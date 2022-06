Guidare essendo sprovvisti della polizza RCA, o guidare con l’assicurazione scaduta, è un reato amministrativo perseguibile per legge. Fai quindi sempre attenzione a verifcare che la tua copertura sia valida! All'interno dell'articolo troverai degli utili suggerimenti su come fare.

Affinché le nostre auto possano circolare su strada si sa che devono essere necessariamente assicurate.

La polizza RCA, ossia la Responsabilità Civile Auto, è la polizza per le vetture che interviene a copertura dei danni a terzi soggetti e alle cose di proprietà altrui che ogni automobilista possa provocare in modo del tutto involontario con un sinistro mentre è alla guida del proprio mezzo.

Guidare quindi essendo sprovvisti di assicurazione, o con l’assicurazione scaduta, costituisce un reato amministrativo perseguibile e punibile per legge, con sanzioni di importo molto pesante che possono anche arrivare alla confisca del mezzo.

Ecco perché diviene fondamentale essere sempre a conoscenza di tutti gli estremi del proprio contratto per accertarsi di circolare con una copertura sempre e comunque attiva e pienamente valida.

Pertanto all’interno di questo articolo parleremo proprio di quale sia la scadenza del contratto, e di dove e come di fatto si possa sempre verificare la validità di questa copertura.

RCA e scadenza della polizza

Di base un contratto RCA ha una durata annuale e la validità della sua copertura decorre dalla mezzanotte del giorno in cui si è pagato il premio o da altro momento espressamente stabilito tra le parti.

Una volta arrivata a scadenza, ogni automobilista ha facoltà di decidere se continuare la propria polizza con la stessa compagnia oppure rivolgersi altrove.

A tal fine la legge riconosce dal 2013, a seguito dell’abolizione del cosiddetto tacito rinnovo, un periodo di tolleranza, in cui si estende la copertura del precedente contratto nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza.

In questo lasso di tempo ogni assicurato può liberamente fare le proprie valutazioni e decidere dunque di continuare con la vecchia compagnia oppure stipulare ex novo un altro contratto con un assicuratore diverso.

Come verificare l'assicurazione auto

Ad ogni modo qualunque cosa si decida di fare è bene ricordare sempre che assicurarsi è obbligatorio. Non farlo infatti, ci espone al rischio di multe tra l’altro di importo piuttosto salato variabile dagli 849 ai 3.396 euro cui si può aggiungere il sequestro de veicolo.

Ecco perché diviene di fondamentale importanza per ogni automobilista poter controllare la scadenza della propria polizza.

Abbiamo detto che di solito è annuale e dovrebbe essere semplice ricordarsi questa data, purtuttavia non è raro che gli impegni della vita quotidiana ci facciano dimenticare il periodo esatto della scadenza, il mese o il giorno, con il rischio di sanzioni sempre dietro l’angolo.

D’altro canto poi questo rischio dimenticanza si è ulteriormente rafforzato da quando è venuto meno l’obbligo di esporre il tagliando assicurativo come tale cercare la scadenza di questa benedetta polizza non è più così immediato come era un tempo.

Allora vediamo tutti i modi in cui si può verificare la validità della copertura.

Il portale dell’automobilista

Il modo più pratico e veloce a disposizione di ogni persona per verificare la validità della propria copertura assicurativa, è quello di utilizzare il Portale dell’Automobilista. Viene messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e consente di avere informazioni circa la propria copertura assicurativa con un’unica informazione quale il numero di targa del proprio veicolo.

In questo modo si riesce ad avere contezza di tutti gli estremi del proprio contratto, anche perché ogni compagnia è tenuta ad aggiornare sempre tutte le informazioni inserite in tempo reale.

Con questa semplice mossa quindi possiamo sapere presso chi è assicurato il nostro veicolo, la data di scadenza della nostra polizza e conseguentemente, se questa risulta essere ancora attiva o meno.

Ovvio che se poi dal controllo dovessero risultare delle incongruenze, è bene informare immediatamente la propria compagnia assicurativa, come nel caso in cui, si fosse in possesso di un contratto perfettamente valido, ma dal portale venisse fuori che il veicolo non sia coperto.

Il sito della Consap

Un secondo strumento di controllo è rappresentato dal sito della Consap, che è la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che tra l’altro l’ente cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ricordiamo che questo Fondo ha il compito di andare a coprire i danni causati a terzi soggetti da veicoli non identificati o privi di copertura assicurativa.

In questo caso la procedura è meno immediata rispetto a quella vista in precedenza ma ugualmente efficace.

In effetti in primo luogo ci si dovrà registrare presso il sito della Consap lasciando tutti i dati richiesti e poi seguire tutte le indicazioni che vengono date, per ottenere le informazioni che ci sono necessarie.

È bene rilevare che da questo sito siamo in grado di avere le informazioni circa la validità della copertura RCA di tutte le auto immatricolate in tutti i paesi dell’UE, mentre nel Portale dell’Automobilista si hanno informazioni circa le automobili immatricolate solo in Italia.

Il controllo con le app

Un terzo modo per procedere al controllo della propria copertura assicurativa che non prevede canali “ufficiali”, è quello di fare ricorso a delle app tanto per dispositivi Android che iOs.

Il mercato ne offre davvero tantissime, tutte piuttosto affidabili, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

L’importante è sempre fare attenzione però ad andare eventualmente a far riferimento ad app che siano completamente gratuite, perché ce ne sono anche tante a pagamento con dei servizi aggiuntivi.

Tuttavia se lo scopo è quello di conoscere davvero solo la validità della propria copertura sarebbe assurdo andare a pagare per qualcosa che il mercato mette già a disposizione in modo pubblico e gratuito per tutti.