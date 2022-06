Il tagliando assicurativo è il documento che certifica che la nostra copertura è valida. Il punto su cui oggi concentreremo la nostra attenzione è se l’esposizione di questo tagliando è obbligatoria o meno e quali sono i rischi se si circola privi di questo documento.

Questo perché nel tempo le cose sono modificate e forse i vari passaggi normativi non hanno contribuito a dissipare tutti i dubbi. Quindi cerchiamo di procedere per gradi e fare chiarezza su come e dove tenere questo importantissimo documento.

Tagliando di assicurazione, che cos'è

La linea di spartiacque sull’argomento è rappresentata dal 18 ottobre del 2015, giorno in cui l’esposizione del tagliando di assicurazione sulla nostra auto non è più obbligatoria. Ciò non toglie che vada conservato e tenuto con cura.

Prima di questa data era sempre necessario avere esposto questo documento sul nostro veicolo perché doveva essere ben visibile nel caso di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, anche perché ricordiamo che da questo tagliando si certifica la validità della copertura assicurativa.

A partire da questa data invece, il tagliando è diventato elettronico come tale è venuto meno l’obbligo di esposizione e nell’ipotesi in cui venissimo fermati per accertamenti, la verifica avviene in tempo reale completamente online attraverso un controllo incrociato dei dati che ci sono nei database sia della Motorizzazione Civile che delle Forze dell’Ordine.

Quindi punto fondamentale è che non è più obbligatorio esporre il tagliano è vero ma che questo va sempre conservato a scopo meramente informativo sempre insieme al certificato di assicurazione.

Tagliando e certificato, le differenze

Abbiamo sopra accennato a due diversi documenti ossia tagliando e certificato di assicurazione. È bene a questo punto fare chiarezza per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Il tagliando è quello che tutti comunemente conoscono con il nome di contrassegno assicurativo e questo riporta tutta una serie di utili informazioni soprattutto in caso di sinistro quali la targa del veicolo, la data di scadenza della polizza, il nome della compagnia e così via.

È il documento che certifica, in virtù della data in essa presente, se la copertura è ancora attiva o meno.

Il certificato di assicurazione invece, è il documento che attesta che la polizza sia stata effettivamente stipulata e quindi che si sia assolto all’obbligo imposto dalla legge.

Dove tenerlo e cosa bisogna avere a bordo

Capita la differenza tra i due documenti, andiamo quindi a definire bene cosa avere o non avere a bordo.

Dal 2015 non è più obbligatorio esporre sul proprio veicolo il proprio tagliando di assicurazione perché la sua digitalizzazione fa sì che la validità della copertura possa essere fatta, in caso di blocco delle Forze dell’Ordine, con controllo incrociato dei dati direttamente per via telematica.

Se non è più obbligatorio esporre il tagliando però, d’altro canto è sempre obbligatorio avere invece il certificato di assicurazione che certifica che la polizza si stata regolarmente stipulata.

In aggiunta questo documento laddove l’individuo non avesse con sé, né in formato cartaceo né in quello digitale il tagliando, assolve a due tipi di funzioni fondamentali.

In primo luogo consente di ottenere tutte le informazioni che sono necessarie in caso di sinistro, inoltre è il documento che consente l’immediata verifica dell’esistenza e dalla validità della copertura se per qualunque motivo non fosse esperibile immediatamente un controllo attraverso il tagliando.

Tuttavia anche relativamente al certificato di assicurazione la normativa è cambiata perché dal 1° settembre del 2016 l’avvenuta digitalizzazione dello stesso ha fatto sì che non sia più necessario avere con sé nel proprio veicolo la copia cartacea di questo certificato essendo sufficiente avere quella in formato digitale.

Questo vuol dire che in caso di controllo, basta avere uno smartphone o altro device dal quale risulti la regolarità della copertura assicurativa.

In aggiunta è data la possibilità ad ogni assicurato di esibire, in caso di controllo, anche una copia cartacea del proprio contratto non necessariamente in originale.

Cosa succede se non si ha il tagliando

Ad oggi per poter sapere se su un veicolo è attiva o meno la copertura assicurativa quindi, basta la lettura elettronica della targa.

Questo lo fanno direttamente le Forze dell’Ordine nel caso di un controllo, oppure avviene mentre circoliamo su strada attraverso dei dispositivi di rilevamento a distanza quali telepass, tutor, autovelox e così via.

Le rilevazioni consentono di ottenere subito queste informazioni in tempo reale anche perché si rimanda direttamente al database della Motorizzazione Civile che contiene tutti i dati per tutte le auto assicurate circolanti nel nostro paese.

D’altro canto dell’accuratezza di questi dati possiamo essere tranquilli perché è compito delle compagnie inviare in modo regolare e tempestivo alla banca dati dell’Ania, Sita, tutte le informazioni che riguardano la stipula e il rinnovo di contratti assicurativi.

Pertanto ad oggi mai in nessun caso la mancata esposizione del tagliando assicurativo è motivo di sanzione.

Quali sanzioni

Anche se per legge non è più obbligatorio esporre il tagliando è sempre bene però averne con sé una copia anche solo in formato digitale.

Questo perché se non è possibile andare a fare un controllo online immediato le Forze dell’Ordine possono chiedere all’automobilista di esibirlo.

In questo caso la mancata esibizione dei documenti fa scattare una sanzione pari a 42 euro se questa viene pagata entro 60 giorni. L’importo si riduce a 29,40 euro se viene pagata entro 5 giorni, aumenta invece fino ad arrivare a 85,5 euro se pagata oltre questo termine.

È bene sapere poi che in caso di smarrimento del tagliando è sempre possibile richiederne una copia via mail alla compagnia indicando la targa del proprio veicolo.