Assicurazione e prescrizione, siamo davvero sicuri di sapere tutto? Ecco cosa tenere a mente per non correre il rischio di perdere i nostri diritti!

Quando stipuliamo un contratto di assicurazione bisogna sempre tenere a mente che i diritti che acquisiamo dopo la firma del contratto non sono eterni, ma devono essere necessariamente esercitati entro un determinato lasso temporale per non incorrere nel rischio di perderli.

Questo accade perché, anche in ambito assicurativo, opera un particolare istituto giuridico chiamato prescrizione che in senso lato possiamo definirla come una particolare condizione che porta all’estinzione di un rapporto se il titolare di un diritto non lo esercita entro un certo periodo di tempo.

Proprio di questo parleremo all’interno di questo articolo, specificando cosa sia questo istituto, i vari campi di applicazione, facendo anche l’esempio di alcuni termini in particolari tipi di contratto anche perché in ambito assicurativo, questo opera in diversi campi con diverse modalità e termini.

Cos'è la prescrizione dell'assicurazione

Per comprendere meglio il concetto di prescrizione, bisogna rifarci alla fonte normativa che disciplina questo istituto giuridico ossia al Codice Civile che appunto all’art. 2952 lo va a disciplinare in modo puntuale.

Prima però è bene fare un cenno a quello che è il fine per cui si va di fatto a stipulare un contratto di assicurazione.

Chi stipula un contratto di assicurazione lo fa sostanzialmente con finalità di copertura. Teme il verificarsi di un rischio che possa portare delle conseguenze negative per sé o per i propri cari o che possano colpire il proprio patrimonio andando ad inficiare quella che è la tranquillità del proprio futuro.

Quindi l’assicurazione altro non è che un contratto che si stipula per proteggersi dal verificarsi di un evento futuro, incerto e dannoso le cui conseguenze possano minare la salute o il patrimonio di un individuo stesso.

Infatti come stabilisce l’art. 1882 del codice civile il contratto di assicurazione:

“È il contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”

Ricordiamo inoltre che è sempre un contratto di tipo consensuale, con natura aleatoria, oneroso e a prestazioni corrispettive, di durata e ad esecuzione continuata, per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem.

Il ramo vita e il ramo danni

Dal dettato di questo articolo è evidente poi come già la legge faccia la differenza tra assicurazione danni e assicurazione vita.

Nello specifico l'assicurazione contro i danni assolve in sé una funzione prettamente indennitaria. Questo vuol dire che al verificarsi del sinistro che produce un danno, l’assicuratore interviene con un indennizzo in favore dell’assicurato il cui importo chiaramente non potrà mai essere più alto del danno effettivamente subito dall’assicurato stesso al fine di evitare un suo indebito arricchimento.

Per quanto attiene invece i contratti di assicurazione sulla vita, questi hanno una funzione completamente differente.

Si parla prevalentemente di una funzione di risparmio e di previdenza in quanto prevedono che l’assicuratore vada a corrispondere un capitale o una rendita all’assicurato o ai beneficiari indicati all’interno del contratto stesso al verificarsi di eventi connessi alla durata di vita umana.

La somma che viene erogata quindi è stabilita a priori ipotizzando quelle che sono possibili necessità future e non sarà nota ex post al verificarsi di un sinistro come accade invece nelle assicurazioni danni.

La caratteristica tipica quindi di un contratto assicurativo è che viene stipulato per proteggersi da tutte quelle situazioni il cui bisogno possa derivare da una serie di cause tutte di carattere aleatorio.

Vero è però che questa copertura che noi acquisiamo con il contratto assicurativo non è un diritto valido per sempre, in quanto il diritto a ricevere la controprestazione dell’assicuratore, sia esso indennizzo, capitale o rendita si estingue dopo un certo periodo di tempo se non viene esercitato.

Questo vuol dire che esistono dei termini perentori entro i quali devono essere richieste le controprestazioni all’assicuratore dal verificarsi del sinistro stesso, decorsi i quali si perde qualunque tipo di diritto.

I termini da tenere a mente

Tutto quello che disciplina l’istituto giuridico della prescrizione sia in senso lato che in termini specifici, lo troviamo all’interno del Codice Civile. Nello specifico come dicevamo poco prima è l’art. 2952 che disciplina tutto l’istituto in ambito assicurativo.

In primo luogo questo articolo prevede un primo termine di prescrizione brevissimo relativo al pagamento dei premi.

Ricordiamo sempre che colui che stipula il contratto assicurativo è tenuto al pagamento di un premio che può essere corrisposto in un’unica soluzione, oppure convenientemente rateizzato nel corso del tempo per garantirsi che l’assicuratore si impegni ad erogare la propria controprestazione al verificarsi dell’evento stabilito all’interno del contratto assicurativo.

Tuttavia relativamente al pagamento dei premi, se si verifica che decorra un anno dalla data di scadenza della rata del premio senza che questa sia stata pagata, ma soprattutto senza che l’assicuratore eserciti il proprio diritto ad ottenere la riscossione di quanto dovuto, allora il pagamento del premio cade in prescrizione.

Questo significa che il contraente non sarà mai più in alcun caso tenuto a pagare le somme alla compagnia, la quale a sua volta non potrà avanzare mai più alcuna richiesta per pretendere la restituzione di questo ammontare per decorrenza dei termini.

Questo termine di prescrizione bisogna specificare che opera sempre, indipendentemente dalla modalità che si è scelta per pagare il premio, quindi sia nel caso di premio unico che di premio periodico.

Anche nel caso in cui poi tra contraente e compagnia ci fosse stato un accordo in virtù del quale quest’ultimo avesse accordato al primo un termine più lungo per il pagamento, comunque il termine inizia a decorrere dalla data ufficiale di pagamento del premio assicurativo stabilita ad origine all’interno del contratto.

Il termine biennale

Accanto a quella che è la prescrizione breve prevista per i premi, all’interno dell’articolo si ravvede un altro termine di due anni che molti definiscono anche di carattere residuale.

Nello specifico la legge stabilisce che si prescrivono in due anni tutti gli altri diritti che derivano direttamente da contratti di assicurazione o di riassicurazione, biennio che inizia a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto che dà diritto alla prestazione.

L'eccezione: il termine decennale

In aggiunta a quanto visto in precedenza, l’articolo prevede una specifica eccezione per quel che riguarda i contratti di assicurazione sulla vita.

L’art. 2952 stabilisce infatti che sono esclusi dal termine di prescrizione biennale, i contratti di assicurazione sulla vita in quanto per essi si ha temine di durata decennale.

Nello specifico se i beneficiari di queste prestazioni non richiedono entro questo termine il pagamento delle somme dovute, questi non potranno più richiederne in futuro il pagamento delle stesse alla compagnia assicurativa.

Tutte le polizze vita che non sono state reclamate sono indicate con il nome di polizze dormienti per le quali decorso il termine dei dieci anni vengono direttamente devolute in modo irreversibile al Fondo tenuto presso il Mef.

Una specifica poi fa lo stesso articolo in merito alle assicurazioni di responsabilità civile stabilendo che il termine di prescrizione parte dal terzo giorno in cui il terzo proceda a richiedere il risarcimento del danno che ha provocato l’assicurato.

In questo caso se avviene la comunicazione del terzo soggetto per la richiesta del danno, questa interrompe il termine di prescrizione fino al momento in cui il risarcimento non avrà effettivamente luogo.

Ci sono anche termini più lunghi

Ci sono poi delle specifiche situazioni in cui il termine di prescrizione biennale può essere ulteriormente allungato secondo il dispositivo dell’art. 2947 del codice civile.

Il termine biennale può essere esteso a tempi lunghi in alcuni casi specifici. L'art. 2947 c.c. dispone che si ha diritto ad una prescrizione:

di cinque anni per risarcimento che dovesse derivare da un fatto illecito;

di due anni a seguito di risarcimento per danno prodotto dalla circolazione di un veicolo;

più lunga se il risarcimento deriva da un fatto considerato reato, fatto per il quale sia prevista poi una prescrizione con una durata superiore ai due anni.

Questa ultima situazione è quella che si verifica ad esempio, quando a seguito di un incidente stradale, si siano avuti oltre che danni al veicolo (illecito civile), anche danni alla persona (illecito penale). In tal eventualità il termine di biennale, può essere ulteriormente prorogato.

Assicurazione sulla vita: quello che c'è da sapere

Esaminiamo ora il concetto di prescrizione applicato direttamente ad alcuni contratti assicurativi. Cominciamo considerando le assicurazioni sulla vita.

Abbiamo detto che dietro il pagamento di un premio, il contraente/assicurato si garantisce per sé o per i propri beneficiari il pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un determinato evento connesso alla sua durata di vita.

In questa maniera andrà quindi a proteggere direttamente se stesso o i propri cari al verificarsi di un evento incerto e dannoso le cui conseguenze potrebbero essere davvero pregiudizievoli per il futuro in quanto potrebbero minare la sua tranquillità economica e quella del suo nucleo familiare.

Nello specifico gli eventi contro cui si protegge sono sostanzialmente tre e sono la scadenza della polizza, la morte dell’assicurato e l’erogazione di rendite sulla base di determinati accordi stabiliti tra assicuratore e assicurato.

Di base una polizza vita prevede come prestazione l’erogazione di un capitale o di una rendita. Bisogna sempre tenere a mente che in una polizza sulla durata di vita, affinché la prestazione possa essere erogata, deve essere sempre richiesta dal diretto interessato che può essere direttamente l’assicurato oppure in sua vece, le persone che lui ha indicate all’interno del contratto come suoi beneficiari.

Nel momento in cui si ha la richiesta dell’erogazione della prestazione da parte di uno di questi soggetti si interrompe il termine di prescrizione decennale necessario per esercitare il diritto che inizia a decorrere per le polizze vita, dal momento in cui si verifica l’evento stesso.

Pertanto la formale richiesta della corresponsione del capitale assicurato da parte del diretto interessato interrompe il decorso dei termini.

Se però così non fosse, e se dal momento del verificarsi dell’evento passassero dieci anni senza che nessuno reclami l’erogazione della prestazione, allora in questo caso la compagnia deve in modo obbligatorio, versare queste somme in un Fondo che è tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui somme vanno a risarcire coloro che sono rimasti vittime di truffe finanziarie.

Assicurazione infortuni: cosa è previsto

Il fine ultimo della stipula di un contratto assicurativo per infortuni è quello di proteggersi contro eventi che, colpendo direttamente la persona dell’assicurato, possono compromettere le sue capacità reddituali.

In effetti il verificarsi di un infortunio può comportare dalle conseguenze più gravi come la morte dell’assicurato, l’invalidità temporanea o permanente o più lievi come il ricovero in ospedale o il sostenimento di spese mediche per cure e visite varie.

Per tutti questi contratti il termine di prescrizione inizia sempre dal momento in cui si verifica l’infortunio, tuttavia le conseguenze di un infortunio possono essere così particolari che possono generare delle situazioni piuttosto instabili.

Ad esempio può succedere che lo stato di invalidità prodotto dall’infortunio possa modificarsi nel tempo sia in senso positivo che in negativo, oppure il sinistro ha provocato delle conseguenze che possono progressivamente portare all’invalidità, oppure dall’infortunio possono discendere delle conseguenze che seppur negative, comunque mai evolvono in uno stato di invalidità.

In situazioni di questo tipo molte volte per la compagnia può risultare davvero difficile andare a definire un congruo importo del risarcimento ecco perché si può anche decidere di sospendere il decorso del termine di prescrizione sempre ammesso che il sinistro sia stato regolarmente denunciato nel giusto tempo necessario per poter ottenere l’indennizzo.