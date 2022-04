Riscatto polizza vita: ti conviene solo in 2 casi! All'interno delle polizze vita i momenti in cui scatta l’obbligo all’erogazione della controprestazione per l’assicuratore, sono sempre indicati con chiarezza all’interno del contratto. Purtuttavia può accadere nella pratica che per le ragioni più disparate, l’assicurato abbia bisogno di ottenere la liquidazione delle somme versate ancor prima della scadenza contrattuale. Leggi l'articolo e scopri quando e come risulta essera opportuno riscattare la tua polizza vita!

Quando si va a stipulare una polizza vita veramente lo si fa con l’intenzione di dare la giusta protezione economica ai propri cari nel caso di decesso dell’assicurato se si tratta di una polizza caso morte, oppure con lo scopo di andare a garantirsi una rendita vitalizia in ipotesi d’invalidità oppure di sopravvivenza alla scadenza contrattuale.

In questa ultima ipotesi l’assicurazione viene stipulata prettamente con finalità di risparmio e sono tipicamente tutte le polizze caso vita, il cui obiettivo è quello di creare una fonte di reddito integrativa a quella che verrà erogata in futuro dall’Inps come trattamento previdenziale.

Nel mercato assicurativo abbiamo visto che nell’ambito del ramo vita, distinguiamo ed in parte lo abbiamo già accennato, diverse sottocategorie; in questo articolo parleremo delle polizze sulla durata di vita ossia di quelle polizze la cui controprestazione per l’assicuratore scatta al verificarsi di determinati eventi connessi alla vita dell’assicurato stesso.

In questo Ramo I che è appunto quello delle polizze sulla durata di vita, ricomprendiamo polizze per il caso di vita, per il caso di morte e miste che assommano a sé caratteristiche dell’uno e dell’altro tipo di contratto.

Quello che ci proponiamo di esaminare in questo articolo, è il caso dell’estinzione anticipata della polizza vita, ossia cosa succede quando la polizza non arriva alla sua natura scadenza.

In altri termini parleremo del esercizio del diritto di recesso con il relativo pagamento del prezzo di riscatto da parte dell’assicurato e cercheremo di capire quando si può richiedere, come potrà essere richiesto, il capitale che verrà liquidato e se effettivamente, risulta essere conveniente o meno.

Assicurazione caso vita: considerazioni generali

Ricordiamo che la stipula di una polizza vita comporta di fatto, la nascita di un implicito accordo tra compagnia e assicurato che regola il verificarsi di determinate prestazioni a delle epoche ben precise.

Ad esempio nell’assicurazione TCM l’assicuratore pagherà ai beneficiari il capitale assicurato solo se il decesso dell’assicurato avverrà entro la scadenza contrattuale, mentre nelle assicurazioni caso vita il capitale che si ottiene dall’accumulo dei premi verrà liquidato alla scadenza contrattuale, ma solo se l’assicurato è in vita a quell’epoca.

Quindi i momenti in cui scatta l’obbligo all’erogazione della controprestazione per l’assicuratore, sono indicati con chiarezza all’interno del contratto, purtuttavia può accadere nella pratica che per le ragioni più disparate, l’assicurato abbia bisogno di ottenere, la liquidazione delle somme versate ancor prima della scadenza contrattuale.

Vorrà, si dice in queste eventualità, esercitare il diritto di recesso. Cerchiamo quindi di comprendere meglio che cosa si intende per riscatto di una polizza assicurativa e come in pratica funziona la richiesta di questo riscatto.

Per conoscere si più sull'argomento riportiamo il seguente video tratto dal canale Daniele Stroppiana - YouTube.

Assicurazioni vita: la prestazione a scadenza e il premio

Quando si stipula una polizza vita, si va a pagare un premio alla compagnia per un certo periodo di tempo per assicurarsi il pagamento di un capitale o di una rendita da parte dell’assicuratore, al verificarsi di determinati fatti connessi alla durata di vita umana dell’assicurato che possono essere il decesso, l’inabilità o l’invalidità a seguito di un sinistro o semplicemente la sopravvivenza alla scadenza contrattuale.

Per garantirsi questa controprestazione da parte della compagnia, l’assicurato va a pagare un premio che può essere versato in un’unica soluzione, e allora si parla di contratto gestito a premio unico, oppure può essere versato in modo frazionato nel tempo, e allora si parla di contratto gestito a premio periodico.

In questa seconda ipotesi si introduce un ulteriore elemento di aleatorietà in quanto il pagamento del premio periodico avverrà fintanto che l’assicurato risulta essere in vita.

Per quanto riguarda la prestazione bisogna dire che questa, in caso di assicurazione caso morte sarà necessariamente pagata ai soggetti beneficiari indicati all’interno del contratto, mentre nelle assicurazioni per il caso di vita, di solito il pagamento viene effettuato allo stesso assicurato che in queste polizze coincide generalmente anche con beneficiario.

Bisogna dire che la somma che verrà liquidata corrisponde al monte dei premi versati opportunamente rivalutati nel tempo.

Assicurazione vita: il recesso

Ovviamente che la polizza arrivi alla sua scadenza naturale sia sempre auspicabile, ma non è detto che questo accada sempre.

Può infatti succedere che l’assicurato non ritenga più utile il contratto assicurativo che ha stipulato a suo tempo e quindi che lo voglia proprio chiudere oppure che lo voglia per le ragioni a lui più congeniali, modificare o sostituire con un’altra tipologia di contratto.

Allora in questo caso si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso. Nell’immaginario collettivo si pensa di solito, che riscattare una polizza equivale semplicemente a ottenere indietro la totalità delle somme che sono state versate dalla compagnia dal momento in cui il contratto è stato sottoscritto.

Nela pratica però le cose sono molto diverse, ed immaginare di poter riscattare una polizza senza alcun tipo di penale, ovvero senza avere una riduzione significativa delle somme versate, è davvero irrealistico.

Questo perché ricordiamo, che seppure di natura meramente facoltativa, l’assicurazione è, a tutti gli effetti, un contratto e nel contratto la scadenza si rispetta.

Se questo non accade ovviamente si hanno delle penalizzazioni, ecco perché quando si va a stipulare una polizza bisogna sempre fare molta attenzione tra le varie clausole, a quelle che regolano il recesso e la possibilità di liquidazione anticipata della somma assicurata, ossia quelle che regolano il diritto di riscatto.

Assicurazione vita: il riscatto concetti generali

Quando si vuole recedere in modo anticipato da un contratto assicurativo, è buona norma essere a conoscenza di tutte le condizioni che regolano questo recesso proprio per evitare di incorrere in problemi e contestazioni varie da parte della compagnia di assicurazione.

In secondo luogo è sempre importante avere bene in mente il tipo di polizza che si è sottoscritto perché non tutte le polizze sulla durata di vita posso essere riscattate. Sicuramente lo sono le polizze caso vita e le polizze miste, non sono riscattabili mai le temporanee caso morte.

Questo deriva da una spiegazione meramente tecnica in quanto in questi contratti i premi non vengono accantonati a formare riserva matematica, quindi il suo ammontare è così basso che non consente proprio il calcolo del valore prezzo di riscatto.

Detto questo, è acclarato che il riscatto può essere richiesto in quelle polizze che si caratterizzano per essere di fatto, dei piani di accumulo ossia polizze in cui i premi vengono versati in modo periodico, per un certo periodo di tempo, che può coincidere o meno con la scadenza contrattuale.

Quando poi si richiede di recedere da un contratto assicurativo prima della sua scadenza naturale, all’interno di questi piani di accumulo si sta chiedendo di fatto di riscattare l’ammontare delle somme fino a quel momento versate alla compagnia che sono generalmente rappresentate dal totale dei premi versati e dagli interessi maturati su queste somme.

Assicurazione vita: quando si può chiedere il riscatto

Accertato che non in tutti i contratti caso vita si può chiedere il riscatto, è altrettanto vero che non in qualunque momento della copertura contrattuale, è possibile recedere dal contratto.

Di base non si può mai recedere dal contratto all’interno di quello che in termini tecnici viene definito periodo di carenza che corrispondono ai primi tre anni di stipula del contratto. Anche questa regola deriva da condizioni meramente tecniche legate al valore della riserva matematica che nei primi anni assicurativi è di importo molto basso e in alcuni casi, addirittura anche negativa per effetto delle spese.

Quindi se si volesse recedere dal contratto durante il periodo di carenza, si deve avere bene in mente che nessuna somma ci verrà restituita.

Decorso questo triennio obbligatorio, è possibile esercitare il diritto di recesso, pertanto vediamo come viene ad essere calcolata la somma del riscatto.

Assicurazione vita: la somma del riscatto

Abbiamo già detto in precedenza che la somma che ci viene rimborsata dalla compagnia a titolo di riscatto mai coinciderà con il capitale effettivamente versato per effetto di penali che verranno applicate su queste somme per non aver tenuto fede agli impegni contrattuali assunti.

La somma restituita all’atto pratico sarà pari quindi, al totale versato al netto delle penali di recesso anticipato.

Ecco perché per quanto sopra detto, è sempre estremamente importante in sede di stipula del contratto leggere tutte le clausole di recesso e leggere le penali che verranno applicate nel calcolo del capitale di riscatto.

Questo perché, appurato il fatto che il calcolo alla base del capitale di riscatto è il medesimo per tutte le compagnie, accade che sul mercato assicurativo ogni assicuratore applichi penali differenti, dunque è possibile selezionare la propria polizza anche tenendo conto di questo parametro.

Per quanto attiene al semplice calcolo matematico possiamo dire che il capitale di riscatto si ottiene sottraendo al totale dei premi fino a quel momento versati, la percentuale prevista per ogni annualità residua del contratto.

È buona norma quindi quando si sottoscrive una polizza richiedere sempre anche un preventivo di quella che è la quota di riscatto che verrà liquidata in funzione della durata residua del contratto.

Assicurazione vita: riscatto a 5 anni dalla scadenza

Abbiamo detto in precedenza che mai risulta essere conveniente recedere dal contratto durante il periodo di carenza, ossia nei tre anni che sono immediatamente successivi alla stipula della polizza, in quanto in nessun caso avremo diritto ad ottenere alcuna somma a titolo di riscatto.

Unitamente, abbiamo detto che decorso questo periodo, la compagnia va ad applicare delle penali che sono differenti in virtù della durata residua del contratto. Ne deriva che il capitale di riscatto, aumenta all’aumentare della durata residua del contratto.

Pertanto se è vero che comunque non si riuscirà mai a recuperare il totale delle somme versate, allontanando il momento della richiesta del riscatto nel tempo, si riescono a contenere le perdite.

Pertanto sicuramente più conveniente è richiedere il recesso nei cinque anni che precedono la scadenza del contratto in cui sicuramente le decurtazioni che subisce il capitale di riscatto saranno inferiori, potendo quindi recuperare una buona parte del proprio investimento.

È anche vero, però, che in tale eventualità richiedendo il riscatto quando mancano pochi anni alla scadenza naturale del contratto, si vanno a perdere tutti gli interessi maturati durante tutto il piano della polizza.

Assicurazione vita: alternativa la riscatto

Ecco perché quando si è in particolari situazioni di difficoltà economiche, anziché richiedere il riscatto, molte compagnie danno la possibilità ai propri clienti di interrompere in modo temporaneo il pagamento del premio assicurativo.

Quando tale possibilità è consentita, dovrebbe sempre essere valutata molto attentamente perché potrebbe essere una buona alternativa al riscatto in quanto non fa ridurre la somma investita e non porta l’applicazione di alcun tipo di penale per l’assicurato.