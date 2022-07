Quale assicurazione scegliere per tutelare al meglio le nostre vacanze dal Covid? E come farsi rimborsare il biglietto dell'aereo all'ultimo momento.

Quale assicurazione scegliere per tutelare al meglio le nostre vacanze dal Covid? E come farsi rimborsare il biglietto dell'aereo all'ultimo momento. Pensavamo di lasciarcelo realmente alle spalle il Covid. Ma soprattutto si sperava di tornare ad una vita normale, fatta di socialità, viaggi ed appuntamenti. I timori maggiori li hanno i consumatori che hanno già versato la loro bella caparra, che è pari al 30% del prezzo del viaggio. Non importa che si sia già acquistato il volo aereo, l'hotel od il pacchetto completo nel villaggio turistico.

Il Covid ci ha bloccato a casa. Come funziona l'assicurazione che abbiamo sottoscritto con il nostro pacchetto turistico. Ma soprattutto come ci dobbiamo comportare per riuscire ad ottenere il rimborso di quanto abbiamo versato anticipatamente. Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto, spiega che nei suoi uffici iniziano ad arrivare le prime telefonate con clienti che sono in difficoltà, e che stanno chiedendo come possa fare per riuscire ad ottenere il rimborso.

Nelle prossime settimane, con ogni probabilità, si toccherà con mano l'effetto della nuova ondata di contagi. Un po' tutte le parti in causa, comunque, devono partire dal presupposto che qualsiasi prestazione concordata e pagata anticipatamente, ma per la quale sia sopraggiunta l'impossibilità di beneficiarne prevede la possibilità di ottenere il rimborso di quanto pagato. Indipendentemente che sia stata sottoscritta un'assicurazione contro questa evenienza.

Viaggi e voli aerei, quando spetta il rimborso

Complice la pandemia, il turismo sta attraversando una vera e propria crisi. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, gli operatori oppongono un vero e proprio ostruzionismo a quanti sono costretti a rimanere a casa a causa del Covid. In questi casi Cecchinato consiglia

di inviare immediatamente al tour operator o all’agenzia coinvolti la segnalazione scritta della malattia, corredata dall’esito del tampone e dal certificato medico, con relativa richiesta di rimborso. Se poi il destinatario è reticente, è meglio rivolgersi a un’associazione consumatori, che conosce bene l’iter da intraprendere e pure i trucchetti dei fornitori e delle assicurazioni per non pagare.

Il suggerimento più previdente è quello, prima di acquistare un qualsiasi pacchetto vacanze, di sottoscrivere un'assicurazione. Questa dovrà coprire esplicitamente il Covid 19: il costo può variare da 60 a 120 euro, a seconda delle prestazioni che sono incluse al suo interno.

L'assicurazione contro il Covid

Fino al 2020, prima del propagarsi del Covid, la pandemia non rientrava tre le malattie che avrebbero potuto dar diritto ad un rimborso. Adesso la situazione è leggermente migliorata: la maggior parte delle compagnie di assicurazioni coprono anche dai sinistri provocati dal Covid 19. Nel caso in cui un cliente fosse assicurato, nell'arco di due mesi viene rimborsato. Ovviamente tutta la documentazione dovrà risultare in ordine e deve essere inoltrata nei tempi previsti dalla polizza.

Nel caso, invece, che si sia completamente scoperti la situazione rimane leggermente più complicata. I fornitori, nella maggior parte dei casi, propongono di rimandare ad altra data la vacanza. Proposte simili giungono anche dalle compagnie aeree. In queste occasioni è necessario puntare i piedi e difendersi nelle sedi opportune.

Quando spettano i rimborsi

A spiegare che il rimborso spetta in ogni caso è anche il Codacons, che sottolinea che

in base alle regole del codice civile la sopraggiunta impossibilità di usufruire della prestazione concordata e pagata, per motivi di necessità o forza maggiore, prevede il rimborso obbligatorio da parte del fornitore. Questo vale anche per i casi di positività al Covid che impediscono di usufruire di trasporti, soggiorni, pacchetti vacanza e altri servizi già acquistati.

Ma cosa succede nel caso in cui si dovesse essere positivi a ridosso della partenza. Il Codacons spiega che sarà necessario contattare immediatamente le strutture ricettive, le agenzie di prenotazione o i tour operator presso i quali sono stati acquistati i vari servizi. Per le compagnie aeree è sufficiente seguire le indicazioni riportate sui siti delle diverse società: in caso di positività al covid, il passeggero ha diritto al rimborso del costo del biglietto aereo nello stesso mezzo di pagamento utilizzato in occasione dell’acquisto.