Il turismo legato a strutture come Bed and Breakfast e casa vacanze è aumentato in modo considerevole e con esso i rischi di gestione. Ecco perché è utile la copertura assicurativa.

Ad oggi i dati ci dicono che il turismo legato a strutture come bed and breakfast e casa vacanze è aumentato in modo considerevole. Queste strutture accolgono sempre di più intere famiglie, in virtù anche del risparmio rispetto agli alberghi tradizionali e alla possibilità di offrire soluzioni più pratiche quando si viaggia in gruppo o con animali domestici.

Sebbene queste strutture siano molto spesso a conduzione familiare, i rischi che si trovano ad affrontare, invece, sono quelli propri delle attività alberghiere più grandi.

Ecco perché diviene fondamentale proteggersi e in questo senso una polizza di assicurazione per le case vacanze e b&b diviene un’ottima alleata per salvaguardare la propria attività. Vediamo quindi che cosa è questa copertura e che tipo di tutela offre.

Il turismo cambia forma

Dicevamo che il fenomeno turistico relativo a strutture extra-alberghiere ha registrato nel corso degli ultimi anni una crescita notevole. Che si tratti di città di mare o di montagna, ormai la presenza di queste strutture ricettive è diventata abbastanza capillare su tutto il territorio italiano.

Molti infatti sono gli italiani che possedendo delle seconde case, o degli appartamenti o delle stanze libere presso la propria abitazione iniziano questo tipo di attività imprenditoriale. Tuttavia avere a disposizione la struttura non basta affinché questa attività possa svolgersi in modo completamene sereno.

Gli ospiti che si trovano all’interno delle strutture infatti possono subire un infortunio, oppure possono avere comportamenti che provochino un danno a terzi soggetti.

Ci sono poi situazioni in cui dalla stessa struttura possano derivare dei danni sia agli ospiti che al proprietario dell’immobile che possono rovinare la vacanza di tutti; immaginiamo ad esempio un guasto all’impianto elettrico, o idrico o di riscaldamento.

Per non parlare di situazioni ancora più gravi come ad esempio lo scoppio di un incendio che potrebbe provocare oltre che la possibile perdita totale o parziale dell’immobile, anche lesioni o danni agli ospiti.

In tutti questi casi, vuoi per colpa diretta o meno, purtroppo l’unico considerato responsabile di tutti questi danni sarà il proprietario dell’immobile e il turista che si veda la vacanza rovinata è ovvio che pretenderà che i danni subiti gli vengano rimborsati.

Il problema della responsabilità civile

Ecco perché in tutte queste situazioni è bene sapere come proteggersi adeguatamente, ricorrendo a qualcosa di più articolato in tema proprio di responsabilità civile, avendo piena conoscenza della normativa in questione.

Questo perché, sebbene accada spesso che queste strutture siano gestite da persone che non sono molte volte esperte del settore, comunque mettono in piedi un’attività che ha in sé i rischi tipici dell’attività alberghiera, contro i quali è necessario proteggersi.

Ad oggi accade che per poter esercitare queste attività in alcune regioni italiane oltre a dover procedere ad un atto formale di presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, si debba anche in modo obbligatorio contrarre una polizza di responsabilità civile che inglobi nella sua protezione sia gli ospiti delle strutte ma anche il titolare delle stesse da tutti i possibili danni che possano derivare.

Esempi di queste regioni sono Basilicata, Lazio, Liguria, Umbria e Lombardia che sono state le prime a richiedere l’obbligatorietà di queste polizze.

In altre regioni pur non essendo obbligatorie per legge, di solito sono gli stessi proprietari a pensare di stipulare polizze di questo tipo in modo completamente autonomo.

Fatto sta che a prescindere dall’obbligo legale o meno, comunque è impensabile iniziare un’attività di questo tipo senza immaginare di tutelarsi adeguatamente.

Case vacanze, B&B e affittacamere, facciamo un po' di chiarezza

Spesso quando si parla di turismo in strutture extra alberghiere si tende a mettere in un unico calderone strutture quali case vacanze, bed and breakfast e affittacamere senza considerare che ogni volta che ci riferiamo ad una di esse stiamo di fatto indicando una particolare struttura ricettiva con delle caratteristiche altrettanto peculiari.

Innanzitutto bisogna aver chiaro il fatto che pur non essendo configurabili come identiche strutture, sono comunque accomunate dal fatto che si tratta di appartamenti, oppure di case indipendenti che vengono da privati messi a disposizione per poter essere date in affitto a terzi soggetti non in modo continuativo ma per brevi periodi all’anno, tipicamente giorni o settimane.

A parte questo punto in comune, queste strutture hanno poi delle connotazioni specifiche.

Una casa vacanze altro non è che un’abitazione privata che viene messa a disposizione per essere affittata a dei turisti in genere per un lasso temporale che non può superare i sei mesi.

In questo senso la casa la vacanza è la figura più semplice sotto il profilo giuridico, perché oltre a mettere a disposizione l’abitazione, l’affittuario non ha altri adempimenti da dover svolgere.

Diverso è il caso invece del bed and breakfast in cui il carattere familiare della struttura ricettiva risulta essere l’aspetto predominante visto che di fatto sono proprio delle famiglie che si attrezzano per mettere a disposizione dei turisti delle stanze vuote dell’abitazione in cui vivono per poterli accogliere.

Oltre al pernottamento di solito poi in queste strutture è offerta anche la prima colazione.

Un b&b ricordiamo continua a non avere il carattere di una vera e propria attività imprenditoriale ammesso che l’attività non venga svolta a in modo continuativo e prevalente.

Non avere carattere imprenditoriale vuol dire non dover essere obbligati all’apertura della Partita Iva come accade per l’affittacamere che ha invece questa connotazione.

In questo senso dunque, per un affittacamere si richiede sia l’apertura della Partita Iva che l’iscrizione nel registro delle imprese, questo perché questo tipo di struttura si caratterizza per la presenza di un numero minimo di stanze (almeno sei) e per la possibilità che viene data al turista di ricevere anche dei servizi aggiuntivi.

Assicurazione bed & breakfast, che cos'è

Alla luce di quanto sopra detto è fondamentale per chiunque decida di intraprendere un’attività di questo tipo proteggersi adeguatamente proprio perché i rischi sono molteplici e diversi e coinvolgono tutti direttamente la responsabilità civile del proprietario dell’immobile il quale a volte, oltre ad essere chiamato a risarcire i danni, può essere al tempo stesso colui che risulta danneggiato da un sinistro.

In questo senso il ricorso al mercato assicurativo e la stipula di una giusta polizza risulta essere una scelta vincente.

Molte volte sono poi le stesse compagnie ad offrire dei pacchetti che prevedono tutte le coperture necessarie per i rischi cui si può andare incontro in questo tipo di attività.

Ad ogni modo bisogna dire che una buona polizza assicurativa per B&B anche quando non risulta essere obbligatoria per legge deve sempre fornire giuste soluzioni per proteggere sia gli ospiti che il proprietario della struttura.

Assicurazione bed & breakfast, quali coperture

Vediamo ora quali coperture deve offrire una buona polizza b&b. Di base tra i vari pacchetti che le differenti compagnie assicurative propongono, comunque ci sono delle garanzie base che una polizza per b&b dovrebbe sempre contenere.

Ci riferiamo per questo alle varie coperture per responsabilità civile, che nei contratti dovrebbero sempre coprire questi rischi relativi tanto agli ospiti che alla struttura stessa.

In primo luogo una polizza di questo tipo deve sempre coprire tre tipi di responsabilità civile, quella del titolare, quella della famiglia del titolare e quella del conducente.

Con il primo tipo di garanzia si vanno a coprire tutti i danni che si possono causare in modo involontario a terzi soggetti quindi ai clienti, a cose, animali, ivi comprese le lesioni personali.

A questo tipo di copertura è sempre possibile aggiungere una garanza addizionale per proteggersi da eventuali danni che si possano arrecare a tutti i veicoli che si possono trovare parcheggiati all’interno della struttura.

La responsabilità civile per la famiglia del titolare copre invece i possibili danni che il titolare della struttura o suoi familiari possono causare a terzi sempre in modo involontario.

Infine la responsabilità civile da conducente consente il rimborso di tutti danni che devono essere eventualmente risarciti al cliente in qualità di conducente del locale.

Altre garanzie aggiuntive del contratto

Altre tre garanzie che devono essere presenti all’interno di un’assicurazione per b&b e sono:

incendio e altre garanzie;

furto;

oggetti dei clienti.

Con la prima garanzia ovvio che ci si copre dai danni che un possibile incendio può provocare sia alla struttura che ai clienti, ma in aggiunta a questa si possono anche inserire nel contratto anche altre garanzie aggiuntive come la protezione per eventuali danni causati da perdite di acqua, da eventi atmosferici, da eventuali corto circuiti e così via.

La garanzia furto consente di proteggersi contro tutti i possibili danni che possano derivare da furti, rapine e scippi relativi ai beni di coloro che sono ospiti della struttura, così come oggetto di copertura sono anche i possibili danneggiamenti o atti vandalici che questi oggetti possono subire.

Infine la garanzia oggetti clienti va a coprire tutti i danni che i possono subire gli oggetti che gli ospiti portano all’interno della struttura a causa di distruzione o deterioramento o anche a causa di incendi o eventi naturali.

Quanto costa?

Abbiamo detto che sul mercato in genere le compagnie offrono pacchetti già predisposti con tutta una serie di coperture base cui possono essere aggiunte garanzie accessorie.

Ovvio che il costo della polizza viene immediatamente influenzato dal valore dell’immobile che si va ad assicurare ma anche dal suo contenuto. Tuttavia è vero anche che il livello delle garanzie accessorie aggiunte al contratto ne definiscono il valore finale del premio, in quanto maggiore è il livello di queste garanzie e tanto più alto sarà il costo di questa polizza.

Ovviamente per fare una scelta ponderata conviene sempre fare un confronto tra le varie offerte esistenti sul mercato sia per quel che attiene i canali tradizionali che i canali online e scegliere quella che più sia adatta alle nostre esigenze sia in termini di coperture che ovviamente, di convenienza economica.

Generalmente però possiamo dire che le coperture standard che esistono sul mercato formate da un pacchetto di polizze prevedono un premio che si aggira intorno ai 40-50 euro.