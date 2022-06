Il danno biologico è una delle possibili conseguenze che un sinistro può provocare. Nello specifico vengono ricompresi sotto questa connotazione tutti quei danni per i quali non si riesce a dare una quantificazione economica immediata. È il problema che sorge, ad esempio, quando il sinistro riguarda un soggetto che non lavora, oppure quando questo sinistro produce delle conseguenze tali per cui ad un individuo risulta impossibile lavorare.

In tutte queste fattispecie nasce il problema di come si procede alla liquidazione. Di questo parleremo all’interno del nostro articolo, specificando di che cosa si tratta e le conseguenze che produce in ambito assicurativo in sede di risarcimento.

Danno biologico, cos'è e definizione

Parlando in senso molto generico di danno biologico, si comprende sotto questa definizione ogni tipo di danno che non abbia natura patrimoniale e ricorre ogni qual volta un soggetto sia stato leso nella propria integrità fisica o psichica.

Il danno biologico rileva non solo quando ha carattere permanente ma anche quando sia semplicemente reversibile, inoltre deve essere sempre oggetto di una valutazione da parte di un medico legale e deve essere valutato a prescindere dal fatto che l’individuo che lo subisca sia in grado di produrre o meno reddito.

Ovvio che per verificare la sua sussistenza si deve accertare la presenza di determinati sintomi quali ad esempio modifiche nell’aspetto fisico o anche diminuzioni nelle capacità psicofisiche e sociali.

Inoltre il danneggiato deve riportare una riduzione della capacità lavorativa ed una conseguente futura perdita di opportunità lavorative, o parimenti, una riduzione della capacità a svolgere il proprio lavoro.

In sisntesi, questa tipologia prescinde dalla capacità del soggetto di produrre reddito pertanto tutela anche tutti coloro che al momento in cui subiscono questo tipo di danno siano senza lavoro.

Assicurazione auto e tipologia di danni

Quando si parla di danni in relazione ad un sinistro stradale, si è soliti distinguere tra danni patrimoniali e non patrimoniali.

I primi ricomprendono tutti quelli le cui conseguenze possono essere quantificabili immediatamente a livello economico nel cosiddetto danno emergente e nel lucro cessante, ossia nel mancato guadagno che un sinistro provoca.

Nell’ambito dei danni non patrimoniali ci sono diverse tipologie:

biologico;

esistenziale;

morale;

Riferendosi in questo caso a tutti quei pregiudizi che la vittima subisce e che afferiscono direttamente alla sua sfera psico-fisica e che non sono immediatamente quantificabili.



Alla stessa stregua di quanto accade per quelli patrimoniali, anche i danni non patrimoniali devono trovare adeguato ristoro, e la loro tutela è definita nell’art. 2059 c.c., che sancisce che questo debba essere risarcito tutte le volte in cui vada a colpire un interesse che sia protetto direttamente dalla costituzione.

Assicurazione e danno biologico

Avendo appurato le possibili conseguenze pregiudizievoli di un sinistro, in merito al danno biologico è intervenuto espressamente il Codice delle Assicurazioni che ne ha dato una specifica definizione all’art. 138.

Nello specifico il secondo comma di questo articolo lo definisce come:

“la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Inoltre questo codice ha stabilito anche delle apposite Tabelle per la liquidazione che derivi da un sinistro stradale distinguendo le possibili conseguenze in lesioni di:

non lieve entità (art.138);

lieve entità (art.139).

La cosa importante è che ci siano conseguenze di carattere non patrimoniale che siano differenti da una sofferenza psichica o da una lesione psicofisica.



Come si quantifica

Nello specifico è stato stabilito che un danno biologico di compone di due tipi di invalidità:

permanente;

temporanea.

La prima si verifica quando si ha una menomazione di tipo stabile e mai reversibile del proprio stato di salute rispetto a quello di cui si godeva ante sinistro, tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.



L’invalidità temporanea invece, si ha quando la salute del soggetto peggiora ma per un periodo di tempo limitato. Questa può essere assoluta o parziale.

Nel primo caso il danneggiato è impossibilitato a svolgere tutte le attività che normalmente svolgeva nella quotidianità, nel secondo caso questa incapacità è solo parziale.

In entrambi i casi poi l’invalidità è quantificata in giorni di incapacità a svolgere le suddette attività con una percentuale che definisce il grado di diminuzione della capacità da parte del danneggiato.

Ad ogni modo la particolarità è che essendo un pregiudizio di tipo non economico, il danno biologico risulta di difficile quantificazione proprio perché non ci sono parametri economici immediatamente valutabili.

Esistono però dei settori specifici nei quali però si è provveduto a porre in essere dei sistemi volti a quantificare questo danno per tutelare tutti coloro che ne sono colpiti al fine di definire un possibile ristoro.

Questo accade per gli incidenti sul lavoro, per i casi di malasanità ed infine per gli infortuni stradali.

Proprio in relazione agli incidenti di auto, le conseguenze di un sinistro sono state distinte in:

danni di lieve entità cui sono associabili lesioni di micropermanenti e una percentuale di invalidità variabile tra l’1e il 9%.

cui sono associabili lesioni di e una percentuale di invalidità variabile tra l’1e il 9%. danni di grave entità da cui discendono invece lesioni macropermanenti con un percentuale di invalidità superiore al 9%.

In relazione a quiete indicazioni sono state poi costruite delle apposite Tabelle che servono a quantificare questo danno da parte del medico legale per le lesioni fisiche che abbia prodotto un sinistro, potendone anche dare un giusto indennizzo in termini economici.



Al fine poi di andare quantificarlo con un importo quanto più possibile certo, altre tre variabili devono essere sempre tenute in considerazione e sono, oltre al grado di invalidità che abbiamo già menzionato, anche l’età del danneggiato e il periodo di inabilità che discende dal sinistro. Per calcolare il risarcimento poi, è necessario distinguere tra due tipologie di lesioni: micropermanenti e macropermanenti.

Le prime sono lesioni lievi, inferiori ai 9 punti percentuali di invalidità, come stabilito dal Codice delle assicurazioni private, le seconde sono invece lesioni superiori ai 9 punti percentuali di invalidità.

Danno biologico e problema del risarcimento

Sebbene il danno biologico abbia avuto un riconoscimento ufficiale da parte di giuristi ed esperti, non pochi problemi possono presentarsi in sede di liquidazione. Abbiamo visto che ci sono solo tre settori in cui per questo si siano create delle tabelle per la quantificazione del pregiudizio, tuttavia questo non mette al riparo da possibili incomprensioni. In questo senso è intervenuta la legge stabilendo espressamente che tale danno deve essere risarcito necessariamente in via equitativa dato che non può avere una connotazione economica o reddituale.

In aggiunta poi la Corte di Cassazione, in una sua sentenza del 2020, ha stabilito che in tal senso è alle Tabelle di Milano che bisogna rivolgersi per la quantificazione in quanto queste contengono tutti i parametri necessari a tradure il concetto dell’equità valutativa così come impone la legge per evitare qualunque disparità di trattamento.

Tabelle di Milano, perché sono importanti

Attraverso le Tabelle di Milano si sono stabiliti una serie di criteri omogenei utilizzabili in via equitativa per andare a liquidare il danno non patrimoniale biologico e in generale ogni altra tipologia non patrimoniale che sia tato pregiudizievole alla salute.

Nello specifico le regola generale impone che per calcolare il valore da liquidare si deve tener conto del valore stabilito dall’Inail e applicare poi i criteri di queste tabelle che indicano tutti gli importi che devono essere erogati per consentire l’integrale ristoro dei danni non patrimoniali.

Ricordiamo che il criterio di quantificazione deve essere sempre di tipo equitativo e questo per evitare che dei danni identici possano avere una diversa liquidazione solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari.

Come calcolare il risarcimento agli eredi

Se poi il sinistro abbia comportato il decesso del danneggiato allora spetterà ai familiari della vittima che hanno avuto dei danni morali, dinamico-relazionali ed economici, di ricevere adeguato ristoro.

Anche in questo senso vengono in aiuto le Tabelle di Milano che consentono la quantificazione del pregiudizio non patrimoniale parentale, stabilendo sempre che per una corretta valutazione, bisogna considerare tre parametri quali la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare superstite, l’effettiva esistenza di un rapporto di convivenza e di una relazione di parentela tra questi e la persona danneggiata deceduta.

Appurato questi aspetti la quantificazione del danno può arrivare anche ad un ammontare massimo di 331.920 euro per ogni genitore, se la persona deceduta era il figlio.

Bisogna poi dire che tutti gli importi dei ristori indicati all’interno di questa Tabella sono comunque valori base che possono essere personalizzati con variazioni in aumento per tener conto del caso concreto.