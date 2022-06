Nell’ultimo periodo si è avuta una notevole diffusione delle minicar. Sono mezzi infatti che trovano apprezzamento da parte degli automobilisti di ogni età in quanto si rivelano molto utili per muoversi all’interno del traffico delle grandi città e sono mezzi che spopolano tra i più giovani che non hanno ancora preso la patente ma che sono in possesso del patentino per i ciclomotori.

Tuttavia bisogna dire che nonostante si tratti di veicoli di bassissima cilindrata, questi devono essere obbligatoriamente assicurati per poter circolare su strada. Cerchiamo quindi di saperne di più su questo argomento.

Minicar cosa sono

Le minicar 50 rientrano nella categoria dei quadricicli leggeri, come tale il Codice della Strada li riconosce come idonei al trasporto delle persone.

Tuttavia il loro motore è assimilato a quello di uno scooter visto che ha la stessa cilindrata ma da questo se ne differenzia per delle caratteristiche sostanziali.

È a tutti gli effetti una piccola vettura dotata di scocca, che può trasportare un conducente ed un passeggero alla stessa stregua di un’auto tradizionale anche se la sua circolazione è limitata al traffico urbano e non extraurbano.

La sua velocità in effetti è molto contenuta, non può superare i 45 km/h, e si guida con il semplice patentino previsto per i ciclomotori che può essere conseguito già a partire dai 14 anni, dopo il superamento dell’esame previsto.

Minicar e assicurazione

Ovvio che la minicar ha indubbi vantaggi, permette ai più giovani ma anche agli anziani di circolare su strada con un mezzo che presenta le caratteristiche fisiche di una vettura ma che però si caratterizza per avere bassissimi consumi.

Tuttavia è bene ricordare che è un mezzo che per mettere su strada deve essere necessariamente assicurato e che la sua assicurazione è completamente differente da quella di un ciclomotore.

Si deve considerare il fatto che questa può trasportare un passeggero come tare la copertura assicurativa dovrà necessariamente tenerne conto alla stessa stregua di quello che accade per le auto tradizionali.

Come si stipula il contratto

La procedura di stipula del contratto pertanto è del tutto simile a quello che accade per i normali autoveicoli.

La polizza viene stipulata dietro il pagamento del premio per la durata di un anno e si può fare recandosi presso un’agenzia fisica o rivolgendosi direttamente alle compagnie online, consultando per questo le numerose offerte che sono disponibili in rete, scegliendo poi la polizza che meglio si adatta alle nostre esigenze.

Scelta la polizza bisogna presentare poi una serie di documenti per la stipula prima fra tutti:

un documento di identità valido e il relativo codice fiscale;

libretto di circolazione della minicar.

Se è la prima volta che si assicura il mezzo poi bisogna sempre inviare alla compagnia anche il certificato di proprietà o il documento dal quale si evince passaggio dal vecchio al nuovo intestatario se si tratta di un'auto usata.

Se invece il nostro veicolo è già assicurato, ma in sede di scadenza della copertura volessimo cambiare compagnia, ai primi documenti fondamentali bisogna aggiungere questa volta l’attestato di rischio.

Quanto costa la polizza

Il costo dell’assicurazione è influenzato da una serie di parametri quali ovviamente la cilindrata del mezzo, l’età del conducente, la zona di residenza, la classe di merito assegnata e così via.

Ad oggi possiamo dire che i costi per queste polizze non sono proibitivi perché partono da valori minimi di 200 euro fino a valori massimi di 300 euro annui attestandosi su un costo medio di circa 240/250 euro annui.

Ovviamente questo premio si riferisce alla solo copertura base, l’RCA obbligatoria ma poi aumenta se ovviamente a questa copertura si affiancano delle garanzie accessorie.

Ovvio che maggiori saranno queste garanzie più alto sarà il livello del premio.

Come scegliere la polizza giusta

L’entità delle offerte esistenti sul mercato é davvero notevole quindi è bene sempre fare prima un’attenta disamina delle proposte esistenti e fare in modo che la scelta non sia orientata solo sulla base del premio finale.

Abbiamo visto infatti che sono tantissimi gli elementi che concorrono al premio finale quindi è bene sempre valutare altri elementi del contratto, quali ad esempio i massimali previsto oppure l’eventuale presenza di clausole di esclusione e di limitazione.

Le prime ricordiamo, individuano delle fattispecie in cui l’intervento della compagnia è del tutto escluso, le seconde invece, limitano l’intervento dell’assicuratore nel risarcimento come nel caso delle franchigie.

Pertanto per risparmiare è bene seguire determinati accorgimenti, oltre quello di confrontare le offerte esistenti sul mercato.

Una prima cosa da poter fare è vedere se è possibile sfruttare i vantaggi della Legge Bersani e dunque fare in modo che la polizza della minicar erediti la classe di merito del familiare più virtuoso esistente nel nucleo, evitando così per la stipula della nuova polizza di partire dalla CU 14.

In secondo luogo anche se non è possibile ricorrere alla Bersani, è sempre bene intestare la polizza ad un adulto perché uno dei parametri abbiamo detto che influenza il premio è proprio l’età de contraente. Maggiore età, maggiore esperienza dunque premo più basso.

Infine stipulare una polizza online consente sicuramente un più alto risparmio rispetto al canale tradizionale purché però si stia ben attenti a sezionare le coperture di cui si ha effettivamente bisogno.