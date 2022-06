Quando si pensa al futuro, alla propria pensione, e ai bisogni dei propri familiari si cerca sempre di farlo in un’ottica di protezione. L’obiettivo è quello di porre in essere oggi delle scelte che un domani metteranno tutti al riparo qualunque evento spiacevole dovesse verificarsi.

Bisogna dire che se prima risparmiare era molto semplice oggi di sicuro è diventato molto più complicato, e anche la stessa casa che da tutti è considerata un bene rifugio, comunque non sempre può essere di grande aiuto di fronte ad una difficoltà economica né tantomeno risulta essere priva di problematiche quando deve essere lasciata in eredità. Ecco perché normalmente, si cercano sul mercato altri prodotti che consentono di accumulare nel tempo denaro.

Tra tutti questi prodotti che il mercato offre, all’interno di questo articolo ne menzioniamo due molto diffusi ovvero, le polizze vita e i fondi pensione, che sono molto differenti tra di loro per funzionamento e finalità, cercando di dare degli utili consigli su come orientarsi nella possibile scelta.

Fondo pensione e assicurazione sulla vita

Tra i vari prodotti che consentono di risparmiare per il futuro, decisamente note alla maggior parte degli italiani sono le polizze vita, uno strumento che da sempre fa parte dei portafogli finanziari di tante famiglie.

Dopo la profonda riforma del sistema previdenziale, accanto a queste polizze, si sono affiancati i fondi, che hanno sempre finalità di risparmio anche se coprono i bisogni degli individui nello stato di pensionato.

Si tratta di base di due prodotti che hanno dunque una finalità differente.

Le assicurazioni sulla vita sono dei contratti nei quali il contraente, pagando un premio, si assicura il pagamento da parte della compagnia di assicurazione di un capitale o di una rendita al verificarsi di un evento connesso alla durata di vita umana dell’assicurato come ad esempio la morte o l’invalidità.

In tal caso ricorrendo l’evento oggetto del contratto assicurativo la somma verrà direttamente erogata ai beneficiari.

I fondi pensione invece, si qualificano per essere prettamente forme di risparmio, il cui obiettivo è quello di integrare la previdenza obbligatoria per creare una maggiore disponibilità finanziaria nel momento in cui si raggiungerà l’età pensionabile.

Quindi lo scopo dei fondi pensione è quello di andare a creare una prestazione previdenziale che vada ad integrare e mai a sostituire quella offerta dalla previdenza pubblica di base.

Tipologie di fondi pensione

Nel momento in cui si sceglie di aderire ad un fondo, si sa che regolarmente devono essere versati dei contributi durante tutta la vita lavorativa per ottenere una una prestazione aggiuntiva a quella offerta dall’assicurazione sociale.

Nello specifico esistono differenti tipi di fondi. Abbiamo infatti fondi chiusi o negoziali, fondi aperti, e fondi pensione preesistenti, tutti questi afferiscono al secondo pilastro del sistema previdenziale.

A questi si aggiungono poi i prodotti del terzo pilastro del sistema previdenziale italiano come i PIP ossia piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, i prodotti di previdenza integrativa costituiti sotto forma di assicurazioni sulla vita e le polizze vita vere e proprie, che hanno la finalità di costituire sempre una prestazione previdenziale, ma sulla base di un’iniziativa meramente individuale.

Ritornando ai fondi, tralasciando i fondi negoziali e quelli preesistenti, che sono sostanzialmente fondi di categoria che funzionano con regole particolari, ci riferiamo ai cosiddetti fondi pensione aperti che sono quelli che vengono istituti all’interno di patrimoni, di banche, di compagnie di assicurazione, di SGR o di SIM.

Ci riferiamo a questa a questa specifica tipologia perché, di fatto, è proprio questo il fondo il cui funzionamento è quello di un prodotto finanziario assimilabile in tutto ad un salvadanaio.

Attraverso questo fondo infatti, si versano periodicamente delle somme in modo che ad una determinata epoca futura, ossia all’età pensionabile, si ottenga indietro una somma opportunamente rivaluta che vada ad integrare la previdenza pubblica di base.

In questa tipologia di fondo ciascun lavoratore decide in modo autonomo:

a quale fondo vuole versare i propri soldi;

quanto versare;

come versare la quota contributiva, ossia la periodicità di versamento.

Di base poi ogni fondo di solito è multi comparto, ossia esistono per ognuno di esso diverse linee di investimento più o meno rischiose all’interno delle quali ciascun aderente può aderire in base alla propria propensione al rischio. Ovvio che comparti più rischiosi offrono rendimenti più elevati e dunque prestazioni a scadenza più alte.

Le somme depositate presso il fondo poi possono essere ritirate una volta raggiunta l’età pensionabile sottoforma di capitale o rendita ma nulla vieta che in particolari circostanze, e per determinate esigenze, si possa richiedere un anticipo di quanto accantonato, ammesso che ci siano almeno 8 anni di contribuzione al fondo.

Polizza vita e fondi pensione perché si devono sottoscrivere

Fondi pensione e polizza vita hanno entrambi una finalità di risparmio.

Tuttavia il fondo nasce con la finalità specifica che questo risparmio sia di tipo previdenziale, il capitale che si accumula con la polizza vita invece, può anche essere destinato tale finalità.

Questo perché un fondo pensione nasce sempre per la copertura di tutti quei bisogni futuri che si possono presentare al momento del pensionamento, ed è un risparmio che si costituisce per fare in modo che si abbia un tenore di vita adeguato una volta terminata l’attività lavorativa.

Quando si stipula una polizza vita invece, si può scegliere sempre il tipo di contratto più adatto al rischio che si vuole coprire.

Ad esempio se ci si vuole proteggere dal rischio di premorienza dell’assicurato e dunque dar protezione ai familiari per il possibile venir meno di una fonte di reddito, si andrà a stipulare una TCM, se invece si vuole coprire il rischio di non autosufficienza e quindi porre al riparo il nucleo familiare per tute le possibili spese che questa situazione può comportare, si stipula una LTC, oppure ci si può proteggere dal rischio di invalidità stipulando una polizza caso vita.

Più semplicemente poi si può decidere di utilizzare questo strumento per creare una disponibilità economica per il futuro stabilendo che il capitale spetti al beneficiario/assicurato della polizza in ipotesi di sopravvivenza dello stesso ad una determinata scadenza.

Chi sono i destinatari?

Polizze vita e fondi pensione meritano una specifica analisi anche per quel che riguarda i destinatari.

I fondi infatti, sono strumenti aperti a tutti i lavoratori, qualunque sia l’attività svolta e qualunque età abbiano, anche se prossima al pensionamento purché riescano a garantirsi almeno 5 anni di partecipazione al fondo stesso.

Quindi possono aderirvi lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, soggetti titolari di redditi diversi da quelli da lavoro, studenti, minori o soggetti fiscalmente a carico e così via.

Per quanto riguarda le polizze vita invece, la scelta del contrante dipende sempre dalle specifiche esigenze per cui si stipula un particolare tipo di polizza tanto che poi anche l’età dello stesso influenza l’ammontare del premio che si paga.

Ad esempio non tutti possono stipulare una TCM ma ci sono precisi limiti di età. Nello specifico può stipularla solo chi ha meno di 70 anni che ha un coniuge, dei figli o altre persone da tutelare oppure può stipularla chi ha contratto un mutuo e vuole mettere al riparo gli eredi da ogni rischio nel caso di sua premorienza.

Risparmio tutelato

I due prodotti poi prevedono particolari forme di tutela in quanto hanno sempre una finalità di risparmio. Nei fondi le somme accumulate va ricordato che sono sempre un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’ente gestore.

In aggiunta, queste somme non possono essere pignorate né dai creditori del gestore, né da quelli dell’aderente stesso, infine, mai queste somme rientrano nel fallimento o in altre procedure concorsuali del gestore.

Per quel che riguarda le polizze vita abbiamo aspetti similari ai precedenti ma anche punti differenti. Innanzitutto anche per queste il capitale accumulato non è pignorabile dai creditori del contraente, tuttavia il fatto che la binatura previdenziale non sia quella prevalente di queste assicurazioni, comporta particolari differenze rispetto ai fondi pensione.

Nello specifico infatti bisogna dire che se si tratta di polizze di tipo tradizionale e quindi rientranti nel ramo I, quindi tipicamente TCM o LTC, l’impignorabilità risulta essere sempre riconosciuta e garantita.

Non la stessa cosa accade per quelle polizze vita a prevalente contenuto finanziario come nelle polizze rivalutabili e in quelle unit e index linked dove il contenuto finanziario e speculativo è predominante.

Vantaggi fiscali

Fondi pensione e assicurazioni vita, hanno poi un particolare trattamento fiscale. I premi che si pagano per le polizze vita ad esempio, sono sempre detraibili per un’aliquota massima del 19% dal reddito dichiarato fini Irpef e fino ad un importo massimo di 530 euro annui.

Bisogna dire che la detraibilità è sempre riconosciuta se sono premi relativi a polizze che coprono il rischio di morte, il rischio di invalidità permanete derivante da qualunque causa e per una percentuale non inferiore al 5%, il rischio di non autosufficienza nel compiere attività della vita quotidiana ammesso sempre che la compagnia non possa recedere dal contratto.

Sempre poi per le assicurazioni vita bisogna dire che tutte le somme erogate a copertura del rischio di morte sono sempre esenti ai fini Irpef e non soggette al alcuna imposta sulle successioni.

Per quanto riguarda i fondi pensione, tutti i contributi ad essi versati sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef fino ad valore massimo di 5.164,57 euro annui. Inoltre hanno poi un trattamento fiscale di favore tanto nella fase di accumulo che in quella di erogazione della prestazione.