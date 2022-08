Il mondo delle criptovalute si fa sempre più complicato, in particolare per quanto riguarda la fiducia degli utenti.

Valute digitali che nascono e poi muoiono, grandi profitti generati da performance sensazionali di cui non abbiamo approfittato, solo per poi investire e non avere successo: così ci allontaniamo da quella che oggi è la più interessante novità del panorama digitale.

Purtroppo non possiamo negare che la sfiducia di alcuni piccoli risparmiatori abbia minato il settore per troppo tempo, ma a volte le ragioni non si possono biasimare.

Un esempio? Gli hacker.

Come accaduto pochissimi giorni fa con Solana, i furti di criptovalute sono un altro fattore che incide sulla fiducia degli investitori, allontanandoli sempre più dalle possibilità del Web3.

Uno degli ultimi eventi, infatti, avviene in un momento di stabilizzazione per $SOL, che nella giornata del 2 agosto ha perso circa il 4% a causa del furto di diversi milioni di USD da migliaia di portafogli.

Fortunatamente c'è stata qualche rassicurazione che ha concesso alla criptovaluta di riprendersi in questi giorni, ma il colpo è stato duro.

Perciò vediamo di capirci di più!

In cosa consiste l'attacco degli hacker a Solana?

Il web è un luogo in cui fare sempre attenzione.

Lo insegna l'ultimo furto subito dalla rete Solana, con gli utenti che hanno segnalato che i loro fondi (in $SOL) sono stati prosciugati a loro insaputa.

Gli utenti hanno giusto avuto il tempo di voltarsi e controllare nuovamente per vedere che il loro denaro era stato trasferito a un altro indirizzo senza capirne la ragione.

L'attacco non è ancora stato risolto e oltre 8.000 wallet digitali sono stati derubati!

Secondo le stime sarebbero stati hackerati i portafogli contenenti appunto token Solana e altre relative alla suddetta blockchain, per un valore che supera i 5.000.000,00 di USD, si parla addirittura anche di $8 milioni!

Ovviamente tutti sono in cerca di risposte che ancora non si trovano.

Quali crypto wallet sono stati derubati?

Non tutti i portafogli sono stati colpiti, ma alcuni nomi riconosciuti hanno certamente subito l'attacco.

Sembra che il furto multimilionario sia stato ai danni, infatti, di realtà famose come Slope Finance, Phantom, Solflare e TrustWallet.

Ciò che accomuna questi crypto wallet è che supportano Solana e che rappresentano portafogli mobile, disponibili online e con App per smartphone.

L'attaccante ha ottenuto in qualche modo la possibilità di avviare e approvare autonomamente transazioni per conto degli utenti, suggerendo che un servizio debba essere stato compromesso.

Il team ha già avuto modo di appurare tutto ciò e sembra essere saltato fuori "l'anello debole".

Slope wallet accusato: sembrerebbe sua la colpa del furto

Il team di Solana si è messo a lavoro e lo stesso hanno fatto coloro che si trovano dietro i portafogli crypto.

Risultato? Sembra proprio che Slope wallet sia stato compromesso per stessa ammissione degli sviluppatori, concedendo agli hacker di agire facilmente.

Colpevole? No, piuttosto vittima inconsapevole che ha però causato l'enorme danno.

Slope sembrerebbe salvare le informazioni in merito alla sicurezza degli utenti in alcuni server centralizzati che, dopo essere stati violati, avrebbero concesso l'utilizzo dei dati da parte degli hacker.

Tra l'altro alcune vittime dicono di aver subito attacchi che li hanno privati di USDC anche su Ethereum.

Solana non è la sola: blockchain prese di mira dagli hacker

Non è un segreto che nessuno è totalmente al sicuro sul web.

La blockchain di $SOL non è l'unica ad aver subito ingenti attacchi e perdite da parte dei suoi investitori!

Basti pensare all'hackeraggio del famoso Binance nel 2019, o ai $600 milioni in Bitcoin rubati da Poly Network nel 2021, o ancora a quello di circa 8 milioni tra Ethereum e BTC prelevati dall'exchange Crypto.com.

Ultimo poi, ma divenuto tristemente famoso per l'entità, è quello ai danni della cross-chain Nomad, privati di un controvalore in criptovalute pari a $200 milioni!

Insomma, $SOL non è l'unico target.

Slope wallet restituirà il 10% dei fondi agli hacker?

Chi sbaglia paga: è un pò la summa della questione.

Sì, perché il team dietro Slope ha ammesso che i suoi portafogli sembrano essere alla base della violazione e si farà carico del "riscatto" in cambio dell'abbandono di eventuali azioni legali contro gli hacker responsabili.

Ciò che Slope ha comunicato è che pagherà il 10% di quanto sottratto agli investitori, assicurando di abbandonare ogni possibile ricorso al tribunale.

Allettante no? Nel frattempo è stato proposto agli utenti di creare nuovi portafogli per scongiurare un altro attacco a eventuali fondi rimasti.

Solana non è compromesso: la blockchain è sicura

In tutto ciò, gli utenti si chiedono se sono al sicuro.

Ebbene la blockchain risponde: considerando le analisi dei portafogli virtuali e i risvolti avuti da Slope, sembra che il protocollo Solana non sia stato compromesso.

Pertanto la blockchain della criptovaluta in questione risulterebbe al sicuro e assolta.

La speranza? Che l'attenzione degli investitori nella scelta dei wallet sia massima e che questi siano sempre più attenti alla gestione dei dati.

