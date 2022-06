Il pensiero del futuro è sempre qualcosa di bello ma al tempo stesso preoccupante. Per quanto si cerca di immaginarlo più roseo possibile, non siamo in grado di governare i possibili eventi che possono verificarsi e che possono portare ripercussioni su di noi, le nostre famiglie e le persone che ci sono più care.

Ecco perché è sempre bene trovare dei prodotti che oltre ad offrire protezione, siano al tempo stesso anche convenienti sotto il profilo meramente economico.

In questo senso proprio per l’immediata comprensione, per la facilità di stipula e per i vantaggi ad esse connesse, le polizze vita sono state un prodotto che gli italiani hanno trovato da sempre appetibile.

Esse in effetti consentono la protezione delle coppie sposate con o senza figli, associando alla finalità di protezione altri vantaggi come quelli di avere un costo noto a priori e costante nel tempo, di avere diversi sgravi fiscali e tutta un’altra serie di benefici che indicheremo nel proseguo dell’articolo.

Perché è utile una polizza vita per le coppie sposate

La domanda di protezione per gli italiani è venuta ad aumentare progressivamente nel corso del tempo. Il numero di coloro che si pongono come pensiero quello di tutelare i propri cari dai vari possibili imprevisti, è cresciuto in questi ultimi anni anche a dispetto della crisi pandemica. La situazione di incertezza ha acuito il bisogno di protezione e le polizze vita hanno rappresentato il prodotto più adatto a questo.

Ma cerchiamo di capire perché, cerchiamo di spiegare perché ancora oggi, nella miriade di prodotti anche più strutturati e più redditizi esistenti sul mercato, un prodotto così “semplice” continua ad essere così appetibile. La risposta è presto detta. Le ragioni per cui questo prodotto continua ad essere così scelto, stanno tutte nella finalità che questo consente di perseguire, ossia è un prodotto versatile e trasversale che si adatta alla protezione di più persone che ci sono care quali compagni/e, familiari e figli.

Qualunque sia la composizione de nucleo familiare (che si tratti di coppia sposata, di fatto, con o senza figli a carico), questo prodotto consente di proteggere chi per noi è più caro da rischi quali, la morte, l’infortunio, assicurandogli una vita dignitosa e mettendoli al riparo da eventuali beghe familiari per questioni inerenti all’eredità.

Assicurazione vita e famiglia

La polizza vita nella sua connotazione principale, si configura proprio come uno strumento con finalità di risparmio con cui si mira a garantire ai nostri familiari più cari, un adeguato tenore di vita. Consente infatti la formazione di un capitale che può essere impiagato per affrontare il rischio di premorienza, oppure per pagare le rate del muto, oppure per consentire lo studio ai propri figli, oppure per avere un’integrazione alla propria pensione nel momento dell’ingresso nella fase di quiescenza.

Quindi ovviamente si vede che sono molteplici gli scopi per i quali si può stipulare in generale una polizza per il caso di vita e ad ogni finalità corrisponde uno specifico contratto del Ramo I. Chiunque faccia parte della cerchia delle persone a noi più care, con questa polizza può trovare adeguata protezione e tutela. Non solo come accennavamo prima una polizza vita ad oggi, interviene anche a protezione del bene principale della famiglia o della coppia come la casa, proprio perché molte volte la sua vendita si associa alla polizza obbligatoria incendio e scoppio. Tutto ciò per proteggere la giovane coppia o la famiglia da qualunque imprevisto che possa colpire la durata di vita della persona che ha contratto il debito.

Ricordiamo poi che la polizza per il caso di vita può avere una durata illimitata, ma può essere anche di tipo temporaneo e questo viene fatto quando si vogliono andare a coprite determiniate esigenze che si presentano in un particolare momento della vita dei propri cari come ad esempio il periodo di studio dei propri figli, o come dicevano prima, il periodo di tempo della durata del mutuo.

Assicurazione vita e coppie

Tuttavia il successo di una polizza vita è dovuto al fatto che per quanto risulta essere uno strumento piuttosto “datato”, comunque è oggi quello che maggiormente si adatta alla copertura dei nuclei familiari sempre meno di tipo “tradizionale” che si sono andati nel tempo a costituire. Si sa infatti che sono sempre più le coppie che decidono di convivere semplicemente senza mai sposarsi, così come sempre maggiore è diventato il numero di unioni tra persone dello stesso sesso. Ma se il periodo della convivenza è indubbiamente felice, non è raro che la cronaca ci riporti situazioni davvero paradossali di persone che, dopo aver passato una vita insieme, siano state completamente estromesse in sede di divisione dell’eredità proprio perché non si era correttamente pensato a questo momento.

Certo gli strumenti legali che consentono di tutelare le persone a noi più care in ipotesi di premorienza, sono tanti e differiscono a seconda del legame che ci unisce con la persona che amiamo.

Perché se è vero che nel caso di matrimonio o di unione civile, in ipotesi di premorienza di uno dei coniugi a quello superstite spetta sempre una quota di eredità indipendentemente dall’esistenza o meno di un testamento, non la stesa cosa si verifica per le coppie di fatto. Non essendoci nessun rapporto giuridico che regola l’unione infatti, il convivente a meno che non ci sia un testamento che stabilisca in tal senso, non ha alcun diritto in sede di successione. Ecco perché trovandosi in una situazione di questo tipo, è bene tutelare le persone che ci sono più care. Al di là del testamento un prodotto che ci consente questo tipo di protezione, è proprio la polizza vita.

Polizze vita e coppie di fatto

Il ricorso alle polizze vita in presenza di unioni di fatto, consente di evitare non pochi problemi in ipotesi di premorienza di un membro della coppia. Innanzitutto identificando correttamente le sue intenzioni, il defunto evita qualunque tipo di diatriba tra i vari eredi consentendo la protezione della persona che gli è stata accanto una vita. In secondo luogo, consente anche un risparmio notevole perché disporre ex-ante tramite assicurazione, non renderà necessaria aprire anche una pratica di successione, tra l’altro costosa.

Nello specifico la polizza vita che più si adatta a questa situazione è poi una TCM e oltre ai vantaggi che abbiamo appena detto, ne ha altri due. Il primo è che la somma che verrà liquida è completamente esente da imposte, in secondo luogo dà ampia libertà al contraente di scegliere il beneficiario della polizza che può anche essere una persona che non rientra nell’asse ereditario.

Vantaggi di una polizza vita

Oltre ad essere uno strumento versatile adatto alle esigenze di protezione di differenti soggetti contemporaneamente, legati alla stipula di una polizza vita ci sono indubbi vantaggi.

Oltre alla sua versatilità, altro suo punto forte è il fatto di essere un prodotto alla portata di tutti i soggetti, in quanto la sua stipula non è associata mai a dei costi proibitivi.

Si può infatti programmare la sua stipula quantificando l’ammontare di premio mensile che si vuole versare, in modo che si sappia con certezza la spesa costante che si deve pagare e la durata del pagamento. Questo consente alle famiglie una buona pianificazione finanziaria e si presenta come un’ottima alternativa ad altri prodotti di natura finanziaria. Ciò perché costituire risparmi depositando ad esempio denaro in conto corrente o investendolo in titoli, comunque richiede tempi di formazione di un adeguato capitale di sicuro più lunghi, e comunque sono prodotti che mancano completamente della attitudine alla copertura del rischio inerente alla durata di vita umana, che invece è tipica del prodotto assicurativo.

D’altro canto poi, anche se l’investimento in titoli di natura finanziaria può risultare più convenente in termini di rendimento, magari questi comportano dei vincoli nelle somme che sono investite, il che mal si concilia con l’esigenza di avere liquidità immediata al verificarsi di una situazione di imprevisto.

Tutto questo invece è possibile con le polizze vita che hanno questi tipi di vantaggi con un minimo di spesa il che le rende anche apprezzate dalle coppie più giovani che di solito hanno una capacità di risparmio piuttosto limitata.

Quante polizze vita ci sono

Del resto poi le polizze vita che il mercato assicurativo offre sono così diverse, che di sicuro ognuno può trovare quella più è adatta alle proprie esigenze.

Ricordiamo infatti che all’interno delle assicurazioni sulla durata di vita si distingue tra assicurazioni caso vita e assicurazioni caso morte.

Quest’ultime vengono stipulate per consentire la protezione dal rischio di morte tanto che prevedono che la compagnia paghi un capitale ad uno o più beneficiari se si verifica il decesso dell’assicurato.

Tra esse distinguiamo tra Temporanea Caso Morte (TCM), e vita intera caso morte che si differenziano per il momento in cui verrà pagata la prestazione da parte dell’assicuratore.

Nella TCM infatti, questa viene pagata solo se il decesso dell’assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo in genere coincidente con la durata contrattuale, nel secondo caso invece, il capitale verrà pagato al verificarsi del decesso, in qualunque momento questo dovesse verificarsi. Accanto alle polizze caso morte abbiamo invece le assicurazioni caso vita che sono quelle che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita se si ha la sopravvivenza dell’assicurato ad una determinata epoca futura. Accanto a queste polizze abbiamo poi le polizze miste che sono combinazioni di assicurazioni caso vita e caso morte, strutturate in modo tale che l’assicurato vada a fare almeno un pagamento alla scadenza del contratto.