Quando parliamo di assicurazione istintivamente il pensiero si rivolge a tutti coloro che dalla stipula del contratto vengono tutelati e che genericamente vengono definiti come terzi. Di solito quindi si associa la figura del terzo a colui che di fatto subisce materialmente il danno in quanto vittima di un sinistro, tuttavia nella pratica non sempre questo parallelo risulta essere vero. Pertanto cerchiamo di capire chi si può davvero identificare come terzo in una polizza e chi no tentando di sgombrare il campo da erronee convinzioni.

Chi sono i terzi per l’assicurazione

Nella breve premessa abbiamo di fatto anticipato che il generale nell’immaginario collettivo viene considerato come terzo chiunque resti vittima di un sinistro e quindi subisca un danno.

Tuttavia c’è subito da chiarire che questo non è un concetto che possiamo estendere in generale a tutte le ipotesi e a tutti i contratti, perché la relazione non è così assiomatica. Questo accade perché nella realtà potrebbero esserci delle situazioni nelle quali pur essendoci danneggiati a seguito di un sinistro questi non possano essere considerati terzi in quanto legati da un vincolo di parentela o di tipo professionale con colui che ha causato il pregiudizio.

RCA e soggetti coperti

Al fine di comprendere chi il Codice dell’Assicurazione considera come terzo all’interno di un contratto, bisogna in generale andare a vedere chi è escluso dalla copertura assicurativa. Chi non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento normalmente, non è un soggetto danneggiato e dunque non può essere identificato come terzo.

Nei contratti RCA i soggetti esclusi dalla copertura sono espressamente individuati dall’art.129 e sono:

il conducente del veicolo che ha causato il danno indipendentemente dal pregiudizio che abbia effettivamente riportato sia fisico che a cose;

il coniuge, sempre che non sia separato legalmente dal conducente o dal proprietario dell’auto che ha causato il sinistro;

i parenti e affini entro il terzo grado;

coloro che siano proprietari, locatari in leasing, usufruttati o acquirenti ma con patto di riservato dominio;

i soci della srl nel caso in cui l’assicurato fosse una società.

Per questi soggetti (ad eccezione del coniuge, sempre escluso) la copertura assicurativa vale solo per i danni fisici.

Le altre persone non ricomprese in questo elenco invece sono considerati terzi soggetti per la compagnia quindi godono del diritto al risarcimento non solo per danni alle persone ma anche alle cose.

Soggetti trasportati e non trasportati

Quando si parla poi di RCA bisogna fare una distinzione tra soggetti non trasportati e trasportati.

Quest’ultimi sono tutti coloro che si trovano a bordo del veicolo che coinvolto nel sinistro e che hanno riportato delle ferite. In questo caso non importa se il sinistro sia avvenuto con colpa o meno del conducente, se gli stessi siano o no legati al guidatore da un rapporto di parentela; queste persone hanno sempre diritto al risarcimento.

Questo è vero ribadiamolo però solo per i danni fisici, mentre per quelli alle cose non possono avanzare nessuna richiesta di rimborso.

I terzi non trasportati sono invece tutti coloro che sono stati danneggiati da un sinistro ma che al momento dell’impatto non si trovavano all’interno del veicolo del danneggiante.

Sono ricompresi tra questi i pedoni, i ciclisti e ogni altro soggetto che può rimanere coinvolto. In questo caso la tipologia del risarcimento che spetta a queste persone è la stessa cui hanno diritto anche i trasportati, per cui pieno risarcimento per i danni fisici, nessun indennizzo per quelli alle cose.

Pertanto per quello cha abbiamo detto in un’assicurazione RCA l’unico che non sarà mai coperto in caso di sinistro per qualunque tipo di danno è il conducente del veicolo stesso, che se vorrà proteggersi, dovrà integrare la propria copertura.

Per tutti gli altri soggetti, trasportati e non trasportati, è bene ricordare che posso perdere il diritto all’indennizzo qualora si riesca a dimostrare che abbiano avuto un comportamento doloso o colposo che ha aumentato il pregiudizio subito.

La polizza RCT

In alcuni casi può accadere poi che a causare un danno non sia un incidente automobilistico, ma una particolare condotta o un comportamento posto in essere da terminate persone durante lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e che possono arrecare danni a terzi soggetti o a beni di proprietà altrui.

Per tutelarsi in questo caso, la copertura ideale e la polizza RCT ossia la Responsabilità Civile verso Terzi che va a proteggere il patrimonio di chi si assicura dal rischio di eventuali richieste di risarcimento danni per eventi fortuiti che dovessero verificarsi. È sempre esclusa la copertura per fatti dolosi commessi per nuocere ad altre persone.

La copertura della RCT

La RCT offre dunque una protezione molto ampia che abbraccia tanto la sfera professionale che quella lavorativa.

Nel primo caso infatti la copertura è relativa a tutti i danni che possono causare familiari stretti, collaboratori domestici e finanche animali da compagnia. Nel secondo caso, coperti sono tutti i danni che possono derivare dallo svolgimento dell’attività professionale.

Chi sono i terzi

Alla luce di quanto detto pertanto, saranno sempre esclusi da questa copertura i familiari e tutti i parenti conviventi con l’assicurato fino al secondo grado, i soci di SRL, gli amministratori, i legali rappresentati e i relativi familiari. Unitamente non possono essere considerati terzi nelle RCT tutti quelli la cui tutela sia già garantita da altri tipi di contratti e tipicamente la RCA nonché tuti quegli assicurati che vivono in zone geografiche dove questa garanzia non sempre è attiva come Canada, USA e Messico.