un soggetto in tutte quelle situazioni in cui il comportamento o la condotta di un determinato soggetto abbia arrecato un pregiudizio ad un’altra persona o al bene di un’altra persona chiamato terzo.

Affinché poi scatti l’obbligo alla prestazione per l’assicuratore è fondamentale che il danno sia stato provocato in modo del tutto involontario rimanendo completamente esclusi tutti quelli direttamente attribuibili a fatti dolosi.

Definizione di danno

Prima però di individuare quali siano i danni coperti, dobbiamo comprendere bene a cosa ci stiamo riferendo per darne una connotazione specifica.

Innanzitutto esso può essere riferito sia alle persone che alle cose. Nel primo caso la sua gravità deve essere tale da portare all’invalidità che può essere totale o parziale, oppure alla morte.

Quando si fa riferimento alle cose, questo può essere invece totale o parziale e comunque si deve predisporre un risarcimento che sia in grado di andare a sostituire o a riparare l’oggetto danneggiato oltre che sempre compensare chi lo ha subito, per il mancato utilizzo e per la perdita di valore che questo ha provocato.

In aggiunta il danno si distingue in patrimoniale o non patrimoniale.

Quando è patrimoniale attiene direttamente al patrimonio del soggetto e si distingue sempre tra emergente che è quello immediatamente individuale a seguito del sinistro, e lucro cessante che ricomprende tutte conseguenze future che da questo possono scaturire come mancati guadagni o pregiudizi futuri, perdite di opportunità lavorative, e così via.

I danni non patrimoniali invece sono quelli a cui non è possibile dare un’immediata quantificazione economica, perché arreca pregiudizio al benessere psico-fisico di un soggetto e normalmente deriva dall’aver commesso un fatto illecito perseguibile dalla legge.

Di solito la quantificazione del danno verrà fatta in via equitativa.

Quali danni copre

Un’assicurazione RCT va a coprire dunque tutti i danni che in modo del tutto fortuito, si siano provocati a terzi direttamente o dai propri cari. Quindi l’aspetto particolare di questa polizza è che è un’assicurazione contro i danni che si fa per proteggere se stessi e non terze persone in quanto copre il patrimonio di colui che sottoscrive la polizza da eventuale richieste di risarcimento che terzi avanzano per dei pregiudizi che possano aver subito.

La sua copertura è estremamente ampia perché opera sia in ambito lavorativo che privato.

Infatti è una polizza adatta alle famiglie perché protegge da danni che possono provocare gli altri componenti del nucleo, i propri animali da compagnia o finanche il proprio personale domestico.

È adatta all’ambito professionale e lavorativo perché va a proteggere in tutte quelle situazioni in cui si sia, causato un pregiudizio che faccia scattare un obbligo al risarcimento come nel caso di lesioni, o morte di determinate persone, oppure per distruzioni o danni che invece abbiamo colpito beni di proprietà altrui.

Chi è escluso dalla copertura

La prestazione della compagnia viene fatta sempre in favore di terzi soggetti, pertanto fondamentale in questo tipo di polizza è avere chiaro chi non può aver diritto a questo tipo di copertura, ovvero chi non rientra nella definizione di “terzo”. Di sicuro non possono essere considerato terzi soggetti tutte le persone che compongono o gravitano attorno al nucleo familiare, quindi coniuge, figli, genitori, e più in generale tutti coloro che si trovano nella condizione di conviventi con l’assicurato.

In egual maniera non possono essere considerati terzi i soci di s.r.l., gli amministratori, i legali rappresentanti ivi compresi i loro familiari.

In aggiunta esclusi ancora dalla copertura saranno quei soggetti che già trovano copertura per Responsabilità Civile in altri tipi di polizza una fra tutte la RCA, oppure perché so trovano in determinate zone geografiche in cui questo tipo di polizza di fatto non trova mai applicazione come ad esempio Messico, Usa e Canada.

Che succede in caso di sinistro

L’aspetto senza dubbio più delicato di questo tipo di polizza rimane sempre la quantificazione e quindi la liquidazione del danno.

Relativamente a questo aspetto infatti può essere quantificato in via giudiziale oppure extragiudiziale.

Nel primo caso sarà il giudice a dover fare una valutazione di questo nocumento, nel secondo caso questa scaturisce o da un arbitrato o da un accordo tra le parti. Di fatto però la somma che dovrà essere liquidata deve sempre comprendere l’importo effettivo del sinsitro che viene definito “danno risarcibile” più tutti gli interessi che maturano dal giorno in cui si è verificato il sinistro che ha prodotto il pregiudizio a quello in cui lo stesso è stato liquidato comprensivo anche di tutte le spese che si sono sostenute.

Identificazione del danno

Oltre che la liquidazione un altro aspetto senza dubbio importante e che precede l’effettiva liquidazione è l’identificazione di quale tipo di danno si sia effettivamente arrecato. Se di fatto abbia colpito cose o persone e se in aggiunta può essere classificato come patrimoniale o non patrimoniale. Perché nel caso di danno a cose parziale o totale, abbiamo detto che risulta essere piuttosto semplice anche identificarne l’ammontare.

Nel caso di danno a persone si deve considerare l’inabilità temporanea o permanente a svolgere la propria occupazione o anche la morte.

Se il danno è di tipo patrimoniale, ovvio che il soggetto subisce lesioni personali o danni a cose che gli creino un pregiudizio al proprio patrimonio. Nello specifico in questa situazione il pregiudizio può essere quantificato nel cosiddetto danno emergente che è la perdita economica immediatamente ravvisabile a seguito del sinistro rappresentata da tutte le spese che si devono sopportare per la propria persona o per riparare le cose danneggiate.

Inoltre le conseguenze di un sinistro possono essere anche quantificate nel cosiddetto lucro cessante intendendo con questo il mancato guadagno che si verifica a seguito dell’evento pregiudizievole.

Il danno non patrimoniale

Per quanto attiene invece al danno non patrimoniale più articolata risulta essere la sua definizione in quanto questo afferisce direttamente alla sfera psico-fisica e a tutte quelle sofferenze che il danno possa aver determinato.

Fondamentale ai fini del risarcimento, che in genere avviene in via equitativa, che il pregiudizio derivi direttamente da un reato che sia penalmente perseguibile.

I danni non patrimoniali si distinguono in:

morale;

esistenziale.

Il primo generalmente viene definito dal giudice in via equitativa è ha una quota di solito corrispondente al 25/50% del danno biologico.

Il danno biologico colpisce l’integrità psico-fisica di un soggetto viene rilevato con opportune visite mediche, e la sua liquidazione è regolata da determinate Tabelle che ne definiscono l’ammontare in seguito alle conseguenze del danno.

L’importo risarcito prescinde dalla capacità economica del soggetto quindi indipendentemente dalla capacità di svolgere o meno un’attività lavorativa da parte dello stesso e non è risarcibile agli eredi.

Infine abbiamo il danno esistenziale che riguarda in senso lato tutte le conseguenze del danno che minano la capacità del soggetto a svolgere attività non di tipo lavorativo ma che sono comunque importanti per il suo benessere.

Prescrizione del diritto

Ricordiamo inoltre che chi poi è titolare di un diritto lo perde se questo non viene esercitato entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.

Per ciò che attiene i termini di prescrizione per la perdita del diritto al risarcimento o all’indennizzo per la Responsabilità civile sono sempre definiti all’interno del Codice Civile in modo differente però per tipologia di sinistro che ha determinato un certo danno.

La decadenza del diritto

Differente dalla prescrizione è invece l’istituto della decadenza che si verifica quando si perde la possibilità di esercitare un diritto se non si compie un’attività o un atto nel termine perentorio stabilito dalla legge.