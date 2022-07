L'innovativa piattaforma di assicurazioni digitali wefox ha raggiunto un altro grande successo: la chiusura di un round di investimento di Serie D per l’importante cifra di 400 milioni di dollari che, aggiungendosi a quelli degli scorsi anni, va ad incrementare ulteriormente il valore dell’azienda.

Il round di finanziamento e la continua crescita aziendale

L’equity round, guidato da Mubadala e che ha visto la partecipazione di Eurazeo, LGT, Horizons Ventures, OMERS Ventures e Target Global, è inoltre un ulteriore attestato di stima alla solidità di un’azienda tech che, col suo modello di business, rappresenta più un’eccezione che la regola.

A differenza infatti della stragrande maggioranza delle insurtech e nonostante gli ostacoli posti dall’attuale situazione economica e finanziaria, wefox è una delle poche realtà che continua a crescere e ad assumere personale: la compagnia ha infatti incrementato le sue risorse, passando dai 550 dipendenti del 2021 agli oltre 1300 di oggi.

Non solo, l’insurtech wefox che, con sede a Berlino e più di 2 milioni di clienti attivi in tutto il mondo, grazie proprio a questo recente round, ha visto crescere la sua valutazione che in soli 12 mesi è passata da 3 miliardi a 4,5 miliardi di dollari.

Un orgoglio che traspare nelle parole dello stesso CEO e fondatore di wefox Julian Teicke: