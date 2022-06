In ambito assicurativo, soprattutto nel settore delle RCA, le truffe non sono poi così rare. A cosa fare attenzione per tutelarsi.

Recenti statistiche dicono che circa il 40% degli automobilisti, si affida alla rete per acquistare la propria polizza in cerca di risparmio visto le tante offerte esistenti, la possibilità che il mezzo dà di tagliare sui costi di intermediazione.



In aggiunta poi attraverso la rete, gli utenti possono utilizzare sia il preventivatore online dell’IVASS sia il comparatore online e fare immediatamente un confronto tra le molteplici offerte esistenti e il tutto a portata di un click. Tuttavia va detto che il mezzo nasconde anche tante insidie, il rischio di truffe è sempre dietro l’angolo e allora diventa importante per i consumatori essere a conoscenza degli strumenti necessari per potersi difendere.



Ecco allora qualche utile consiglio per non incappare in brutte sorprese.

Assicurazioni e truffe online

Internet se da un lato ha aperto a mille opportunità prima nemmeno immaginabili, è un mezzo attraverso il quale la possibilità di delinquere è di fatto aumentata.

Questo anche con riferimento alle assicurazioni, dove con il proliferare delle vendite attraverso il canale telematico, purtroppo è cresciuto in modo esponenziale il numero di annunci relativamente a polizze assicurative dai prezzi mirabolanti, molte volte false e vendute spesso da compagnie del tutto illegali.

Tra l’altro poi questi truffatori agiscono per lo più sempre nella stessa maniera, in quanto tendono ad attirare potenziali clienti con annunci esca molto convincenti su siti internet, sui social o tramite messaggi inviati via WhatsApp o Telegram.

Le offerte proposte sono così allettanti che di sicuro qualche malcapitato cade nell’inganno. D’altro canto I prezzi delle assicurazioni RCA sono così aumentati che l’idea del risparmio di sicuro risulta appetibile a tantissime persone che finiscono vittime di queste trappole.

Tra le polizze RCA che maggiormente si prestano ad essere oggetto di truffa ci sono quelle temporanee visto che di base sono polizze destinate ad essere utilizzate per un periodo limitato di tempo e non rinnovate.

In aggiunta non solo i prodotti sono tarocchi, ma a trarre in errore gli ignari consumatori ci sono anche le denominazioni di queste sedicenti compagnie che, dietro nomi che richiamano società più note, nascondono imprese fantasma e illegali.

Compagnie false a cosa fare attenzione

Nel mare magnum delle offerte e delle compagnie esistenti, destreggiarsi non è semplice, tuttavia si possono usare opportune cautele per non incappare in brutte sorprese.

In primo luogo attenzione massima a quelle polizze che offrono sconti mirabolanti, tra l’altro provenienti poi da canali non usuali come social oppure app di messaggi vari.

È bene ricordare che di solito le compagnie così come tutti gli intermediari nel settore che operano seriamente, non sono soliti approcciare la clientela con questi mezzi e non sono soliti nascondersi dietro filtri che non consentono di risalire direttamente a loro.

Se poi l’offerta “miracolosa” rimanda ad un sito web bisogna essere molto cauti ed osservare bene che nel sito ci siano delle informazioni fondamentali quali ad esempio il numero e la data di iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi, l’indirizzo mail, preferibile una PEC, e se c’è poi, anche un recapito telefonico.

Ovvio che sono elementi che danno una maggiore garanzia ma comunque non escludono a priori che si possa essere sempre in presenza di una truffa in quanto può trattarsi comunque di informazioni false create ad hoc per trarre in inganno ignari avventori.

Finanche la stessa iscrizione al registro degli intermediari assicurativi potrebbe essere contraffatta, pertanto non bisogna mai abbassare la guardia quando si ha a che fare con la rete.

Gli elenchi IVASS

Stante quello che abbiamo detto, sembrerebbe davvero difficile proteggersi dalle truffe online, ma in questo senso uno strumento davvero utile e di supporto, è rappresentato dal portale dell’IVASS, l’istituto al quale è affidato il compito di vigliare sull’intero mercato assicurativo italiano.

Perché questo portale è importante?

All’interno di questo portale si trova l’elenco completo di tutte le imprese di assicurazione, sia italiane che straniere, che hanno ricevuto l’autorizzazione ad operare nel nostro paese.

Non solo, all’interno di questo portale si trovano anche altre tre importanti database, ossia:

il Registro Unico degli Intermediari (RUI);

l’elenco degli intermediari dell’Unione Europea;

la lista dei siti web di intermediazione assicurativa che sono stati dichiarati irregolari.

La cosa importante è che tutte queste informazioni, all’interno di questo portale, vengono costantemente aggiornate pertanto un’occhiata a questo database, consente di poter dissipare i dubbi circa l’attività di operatori fraudolenti. D’altro canto è lo stesso Istituto di Vigilanza che invita tutti gli automobilisti a prestare attenzione quando si sottoscrive un contratto online.



La veridicità della compagnia o dell’intermediario assicurativo che ha emesso la polizza è la condizione indispensabile affinché la copertura sia davvero efficace e quindi per evitare si creino tantissimi in problemi quando si verifica un sinistro.

Di cosa bisogna diffidare

Abbiamo già detto che i primi campanelli di allarme si possono già riscontrare nell’eventuale sito web di riferimento, se ad esempio manca qualunque dato significativo di rimando alla compagnia quale nominativo, sede, numero di telefono, indirizzo mail.

Ci si deve poi sempre insospettire se all’interno del sito non compare mai l’indicazione di qualche preventivo, oppure l’illustrazione di qualche prodotto, oppure la storia del gruppo assicurativo.

Inoltre il consumatore dovrebbe allertarsi se vede che è possibile comunicare con la compagnia o pseudo tale, solo con determinate modalità e tutte filtrate come ad esempio messaggi, mail e mai contatti di tipo diretto.

Altra cosa a cui prestare molta attenzione è la modalità di pagamento che viene richiesta per pagare la polizza da parte della compagnia. I mezzi di pagamento devono essere sempre tracciabili, quindi diffidare sempre di coloro che richiedono accrediti di somme su carte pregate oppure con servizi di trasferimento di denaro del tipo Money transfer o Western Union che non forniscono alcuna forma di tutela.

Altra cosa che può sembrare banale ma che non lo è affatto, è verificare sempre la denominazione della compagnia. Questo perché fasi operatori di solito si nascondono dietro nomi molto similari a quelli di compagnie molto note in modo da trarre facilmente in inganno ignari avventori. Un altro consiglio utile da seguire nel momento in cui si decide di stipulare una polizza online è sempre quello di fare un confronto tra le varie offerte utilizzando il portale di Segugio.it dove ci sono tutte le proposte delle migliori assicurazioni operanti sul mercato in modo da fare la scelta più consona alle nostre esigenze.

Verificare sempre la copertura assicurativa

Prestare le dovute accortezze in fase di stipula del contratto, è già un primo modo per tutelarsi da possibili truffe, ma anche quando la polizza è stata sottoscritta ci si può sempre sincerare che ci si sia effettivamente assicurati e che la nostra copertura sia a tutti gli effetti valida ricorrendo per questo al Portale dell’automobilista. Su questo portale inserendo due semplice informazioni quali il tipo si vettura e innumero della targa, sappiamo sempre la data di scadenza della nostra assicurazione.

Occhio alle sanzioni

La verifica della validità della copertura è importantissima perché ricadiamo, l’assicurazione RCA è obbligatoria, pertanto far circolare un mezzo essendone sprovvisti costituisce un reato ai sensi dell’art.193 del Codice della Strada. Tale reato è punito con la sanzione amministrativa della multa di importo piuttosto elevato variabile tra gli 848 ai 3.396 euro, oltre a prevedere nei casi più gravi, anche il sequestro del veicolo.

Ricordiamo poi che se qualcuno fosse a conoscenza del fatto che un veicolo è senza copertura, può sempre fare segnalazione al comando dei Vigili urbani della propria città, direttamente o via mail, indicando sempre dove si trova il veicolo non assicurato.

Sinistro e veicolo non assicurato

La mancanza dell’assicurazione si rivela gravissima se accade un sinistro. Nel caso in cui infatti un soggetto ha un incidente con un mezzo non assicurato, tutta la normale procedura per il risarcimento cambia. Questo infatti non potrà avere né il risarcimento diretto, né potrà fare denuncia all’assicuratore di controparte perché non esiste oppure risulta essere un truffatore.

L’unico modo che l’automobilista ha di ottenere ristoro dei propri danni è rivolgersi al Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Tuttavia è buona norma che sul luogo dell’incidente si siano chiamate sempre le forze dell’ordine perché il loro verbale può risultare fondamentale per poter ottenere il risarcimento dal Fondo. Ricordiamo infatti che affinché un automobilista possa accedere alle risorse di questo Fondo, deve sempre dimostrare il comportamento scorretto di colui che è responsabile del sinistro, e l’esistenza di un nesso causale tra il danno da lui riportato e la condotta tenuta dal conducente del veicolo non assicurato.

Bisogna infatti ricordare che il ricorso al Fondo può avvenire solo in determinate ipotesi e tutte strettamente identificate. Nello specifico il Fondo può intervenire nel risarcimento solo se i mezzi che sono convolti nel sinistro si trovano in una di questa condizione, ossia sono veicoli immatricolati all’estero e quindi non hanno una targa corrispondente, oppure sono stati messi in circolazione contro la volontà stessa del proprietario, oppure si tratta di veicoli che non stati correttamente identificati oppure infine, si tratta di veicoli che sono stati assicurati da compagnie fallite cioè messe in liquidazione coatta amministrativa.