L'assicurazione vita è un investimento sicuro a cui si affidano sempre più persone. Ma, in caso di necessità, come e quando si può riscattare in anticipo?

Una polizza vita è uno strumento che permette di raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto consente di investire e cercare di far fruttare i propri risparmi in modo più o meno sicuro a seconda della tipologia di prodotto scelto. In seconda battuta, garantisce al beneficiario (o ai beneficiari) la possibilità di poter "ereditare" un capitale in caso di morte dell'assicurato. Consente inoltre di far si che il beneficiario possa essere chiunque e non per forza qualcuno del proprio nucleo familiare.

Le somme erogate in caso di morte dell'assicurato al beneficiario, sono esentasse. Inoltre, il capitale che confluisce nelle polizze vita, è impignorabile e insequestrabile. A meno che, ovviamente, non ci sia una evidente situazione dolosa da parte di chi ha sottoscritto la polizza (ad esempio l'imprenditore che sottrae soldi alla propria attività facendoli finire sulla polizza vita salvo poi dichiarare il proprio stato di insolvenza e fallire).

Polizza vita: le caratteristiche principali

Una polizza vita è, innanzitutto, una forma di investimento. Può essere attivata con un versamento unico iniziale ed eventuali somme aggiuntive nel tempo, oppure essere impostata come piano di accumulo periodico (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).

Nella seconda ipotesi, la polizza vita funge da importante serbatoio di risparmio in quanto, quei 50 o 100 euro al mese che si accantonano, oltre a non essere spesi nell'immediato, andranno a costituire un montante via via più rilevante col trascorrere del tempo.

E la scelta dell'investimento? Deve essere coerente con il grado di rischio che si è in grado di sopportare ma, se l'orizzonte temporale è di lungo periodo, potrebbe essere decisamente opportuno puntare sui mercati azionari in quanto, statisticamente, i ritorni in termini di rendimento sono molto interessanti. Altrimenti si può optare per un giusto mix oppure, se non si vuole proprio correre alcun rischio, investire nella gestione separata è la soluzione migliore.

La maggior parte delle polizze oggi in commercio prevede la possibilità di diversificare le proprie scelte di investimento e di modificarle in corso d'opera. Occorre prestare attenzione anche ai caricamenti. Che cosa sono? I caricamenti sono i costi a carico del sottoscrittore che vengono trattenuti all'atto del versamento del premio. In media si aggirano intorno al 3%. Ci sono poi le commissioni di gestione o performance che vengono trattenuti annualmente dalla compagnia che li detrae direttamente dal rendimento del singolo fondo.

Polizza vita: il riscatto è sempre possibile?

Può capitare, nel corso della vita, di avere delle necessità non programmate o delle spese non preventivate. In questo caso, possiamo far fronte alle mutate esigenze andando a riscattare in parte o nella sua totalità la polizza vita sottoscritta? Con quali tempistiche? Ci sono dei costi?

La maggior parte delle polizze prevede la possibilità di richiedere riscatti parziali o totali decorso un anno dalla sottoscrizione del contratto. Ovvero, per i primi dodici mesi, questi soldi non si possono in alcun modo smobilizzare. Non tutti i contratti, sono così: alcuni, per esempio, danno la facoltà al contraente di disporre delle proprie somme decorsi almeno 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Stabilito questo, occorre evidenziare come il riscatto di qualsiasi polizza possa comportare sempre il rischio di perdita, sia in conto capitale (ovvero la possibilità di ricevere una somma inferiore rispetto a quella versata) sia a causa di costi che possono essere richiesti proprio in relazione a tale evento.

Bisogna anche verificare che sia possibile effettuare il riscatto parziale del proprio investimento o che, da condizioni contrattuali, non sia prevista esclusivamente la possibilità di ritirare tutto il capitale vigente al momento (cosiddetto riscatto totale). Insomma, o tutto o niente. Se l'investimento è spalmato su più fondi, può essere inoltre previsto che il singolo fondo non possa andare al di sotto di una certa soglia, salvo l'obbligo di disinvestimento globale dello stesso.

Ovviamente, molto dipende dalle scelte di investimento effettuate, ma anche dalla tipologia di prodotto che può essere a vita intera oppure a scadenza. Cerchiamo di fare chiarezza su questo punto.

A vita intera o a scadenza? Le differenze

La polizza vita, nella maggior parte dei casi, è un contratto a vita intera. Che cosa significa? Vuol dire che il contratto segue la vita dell'assicurato. Sino a quando questi è tra i comuni mortali, l'investimento rimane in essere. Nel momento in cui l'assicurato passa a miglior vita, allora spetta al beneficiario richiedere la prestazione maturata sino a quel momento.

Torniamo però a bomba: se la polizza è a vita intera, significa che non ha una durata stabilita ma solamente aleatoria (legata alla permanenza in vita dell'assicurato stesso). In questo caso, anche a livello di scelte finanziarie di investimento, conta molto l'età dell'assicurato all'ato della stipula della polizza. Una persona giovane, molto probabilmente opterà per un rischio più elevato puntando sull'azionario mentre un assicurato avanti con gli anni, di norma, cercherà di andare sul sicuro.

Ecco che quindi, il riscatto anticipato potrebbe determinare delle perdite se effettuato, sfortunatamente, in un momento di congiuntura economica e dei mercati finanziari sfavorevole. Viceversa, se l'investimento ha avuto luogo esclusivamente nella gestione separata, al netto di eventuali costi di uscita, non ci dovrebbero essere brutte sorprese.

A quanto possono ammontare i costi d'uscita? Si tratta, nella quasi totalità dei casi di una percentuale applicata al capitale disinvestito e da esso detratto. Una percentuale a scalare, di norma per i primi cinque anni. Poi, dal sesto anno di vigenza in avanti, non dovrebbero esserci ulteriori costi da prendere in considerazione.

Se il contratto prevede invece una scadenza, occorre verificare che sia prevista la possibilità di riscatto anticipato e, oltre all'aspetto legato al mero andamento finanziario del prodotto, se e quali siano le penalità in caso di uscita anticipata.

Polizza vita: contanti? Assolutamente no!

Come vengono regolate le operazioni di riscatto? La risposta è molto semplice: con gli stessi strumenti con i quali vengono effettuate le operazioni di conferimento dei fondi per la sottoscrizione del contratto.

Dunque, gli unici mezzi di pagamento accettati sono assegni e bonifici. Contanti? Assolutamente no, nella maniera più assoluta. C'è proprio il divieto per legge di riscuotere premi assicurativi legati alla sottoscrizione di polizze vita in contanti. Lo stesso discorso, quindi, vale anche per l'accredito delle somme da parte della compagnia nel caso di richieste di riscatto.

La modalità più rapida ed utilizzata quasi esclusivamente dalle varie assicurazioni è quella del pagamento tramite bonifico bancario (del resto è lo stesso anche per l'incasso dei premi). Capita molto di rado che le somme vengano trasmesse tramite assegni bancari tratti a favore del contraente. Perché?

Si tratta di una operazione che, dal punto di vista amministrativo, comporta tempi più lunghi e che può generare problematiche varie, legate soprattutto all'eventuale mancato recapito degli assegni (con denuncia di smarrimento da effettuarsi presso l'autorità competente e conseguente allungamento dei tempi necessari al buon esito dell'operazione stessa).

Riscatto: in quanto tempo arrivano i soldi?

Di norma, chi richiede il riscatto di una polizza, ne ha necessità in tempi brevi. Quanto impiegano i soldi ad arrivare a destinazione? La media è di una settimana/dieci giorni lavorativi anche se, da contratto, nella maggioranza dei casi, le compagnie hanno tempo 30 giorni per l'esecuzione dell'operazione. Bisogna quindi sempre considerare tutti gli aspetti quando si richiede un disinvestimento della propria polizza e muoversi con congruo anticipo.

In particolare, è necessario valutare bene le tempistiche se ci si trova dinanzi a scadenze fissate, quali ad esempio un atto notarile per l'acquisto della casa o simili: rivolgersi alla propria compagnia con largo preavviso è doveroso. Si rischia altrimenti di non riuscire a portare a compimento l'operazione entro i termini stabiliti con conseguenti ulteriori problemi da affrontare.

Dipende, in tale ottica, dal tipo di polizza che si è sottoscritta. Normalmente, la polizza che investe esclusivamente sulla gestione separata, necessita di tempi più ristretti per il compimento delle operazioni. Viceversa, quando ci si addentra in fondi collegati ai mercati azionari o a prodotti particolarmente sofisticati, i tempi di realizzo possono essere decisamente più lunghi.

Riscatto o polizza in pegno?

Nel momento in cui si ha la necessità di smobilizzare una parte o tutto il proprio investimento, si può prendere in considerazione una ulteriore possibilità, ovvero quella di dare in pegno la polizza al fine di ottenere un prestito per onorare i propri impegni.

Quando può essere conveniente? Si tratta di una strada percorribile?

Diciamo subito che non si tratta di una operazione nè veloce, nè tanto meno semplice e dalla fattibilità assicurata. Anzi. Può però valere la pena prenderla in considerazione, ad esempio, nel momento in cui si ha in corso una polizza con una durata prestabilita che, se mantenuta sino a scadenza, può retrocedere un rendimento così interessante da andare a compensare gli oneri che devo pagare per ottenere il finanziamento garantito dal pegno della polizza stessa.

Ovviamente la banca deve essere disposta ad acquisire il pegno e nel caso, sulla polizza, verrà indicato il gravame iscritto a favore dell'Istituto di credito. Cosa significa? Che, nel caso in cui, il contraente della polizza volesse fare il furbo e provare a riscattare la polizza, non potrebbe farlo se non dopo che la compagnia assicurativa ricevuto l'assenso della banca (assenso vincolato all'estinzione del finanziamento).