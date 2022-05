Sono passati più di dieci anni da quando i Bitcoin hanno dato il via all’era delle criptovalute. Il loro presunto inventore è sconosciuto e noto solo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, ma in realtà ancora non si conosce chi egli sia. Vediamo tutte le teorie sulla presunta identità del padre dei BTC.

Nel non troppo lontano 2009 i Bitcoin hanno dato inizio all’era delle criptovalute. La loro invenzione viene attribuita a Satoshi Nakamoto, pseudonimo dietro cui si nasconde un personaggio che a dispetto di tutte le ricerche non è stato ancora identificato.

Ovviamente se c’è una cosa che non manca sono le speculazioni attorno a chi potrebbe essere questo fantomatico personaggio noto come Satoshi Nakamoto. Molti gli appassionati crypto che nelle loro ricerche hanno additato anche personaggi famosi come il presunti Satoshi Nakamoto, ma non manca anche chi in prima persona sostiene di celarsi dietro lo pseudonimo dell’inventore dei Bitcoin, anche se fino adesso nessuno è riuscito a fornire alcuna prova verificabile di questo.

In ogni caso, chiunque si celi dietro questo nome possiede un capitale complessivo pari a 1 milione di BTC, che calcolati al giorno d’oggi, quando 1 Bitcoin vale 27.000 euro, valgono 27 miliardi di euro.

Oltre al valore considerevole in valuta fiat, si deve considerare che quello di Satoshi Nakamoto rappresenta anche il 5% della fornitura complessiva di Bitcoin, che al momento è di 19 milioni di token circolanti, ma che comunque ha un “hard cap”, cioè un limite di token estraibili, pari a soli 21 milioni di BTC.

Una delle caratteristiche dei Bitcoin, che gli hanno anche conferito l’appellativo di “oro digitale”, è proprio quella della scarsità, poiché hanno una fornitura di token davvero limitata soprattutto se paragonati alle altre criptovalute.

Hal Finney ha estratto i primi 10 Bitcoin. Cosa sa di Satoshi Nakamoto?

Il nome “Satoshi Nakamoto” è apparso per la prima volta nel 2008 quando dopo il lancio del sito web bitcoin.org è stato pubblicato il documento intitolato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, dove lo pseudonimo fa la sua prima apparizione.

In questi anni man mano che cresceva l'interesse attorno ai Bitcoin e le criptovalute cresceva anche quello riguardo il misterioso fondatore dei BTC e quindi i tentativi di svelarne l’identità.

Lo sviluppatore di videogiochi Hal Finney è stato colui che ha estratto i primi 10 Bitcoin dal blocco 70 e che ha direttamente avuto a che fare con Satoshi Nakamoto. Finney che è venuto a mancare nel 2014 ha smentito, come volevano alcune voci, di essere direttamente lui a celarsi dietro lo pseudonimo, ma ha però dichiarato che pur non conoscendo il vero nome del padre dei Bitcoin ha sempre pensato di avere a che fare un giovane proveniente dall’Asia.

Dorian Satoshi Nakamoto, il “falso” padre dei Bitcoin

Nel 2014 una giornalista di Newsweek di nome Leah Goodman pubblicò una notizia secondo cui Satoshi Nakamoto non sarebbe stato uno pseudonimo, ma il nome di una persona esistente e cioè un tal Dorian Satoshi Nakamoto, ingegnere che conduceva una vita appartata.

La notizia divenne virale e il signor Nakamoto fu letteralmente assediato dai giornalisti e costretto a rilasciare una pubblica dichiarazione in cui categoricamente smentiva di avere a che fare con i Bitcoin e anzi affermava di non sapeva neanche cosa fossero prima della vicenda.

Dopo la smentita il “vero” Satoshi Nakamoto, cioè l’inventore di Bitcoin, ha confermato in un forum online che davvero l’identificazione era sbagliata.

Le analisi linguistiche portano a rintracciare Nick Szabo come vero padre dei Bitcoin

Nel 2014 fu lanciata anche un’altra teoria e cioè che dietro Satoshi Nakamoto si celasse in realtà Nick Szabo altro esperto del settore che ha anche partecipato attivamente allo sviluppo del progetto Bitcoin.

L’ipotesi nasce dai risultati di una ricerca linguistica che ha mostrato alcune incredibili somiglianze tra le cose scritte da Nakamoto e da Szabo. Anche in questo caso però il diretto interessato ha smentito la notizia. Nick Szabo è poi un’altra figura alquanto misteriosa nel mondo crypto.

Craig Wright: “Satoshi Nakamoto sono io”!

Solo un anno dopo la vicenda, nel 2016, un imprenditore australiano di nome Craig Wright si fece avanti affermando di essere lui in prima persona l’inventore dei Bitcoin noto come Satoshi Nakamoto.

Tuttavia, Wright, con una scusa o con un’altra, non è mai riuscito a fornire una prova valida di questo è contro di lui il mondo crypto ha sempre mostrato il più profondo scetticismo.

Craig Wright contro Peter McCormack, i Bitcoin entrano in tribunale

Attorno a Craig Wright e al suo presunto essere il padre dei BTC si sta svolgendo proprio in questi giorni un interessante processo che vede il soggetto contrapposto a Peter McCormack, accusato quest’ultimo di diffamazione per aver negato che Wright fosse Satoshi Nakamoto.

Peter McCormack è un crypto blogger che ha pubblicato un video YouTube e un Tweet in cui dichiarava che Wright era un impostore che fingeva di essere Satoshi Nakamoto. Secondo Wright le affermazioni di McCormack hanno causato gravi danni alla sua immagine, ma anche al suo portafogli poiché ha smesso di essere invitato alle varie conferenze sull’argomento e perciò ha portato il suo accusatore in tribunale.

Il processo non si snoda a sulla veridicità o meno delle affermazioni, cioè se Wright sia o non sia Satoshi Nakamoto, ma solo sul fatto che uno sostiene di aver avuto danni di immagine e la difesa di McCormack si basa invece sul presupposto che tali anni non ci sono stati.

Non sarà quindi un processo che svelerà ulteriori dettagli sulla presunta identità di Satoshi Nakamoto, ma solo di una guerra a suon di cavilli legali della giurisprudenza inglese.

Elon Musk potrebbe essere Satoshi Nakamoto?

A proposito dell’identità di Satoshi Nakamoto c’è anche un’altra ipotesi che torna ciclicamente alla ribalta e che identifica il padre dei Bitcoin nel noto Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX.

La genesi della teoria è da attribuire a Sahil Gupta, ex stagista di SpaceX, secondo cui Elon Musk avrebbe tutte le competenze per ricoprire questo ruolo, essendo da un lato un esperto di programmazione C++ oltre ad essere uno dei fondatori del sistema di pagamento digitale PayPal. Ricordiamo infatti che il primo codice Bitcoin era scritto proprio in C++.

Elon Musk ha però sempre smentito di essere il padre dei Bitcoin e anzi in più occasioni ha sostenuto di preferire ai BTC altre criptovalute, come i Dogecoin.

Qualche mese fa fu lo stesso Elon Musk poi a creare il panico nella comunità Bitcoin pubblicando un post su Twitter in cui lasciva intendere che Satoshi Nakamoto fosse solo un anagramma che rappresentava le parole: SAmsung, TOSHIba, NAKAMichi , MOTOrola. Nonostante non sia mancato chi ha preso la cosa seriamente credendo che le quattro aziende si celino davvero dietro l’identità di Satoshi Nakamoto, in realtà questo sembra piuttosto uno di quegli scherzi che Elon Musk è solito fare ai suoi seguaci sui social.

Non è comunque da escludere che dietro lo pseudonimo del padre dei BTC non si celi un solo personaggio, ma un intero team di persone che comunque al giorno d’oggi non sono più coinvolte nel progetto.

Quanti Bitcoin possiede Satoshi Nakamoto? A quanto ammonta in euro il valore di questo patrimonio?

Per quanto riguarda Satoshi Nakamoto sulla base di quelli che sono i primi wallet si stabilisce che il suo tesoro debba ammontare a circa 1.000.000 token Bitcoin, che al giorno d’oggi possono essere calcolati su un valore che si avvicina ai 27 miliardi di euro.

In ogni caso, tali Bitcoin dovrebbero ancora essere contenuti nei wallet i cui indirizzi sono associati ai blocchi che Satoshi ha estratto. A Satoshi dovrebbe anche appartenere l’indirizzo del blocco genesi, cioè il numero 0. Sebbene il padre dei Bitcoin potrebbe controllare fino a 10.000-20.000 indirizzi.