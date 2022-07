Se guardiamo al mercato crypto noteremo come continui a subire duri colpi da parte di un trend ribassista che sembra non avere fine. Tuttavia Bitcoin resta un asset che ha almeno 6 ragioni per essere nel nostro portafoglio.

In un contesto che fatica a riprendere fiato, Bitcoin è ancora in piedi.Certo molti avrebbero da ridire, considerando che ha perso circa il 70% del valore raggiunto, ma una cosa è sicura: aziende e istituzioni non lo hanno perso d'occhio.

Molti avevano predetto che le criptovalute e il nostro caro re delle criptovalute sarebbero stati una delle più grandi bolle finanziarie dei nostri tempi e sembra proprio che si stia andando in quella direzione.

Dalla caduta di Terra/Luna fino alla recente bancarotta della piattaforma di crypto lending Celsius, il mercato crypto sta soffrendo.

Lo diceva Warren Buffet, l'oracolo di Omaha, nonché investitore miliardario e forse il migliore del nostro tempo che le criptovalute avrebbero fatto una brutta fine e in fondo non possiamo negare che si sia particolarmente avvicinato alla realtà attuale.

Quindi perché moltissime società, da Gucci alla Coca Cola, o Paesi come la Svizzera, dimostrano un così forte interesse nei confronti di Bitcoin?

Noi andremo ad analizzare le 6 ragioni principali per comprendere la scelta di tantissimi investitori navigati che lo hanno in portafoglio.

Bitcoin è un asset limitato: non possiamo stamparlo come semplici banconote

Un bene limitato ha valore. Ecco, per il Bitcoin non fa differenza: il fatto che sia un asset limitato gli darà sempre valore.

Sì, perché essendo denaro virtuale, nonché pilastro della Defi, ha delle specifiche regole che non possono essere cambiate sulla base di un protocollo che non può essere modificato.

Nel 2140 infatti saranno coniati gli ultimi BTC che raggiungeranno il numero massimo di 21 milioni di unità.

Questo rappresenta un "must have" per gli esperti trader perché si sa che il suo numero limitato non farà che farne accrescere il valore negli anni, in modo simile (anche se leggermente differente) per come accade con l'oro.

Il re delle criptovalute ha delle caratteristiche uniche

Per alcuni investitori, la domanda "dovrei acquistare Bitcoin?" riguarda meno l'azione dei prezzi e più le caratteristiche innovative che possiede e tutti i concetti che gli girano attorno.

Tra questi, ci sono dei concetti fondamentali che non si possono trascurare.

Una è la trasparenza, cioè meno controllo e supervisione del governo e tutte le istituzioni, private e non, che regolano lo scambio e la produzione di denaro.

Poi abbiamo la decentralizzazione insieme all'incensurabilità di questa particolare tipologia di moneta che permette di poter acquistare o vendere valuta nazionale ed estera senza limiti, o di vedersi privati dei propri fondi monetari.

E non dimentichiamo l'immutabilità delle transazioni che rende difficile nascondere o "cancellare" affari loschi!

Commissioni? Bitcoin costa poco

Terzo vantaggio indiscusso del BTC è il basso costo delle transazioni.

I pagamenti internazionali possono richiedere molto tempo e sorprendentemente costosi. Le commissioni possono variare dal 3,5% a oltre il 10% e l'elaborazione richiede giorni.

Anche la crypto-bandiera non è gratuita ovviamente, tuttavia, Bitcoin offre spesso commissioni inferiori rispetto a molte istituzioni di trasferimento estere.

Un esempio? Con Bank of America una transazione può costare anche $35, ma con BTC avremmo pagato un decimo della cifra!

Addirittura poi, con criptovalute come TRON le commissioni scendono a 0,0000901!

Regolamentazione BTC procede positivamente

Fino a pochi anni fa solo il pensiero di regolamentare il re delle crypto era una fantasia.

Oggi le cose sono diverse: da Bitcoin City con il presidente Nayib bukele fino alla SEC (Security and Exchange Commission) degli USA che mira alla classificazione degli asset digitali.

Oppure, per restare in Europa, la Svizzera con il suo Plan B di lugano che mira rendere disponibili le criptovalute all'interno delle poste svizzere già dal 2024.

Insomma la regolamentazione e il grado di accettazione crescente non può che fare ben sperare gli investitori!

Profitti potenzialmente alti

Non possiamo negare che i profitti derivanti dal mercato delle criptovalute siano stati importanti.

Molti trader e investitori, tra cui il celebre Robert Kiyosaki, autore del libro "Padre Ricco Padre Povero", consigliano di acquistare la crypto per profitti vantaggiosi.

Si consiglia di approfittare del prezzo scontato o addirittura di aspettare ancora per poterlo acquistare e realizzare enormi profitti quando raggiungerà valori inferiori rispetto a quelli attuali.

Perché? Ebbene ricordate che BTC valeva poco meno di $0,01 prima di raggiungere il valore attuale. Immaginate cosa avrebbe voluto dire investire anche solo $100?

BTC rappresenta un ottimo modo per diversificare il portafoglio

Ultimo, ma non per importanza, la ragione n.6 per cui BTC è un ottimo investimento: la diversificazione.

Gli investitori di professione sanno quanto sia importante diversificare il proprio portafoglio in ambito finanziario.

E la nostra crypto-bandiera si dimostra essere una risorsa eccellente, un investimento che risponde a diverse esigenze e possiede diversi vantaggi per un portafoglio d'investimento.

Volete diversificare? Niente di meglio che investire una piccola percentuale del vostro capitale in un asset innovativo come questo e dal possibile profitto più che interessante!

