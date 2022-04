Ansia da pandemia? Il Covid ha modificato le nostre vite, rendendole più incerte ed insicure. Esistono tuttavia soluzioni assicurative adeguate per garantire a noi, alle nostre famiglie e ai nostri risparmi, sicurezza e un futuro comunque radioso. Vediamo di capire quali accorgimenti utilizzare per tutelarci.

Gli ultimi due anni della nostra esistenza sono stati caratterizzati dal Covid che, volente o nolente, ha comunque cambiato le nostre vite. Non eravamo preparati a ciò che è successo e, probabilmente, nemmeno ora abbiamo ancora l'esatta percezione di ciò che è accaduto e da cosa ha avuto origine. Tante le domande senza risposta, tanti i dubbi e le perplessità accanto alla sofferenza di chi la malattia l'ha avuta direttamente o ha avuto perdite tra i propri cari.

Le conseguenze, però, non riguardano solo la salute, ma abbracciano un discorso più ad ampio raggio con risvolti sociali e psicologici. Ne fa un triste quadretto il quotidiano avvenire.it, nel riassumere il nono rapporto Bes dell'Istat, ovvero:

"In povertà assoluta 5,5 milioni di persone, di cui 1,4 minori. Preoccupa il disagio psicologico e l'abbandono scolastico degli adolescenti. Il 23% dei giovani non studia e non lavora".

Queste sono le problematiche immediate. Esistono però anche criticità che diventeranno tali nel tempo e per le quali, occorrerebbe essere preparati. Ci si riferisce, ad esempio, al possibile stato di non autosufficienza che colpisce una quantità di persone sempre maggiore e non solo in tarda età. Tra gli strascichi del Covid, anche queste possibili conseguenze non sono da ignorare. Anzi. E, il problema è serio nel nostro Paese con oltre 3 milioni di persone coinvolte. La soluzione?

Ci sarebbe, come riporta un articolp pubblicato su intermediachannel.it che cita le parole del consigliere Ivass Riccardo Cesari:

"....si stima una spesa per la non autosufficienza di circa 33 mld di euro all'anno di cui oltre 14 (45%) direttamente a carico delle famiglie. Stime su una copertura assicurativa long term care estesa a tutta la popolazione italiana mostrano margini di risparmio a fronte di guadagni di effixienza, professionalità e qualità dell'assistenza".

Il risparmio sarebbe di 9 milioni di euro se la popolazione italiana fosse globalmente assicurata per tale evenienza.

Cosa è una pandemia

Che cosa è una pandemia? Ci facciamo aiutare dal sito ufficiale del Senato della Repubblica, ovvero www.senato.it:

"Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia è la diffusione mondiale di una nuova malattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, per la quale le persone non hanno immunità".

Quando si parla di pandemia, di Covid 19 nello specifico, ci si riferisce ad un qualcosa di nuovo e sconosciuto con effetti decisamente negativi a causa della mancanza di protezione da parte del nostro sistema immunitario. Mancanza di protezione dovuta al fatto che il nostro sistema immunitario non ha conoscenze in merito e quindi non riesce a dare una risposta efficace al virus (problema) che gli si presenta alla porta.

Anche le compagnie assicurative hanno dovuto adeguarsi alla situazione ed effettuare dei cambiamenti per rispondere alle mutate esigenze. Come ricorda il sito italianonprofit.it:

"Si è passati così da una impostazione contrattuale delle assicurazioni caratterizzata dalla presenza di esclusioni legate alla pandemia a nuove forme di copertura caratterizzate da espliciti riferimenti alle conseguenze connesse al Covid-19".

Una svolta radicale, praticamente obbligatoria. Sorge però un quesito spontaneo: la pandemia è considerata malattia? Infortunio? Cerchiamo di capirlo insieme.

Pandemia: malattia o infortunio?

Il quesito che ci si pone non è di poca importanza. Anzi. Come abbiamo evidenziato in precedenza, infatti, le compagnie assicurative in seguito all'avvento della pandemia, hanno dovuto modificare l'impostazione e le coperture di determinate tipologie di polizza. Per ciò che concerne le polizze malattia o sanitarie, infatti, era abbastanza normale trovare tra le esclusioni, proprio il caso della pandemia.

Quindi, al verificarsi di tale evento, l'assicurazione non applicava alcun tipo di copertura, di rimborso o di indennizzo. Anche perchè, proprio la pandemia, veniva considerata come "malattia". Ci si trovava quindi dinanzi ad una scopertura, spesso ignota all'assicurato, anche perchè, prima del 2020, il termine pandemia non faceva parte del nostro lessico quotidiano.

Molte persone (lavoratori autonomi soprattutto), che avevano sottoscritto sia una polizza infortuni che una polizza malattia, pensando di essere coperti al 100%, si trovavano quindi "impotenti" di fronte a quanto accaduto. Le compagnie, d'altro canto, avevano, almeno inizialmente, il coltello dalla parte del manico potendo far valere le norme contrattuali.

Le nuove polizze sono state adeguate in tempi abbastanza rapidi, mentre in molti casi, anche per i contratti stipulati prima dell'anno 2020, sono state le stesse compagnie a prevedere integrazioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

Detto questo, occorre fare una netta distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Per ciò che concerne i lavoratori dipendenti, sono state le sentenze dei giudici a far luce in materia, ovvero, come riporta un articolo del sito lindipendente.online del 10 ennaio 2022:

"Il Tribunale conferma: contrarre il Covid al lavoro deve essere considerato infortunio".

Ergo, se il virus è stato contratto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, si deve considerare a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro.

Quali le possibili conseguenze

Quindi, se contratto all'interno dell'ambito lavorativo, il Covid è considerato infortunio, viceversa all'esterno dell'ambiente di lavoro (escluso il tragitto casa-lavoro che appartiene al caso precedente), si considera malattia. La differenza, come rilevato in precedenza, riguarda i lavoratori dipendenti e, soprattutto, chi deve indennizzare il danno. Nel caso di infortunio l'Inail, nel caso di malattia l'Inps.

E i lavoratori autonomi che, a livello di tutela, possono avvalersi esclusivamente di polizze assicurative da loro sottoscritte? In tal caso, è intervenuta l'Ania, a dirimere la questione, specificando che, come riporta il sito sanitainformazione.it:

"Nell'ambito delle coperture infortuni private, il mercato da sempre ha fatto riferimento a una definizione di infortunio strettamente nedico-legale, intendendolo come un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa esterna, che produce delle lesioni fisiche obiettivamente constatabili".

Ergo, da un punto di vista prettamente assicurativo, la pandemia, l'infezione da Covid, sono considerate malattia. Con buona pace di coloro che, lavoratori autonomi, l'hanno contratta agli inizi e si sono trovati completamente scoperti in base alle polizze da loro sottoscritte.

Ricapitolando, quindi, il lavoratore autonomo, per essere tutelato anche per questa tipologia di evento, deve acquistare una polizza malattia, salute o sanitaria (ognuna scelga la definizione che preferisce).

Come assicurarsi

Ecco che quindi, torniamo all'originario dubbio, al quale possiamo dare ora delle risposte. Per proteggersi, per avere una tutela a 360 gradi, occorre assicurarsi contro le "malattie". Ormai, tutte le compagnie hanno previsto nuove polizze o integrazioni alle garanzie dei prodotti precedenti.

In particolare, per ciò che concerne la pandemia, è prevista, di norma, una diaria giornaliera che va a rimborsare l'assicurato per i giorni di malattia nei quali non ha potuto lavorare (con dei limiti, normalmente, di importo e/o di giorni).

La stessa integrazione è stata inserita nelle cosiddette polizze viaggio che, in aggiunta, prevedono anche il rimborso (entro certi limiti) delle spese eventualmente sostenute per il maggior soggiorno all'estero in caso di positività al Covid mentre si è in viaggio.

Tutto a posto quindi? Se vogliamo rispondere guardando all'immediato, parrebbe di si: sottoscrivere una polizza malattia, per chi è un lavoratore autonomo, è un modo per tutelarsi dagli effetti soprattutto economici della pandemia. Dagli effetti di breve termine, però. E poi?

Gli strascichi che la pandemia può lasciare, possono avere ripercussioni nel medio e luno periodo, fino a causare, nei casi estremi, anche lo status di non autosufficienza. Ecco che quindi, può essere opportuno valutare una polizza cosiddetta LTC, che consiste nel pagamento di un premio al fine di garantirsi una rendita annua nel caso di non autoufficienza. Pensarci non solo è bene, ma sarebbe d'obbligo.

Come tutelare i propri cari

Una polizza LTC, serve a tutelare sia noi stessi (le spese da sostenere per una struttura o una badante in caso di non autosufficienza sono piuttosto elevate) che i nostri cari (per evitare che siano costretti ad esborsi finanziari che prosciughino le risorse delle generazioni successive).

Per essere previdenti al mille per mille, però, si può prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere una polizza temporanea caso morte. Ovviamente, si tratta del caso estremo per eccellenza (la morte) che tuttavia, deve necessariamente essere presa in considerazione.

Con questa tipologia di polizza si paga un premio al fine di garantire un capitale da noi stabilito ad uno o più eredi che vogliamo tutelare. Non necessariamente devono far parte della famiglia: i beneficiari designati all'interno di tali polizze li possiamo scegliere e modificare in qualsiasi istante.

Si tratta di una opzione da prendere in seria considerazione specialmente da parte di persone con figli anche se, stante la congiuntura economica attuale, dovrebbe essere un pensiero comune alla maggioranza degli italiani. Una polizza simile, specie se sottoscritta al di sotto dei 40 anni di età, ha inoltre costi piuttosto abbordabili e quindi, può essere considerato davvero un ottimo investimento per il futuro di chi amiamo.

Come mettere al riparo i risparmi

C'è anche un altro problema che spesso aleggia nelle nostre menti, anche se facciamo fatica ad affrontare l'argomento: come possiamo fare in modo che i nostri eredi abbiano in eredità quanto da noi faticosamente accantonato, senza che il fisco si prenda la fetta più grande della torta?

La questione della successione è da tenere bene a mente perchè il problema, prima o poi, si pone di sicuro. Anzi, la pandemia ha dimostrato che le nostre vite sono sempre più appese ad un filo.

Come tutelarsi quindi? Esiste un modo abbastanza semplice. Si possono infatti sottoscrivere delle polizze assicurative indicando, come beneficiarie, le persone alle quali dovrà andare il nostro patrimonio in seguito alla nostra dipartita.

Le polizze vita sono insequestrabili, inoppignorabili e non entrano nell'asse ereditario. Cosa significa? Che le somme che vengono incassate dai beneficiari delle stesse non sono soggette ad imposizione fiscale. Dopo anni di fatica e di sudore, meglio che i soldi vadano ai vostri figli o al fisco?

Riflettere è bene, pensarci è d'uopo, agire è meglio.