Essendo Ethereum la seconda criptovaluta più grande del mondo, sta provando a diventare la numero uno attraverso Ethereum 2.0. Scopri come in questo articolo.

Introduzione

A febbraio 2022, il prezzo di Ethereum era di circa $ 3000 e nel giro di una settimana i prezzi hanno iniziato a salire. L'inizio dell'anno 2022 ha visto un drastico calo dei prezzi di Ethereum. Il 24 gennaio, i prezzi di Ethereum sono scesi sotto i $ 2200, segnando il prezzo di Ethereum più basso da luglio 2021, e fino ad ora i prezzi di mercato sono stati fluttuanti.

Per quanto riguarda le ultime condizioni di mercato, gli investitori stanno modificando i propri portafogli. Ciò dimostra che il nuovo ciclo di mercato è iniziato con le riserve federali che hanno aumentato i propri tassi di interesse a marzo, contribuendo a ridurre l'inflazione. L'aumento dell'inflazione è stato uno dei principali motivi del calo dei prezzi di Ethereum e Bitcoin e mostra perfettamente che è prevedibile una maggiore volatilità nel futuro delle criptovalute.

In una situazione del genere, è d'obbligo conoscere maggiori informazioni, ed ecco cinque aggiornamenti su Ethereum da non perdere.

1) Aggiornamento Ethereum 2.0

A partire dal 4 febbraio 2022, Ethereum ha una capitalizzazione di mercato di 365,2 milioni di dollari USA. Dal suo lancio, la blockchain di Ethereum è cresciuta enormemente e compete continuamente con Bitcoin. Con il suo prossimo aggiornamento, Ethereum 2.0 dovrebbe rovesciare Bitcoin e diventare la principale criptovaluta in il mondo. Tuttavia, l'aggiornamento è ancora in corso a causa di vari problemi come la congestione nella scalabilità della rete, le enormi tariffe del gas e sarà installato in diverse fasi.

Quindi, qual è la differenza tra Ethereum ed Ethereum 2.0? Ethereum e la maggior parte delle criptovalute funzionano in base al meccanismo proof-of-work. In questa tecnica, i minatori risolvono vari enigmi crittografici, aggiungendo i blocchi. È un processo ad alta intensità energetica e un problema che colpisce l'ambiente.

In una parola, il proof of work è un meccanismo con un metodo di mining complicato, mentre quest'ultimo ha un processo di mining molto semplificato ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre rende la rete più scalabile, facilmente accessibile, sostituisce i miner con validatori e toglie le sue monete per mantenerle. Nel caso di Ethereum 2.0 aggiornato, ogni validatore deve scommettere 32 ETH depositando 21 contratti di deposito ufficiali.

Consiglio vivamente di guardare questo ultimo video di Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum in Jamie tree, un canale collegato ad aggiornamenti finanziari autentici.

Quindi quando è previsto Ethereum 2.0? Come accennato in precedenza, c'è un grosso problema relativo all'aggiornamento della rete, questi processi sono ancora in corso e verranno implementati in 3 fasi diverse.

Quest'anno Ethereum passerà al proof of stake, che è migliore e più sicuro del proof of work e dopo l'unione, Ethereum sarà al livello di base più sicuro.

La fase zero di Ethereum 2.0 è già attiva con la sua catena di beacon nella rete. In questa fase, il registro gestisce i validatori che creano i blocchi sulla rete di Ethereum 2.0. Nella fase 0, tutte le strutture per le fasi future sono mantenute in vigore.

L'obiettivo di Ethereum 2.0 fase 1 è implementare le catene di frammenti e roll-up.

Suddivide i dati delle transazioni su 64 blockchain nella rete. Tutte le informazioni vengono trasmesse con più modifiche funzionanti complessivamente per ridurre il carico sulla rete. Ethereum 2.0 fase 1 dovrebbe essere implementata durante il secondo e il terzo trimestre del 2022

Dopo la fase 1, c'è una piccola fase chiamata 1.5. Sarà presto implementato dopo il lancio e questa fase fornirà un ponte per Ethereum 1.0 e 2.0. Si fonde efficacemente con i sistemi principali. Ethereum 1.0 si collegherà con la stessa catena di beacon e quindi verrà trattato come una delle 64 catene di frammenti implementate nella fase 1.

Ethereum 2.0 fase 2 inizierà dopo il processo di docking. Avvia l'interoperabilità tra gli shard incrociati e consente lo sviluppo di applicazioni decentralizzate della rete. In questa fase, la rete gestirà contratti e transazioni intelligenti. È l'ultima fase pienamente funzionante e questa fase sarà rilasciata nel 2023.

2) Aggiornamenti di Ethereum: la catena di beacon è attiva

Ethereum 2.0 è l'aggiornamento più atteso dai fan di Ethereum. La catena di beacon è stata attivata il 1° dicembre 2020, segnando il primo e passo più cruciale in Ethereum 2.0. Quindi cosa fa una catena di beacon? in Ethereum 2.0, la catena di beacon scansiona e convalida costantemente tutte le informazioni. Analizza correttamente i blocchi che riducono le ricompense e prevengono attività dannose, proprio come un agente di polizia di pattuglia 24 volte; 7 volte 365.

La catena di beacon non cambia nulla dell'Ethereum attualmente in uso in uso. Collegherà efficacemente la manutenzione della rete come livello di consenso primario. Catena di beacon è il principale punto introduttivo per i sistemi proof-of-stake nell'ecosistema Ethereum. Come spiegato in precedenza, questa è la fase 0 o la fase iniziale. Ti consiglio di guardare questo video da sistemi chain safe, educa al protocollo blockchain. In questo video, Danny Ryan, sviluppatore eth2, spiega il lancio della catena di beacon e il futuro di Ethereum 2.0

Il funzionamento fondamentale della catena di beacon rimane lo stesso e migliora la sicurezza, la sostenibilità e la scalabilità nell'ecosistema Ethereum. Il sistema di staking sarà collegato a Ethereum dalla catena di beacon ed è una delle caratteristiche più cruciali della catena di beacon. Questo metodo promuoverà la sicurezza nella rete di Ethereum . Lo staking e la convalida sono molto più semplici rispetto al mining.

Migliora la sicurezza e riduce la perdita di potenza indesiderata. Migliorare l'aspetto del decentramento del sistema aumenterà direttamente l'aspetto della sicurezza. Un altro aspetto della catena di beacon è quello di impostare le catene di shard. Le catene di beacon introdurranno catene di shard nella rete dopo aver collegato le reti principali. aumenterà la capacità della rete e migliorerà la velocità con cui si estenderanno le transazioni. Consente alla rete di crescere di 64 blockchain.

3) Ethereum si fonde con la catena di beacon

È il momento più atteso per gli investitori di Ethereum. La fusione dell'attuale rete Ethereum con la catena di beacon introdurrà un sistema proof of stake. Tecnicamente, questo rappresenta la trasmissione del metodo proof of work al metodo proof of stake. Si chiama docking e questo aggiornamento avverrà nel secondo trimestre del 2022. Attualmente la catena di beacon è spedita separatamente dalla rete principale. Fino ad ora, la rete Ethereum è ancora funzionante a prova di lavoro e le catene di beacon funzionano in parallelo utilizzando

Durante la fusione, i due sistemi si uniscono e il proof of work smette di funzionare. Quindi cosa puoi aspettarti dopo la fusione della catena di beacon e dell'attuale rete Ethereum? Il mining non sarà più richiesto e i minatori lo faranno investire nello staking nel nuovo sistema proof-of-stake. Un fatto cruciale è che alcune funzionalità come ritirare ETH in staking, non sarà supportato. Sono pianificati separatamente per un aggiornamento dopo l'unione.

4) Modifiche interne in Ethereum con catene di frammenti

Dopo aver completato la fusione della catena di beacon con la rete Ethereum esistente, il passaggio successivo consiste nell'introdurre catene di frammenti. Forniscono un livello di archiviazione aggiuntivo per varie applicazioni e sono molto più economici per archiviare più dati.

Aumenta l'efficienza e fornisce un facile accesso ai dati ma non supporta l'esecuzione. Quindi tecnicamente, lo sharding è una procedura in cui l'intero database della rete Ethereum è diviso orizzontalmente. Distribuisce uniformemente il carico. In questo modo, la condizione generale sarà meno notevole.

Di conseguenza, è possibile effettuare più transazioni al secondo creando nuove catene. Tutte queste nuove catene sono chiamate shards. Ciò migliorerà la partecipazione alla rete ed essere facilmente accessibile tramite un laptop o semplicemente un telefono cellulare.Tecnicamente,

5) Quanto varrà Ethereum tra 5 anni?

Con tutti questi aggiornamenti in linea, i prezzi di Ethereum sono previsti in aumento nei prossimi anni. Nel più famoso altcoin, gli esperti prevedono che aumenterà il suo valore verso l'ultimo trimestre del 2022. A partire dal suo lancio, ETH è cresciuto drasticamente nel suo valore da $ 0,311 a ben $ 4800 l'anno scorso.

Uno dei principali vantaggi di Ethereum è la rete di software promuove gli sviluppatori a costruirla e potenziare nuove applicazioni, strumenti e monete. La blockchain di Ethereum ha ampie applicazioni e non è limitato solo alle criptovalute.

Il suo ritorno sull'investimento è quasi 300 % su scala annuale. Nel 2014 la maggior parte degli investitori ha quadriplicato il proprio investimento. Il trasferimento di Ethereum a una versione energetica molto inferiore diventa più sostenibile e molto diffuso. Fino ad allora, gli esperti hanno detto di aspettare e guardare. Dai un'occhiata a questo video di investire in modo semplice. L'esperienza di Nathan Sloan nei servizi finanziari semplifica il denaro e gli investimenti.

Spiega come il prezzo di Ethereum potrebbe esplodere e hanno presentato tutte le informazioni con la schermata di trading.

Conclusione

Rispetto ad altre criptovalute, Ethereum ha un futuro più grande e luminoso con le sue applicazioni reali. Ethereum può anche immagazzinare un grande valore e ha la possibilità di superare i 660 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Molti cambiamenti sono in serbo per la rete Ethereum. La maggior parte degli esperti del settore prevede un aumento del prezzo di Ethereum. Alcuni esperti ritengono inoltre che Ethereum possa sopraffare i Bitcoin.

Personalmente, ritengo che Ethereum abbia un piano stabilizzato e si muova nella giusta direzione per ridurre i costi energetici e passare da prova di lavoro a prova di partecipazione. Il cambiamento renderà Ethereum più efficiente dal punto di vista energetico e facile da usare e ne aumenterà l'utilizzo tra le masse comuni.

Con le criptovalute che fanno notizia ogni giorno, la maggior parte delle persone ne sarà consapevole di questo flusso e può prendere una decisione informata quando Ethereum 2.0 raggiunge il mercato. Sarà un ulteriore vantaggio quando le masse saranno preparate e potranno riconoscere i vantaggi di Ethereum 2.0.