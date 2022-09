Ecco 6 criptovalute che non tutti conoscono e che potrebbero essere degli ottimi investimenti a lungo termine grazie alle loro vaste community e alle caratteristiche uniche che garantiscono ottime potenzialità di profitto.

Il mercato delle criptovalute sta passando un brutto periodo ed è inutile affermare il contrario.

Ogni fan o esperto del Web3 sa che questo settore ha vissuto un rally incredibile nel 2021, ma il 2022 non è stato assolutamente un anno di crescita, anzi sono stati fatti molti passi indietro. Inoltre la volatilità ha regnato incontrastata più che mai!

Tuttavia, nonostante la situazione globale sia piuttosto complicata, ci sono ancora alcune crypto in cui vale la pena investire, riuscendo a informarsi nel modo migliore e più spesso possibile, per riuscire a trovare magari un’altra opportunità d’oro.

Abbiamo imparato nel tempo che il mercato crypto è ciclico, offrendo sempre opportunità agli investitori più pazienti.

Molti trader, però, non vogliono attendere che il mercato si riprenda per comprare Bitcoin o Ethereum al loro picco, ma sembrano volere conoscere nuove opportunità per riuscire a scovare la nuova crypto dalle performance straordinarie.

Magari come a suo tempo furono Dogecoin o Shinba Inu, tanto per fare un esempio! Ecco perciò una guida delle più promettenti, ma non troppo conosciute, criptovalute del momento.

Yearn.Finance, ecco la crypto più popolare della Defi

Attualmente il prezzo a cui si può acquistare YFI Coin è 8.442,32 USD.

Dalla nascita di questa piattaforma basata sulla blockchain di Ethereum il team (portato avanti dall'unico e solo Andre Cronje) ne ha fatta di strada, diventando una delle 10 reti Defi più grandi del mondo!

Essa sfrutta una pratica comunemente chiamata "yield farming", in cui gli utenti bloccano le risorse crittografiche in un protocollo DeFi per guadagnare più criptovalute. Più risorse gli utenti bloccano una piattaforma, più token vengono assegnati dai protocolli.

Abbiamo diversi servizi a disposizione: APY, Earn, Vaults e Zap.

Rappresenta un ottimo investimento per chi crede nel progresso dello "yeld farming" e trova interessante la possibilità di guadagnare interessi semplicemente bloccando le proprie criptovalute.

LoopRing, il token di tendenza

Crypto dal prezzo esiguo, ma assai interessante: LRC vale 0,31 USD.

Si tratta di un opzione interessante per coloro che vogliono espandere il proprio portafoglio con meno di $1!

LoopRing opera su Ethereum e mira a incentivare una rete globale di utenti a gestire una piattaforma che consente la creazione di nuovi tipi di scambi di criptovalute.

In particolare, LoopRing afferma che la sua piattaforma consentirà a chi scambierà denaro su di essa di eludere le basse velocità e i costi elevati associati ai DEX su Ethereum attraverso l'uso di un nuovo tipo di crittografia chiamata zkRollups.

Transazioni più rapide di quelle che avvengono su Ethereum e operazioni più semplici per enti governativi, come per esempio appurare che tu sia maggiorenne senza che tu abbia specificato la tua data di nascita!

Fantom, transazioni incredibilmente rapide

Si tratta di un investimento tutto da valutare, ma che potrebbe rivelarsi nei prossimi anni assai proficuo.

Fantom un DLT (Distributed Ledger Technology) che sta riscuotendo enorme successo negli ultimi anni, pur avendo una moneta virtuale che regola la rete dal prezzo allettante, circa 0,22 USD!

Rappresenta nel 2022 uno dei progetti blockchain più grandi del mondo e si propone di costruire una rete compatibile con Ethereum sempre più sicura e affidabile che mira alla distribuzione delle dApp.

Il suo funzionamento è basato sullo Staking, perciò si propone anche come poco dispendiosa dal punto di vista energetico.

ApeCoin, crypto esclusiva

Si tratta di una delle criptovalute più esclusive di sempre, grazie alla sua relazione con il progetto NFT di nicchia The Bored Ape Yacht Club.

Il prezzo della crypto è 5,34 USD, un valore discretamente basso rispetto al potenziale di crescita che possiede.

Questo perché intorno a Apecoin ruota tutto il mondo esclusivo degli NFT The Bored Ape e il metaverso ormai sempre più prossimo al lancio che potrebbe impattare enormemente sulla valuta digitale che lo regola.

Tra merchandising e tutto il successo di questi token, non potrebbe valere la pena averlo in portafoglio?

LuckyBlock in trend con il Gamefi

Quest'altra opzione rappresenta forse la meno cara, tra tutte le criptovalute elencate.

LuckyBlock si propone come piattaforma videoludica basata su blockchain dove tutti sono destinati a vincere. Ma che cosa vuol dire?

Ebbene essa opera su Binance Smart Chain ed è stata messa in lista per la gioia della community proprio questo 27 luglio 2022 sull'exchange LBank.

Tra giochi, estrazioni e premi giornalieri offre una vasta gamma di opportunità per guadagnare criptovalute!

Potrebbe essere interessante valutarne l'acquisto al prezzo di 0,00040 USD!

Battle Infinity travolge il metaverso

IBAT, al prezzo di 0,0029 USD è sicuramente una di quelle criptovalute da considerare tra i nostri possibili investimenti!

La missione di Battle Infinity, basato su blockchain, sta già travolgendo l'India, ma tutto il mondo osserva curioso questo nuovo metaverso basato sul Play-to-Earn dove tutti possono giocare guadagnando.

Diverse le funzionalità e tanti i giochi disponibili, ma soprattutto una forte community in crescita che non accenna a perdere le news del team di sviluppatori. Che cosa dite, ne vale la pena?

