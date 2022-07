Ogni volta che c'è una conversazione sulla criptovaluta, Bitcoin domina sempre i titoli dei giornali. Che si tratti del valore, dell'uso o dell'accettazione nel sistema di pagamento, non c'è stretto concorrente di Bitcoin. Tuttavia, i limiti del trading di Bitcoin stanno rendendo obsoleta la criptovaluta e la tecnologia alla base.

Poiché la tecnologia Bitcoin soffre di alcune limitazioni, negli ultimi anni sono sorte una varietà di tecnologie alternative all'interno della blockchain per risolvere alcuni dei suoi problemi. Tuttavia, sono riusciti a conquistare solo una piccola parte del mercato totale. Ma le cose potrebbero non essere le stesse con il lancio di Ethereum 2.0.

Ethereum è uno dei principali concorrenti di Bitcoin ed è la seconda criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato. Nel 2021, la quota di mercato di Bitcoin ed Ethereum rappresenta più del 50% del mercato totale delle criptovalute. Tuttavia, sebbene Ethereum sia un po' più avanzato di Bitcoin, soffre anche di alcuni problemi tecnologici. È qui che entra in gioco Ethereum 2.0.

Gli sviluppatori dietro Ethereum sperano di risolvere gli attuali problemi tecnologici nella blockchain con un nuovo e tanto pubblicizzato aggiornamento e sperano di rivoluzionare il settore delle criptovalute. Sarà una cosa reale? Scopriamolo! Ma prima di comprendere ETH2, riconosciamo i limiti della blockchain di Bitcoin.

Limiti della blockchain di Bitcoin rispetto a Ethereum

Con la crescente attenzione e transazione globale, la blockchain che bitcoin ha creato più di un decennio fa sembra un po' datata perché ci sono problemi nel mondo reale. Alcune limitazioni della blockchain di Bitcoin sono le seguenti:

Velocità delle transazioni: La rete bitcoin non è molto efficiente quando si tratta di transazioni. Può gestire solo 7 transazioni al secondo . È lento anche per gli standard di transazione crittografica. Se osserviamo la tradizionale velocità delle transazioni in valuta, Visa gestisce 24.000 transazioni al secondo. Influisce sicuramente sulle persone che cercano di trarre vantaggio dal suo valore poiché devono aspettare a lungo ogni volta che c'è un'elevata quantità di transazioni. La congestione della rete ha portato a commissioni più elevate, a volte più del costo di un bonifico bancario.

Mancanza di privacy: Uno dei maggiori problemi di Bitcoin è la privacy. Chiunque può scaricare il bitcoin ledger e controllare la transazione della persona che desidera, una volta identificato il proprietario del portafoglio. Identificare il proprietario di un portafoglio non è molto difficile poiché i portafogli bitcoin sono legati a indirizzi hash .

Tecnologia obsoleta: La tecnologia obsoleta di Bitcoin consente solo la programmazione di base. Impedisce che bitcoin venga utilizzato in sistemi più avanzati come gli smart contract. Questo è importante perché può limitare la capacità di partecipazione a nuove piattaforme e opportunità di investimento.

Cos'è Ethereum 2.0

Destinato a rivoluzionare le sue prestazioni, Ethereum 2.0, in parole semplici, è un aggiornamento alla rete Ethereum esistente. Attualmente, la rete Ethereum deve affrontare molti problemi. Alcuni dei problemi principali includono consumo di energia elevato durante l'estrazione mineraria, bassa capacità di transazione e inefficienza. L'aggiornamento mira a rimuovere gli attuali problemi che Ethereum sta affrontando e a renderlo una rete di criptovaluta veloce e sostenibile che consente il maggior numero di transazioni.

Data di lancio di Ethereum 2.0

Gli sviluppatori di Ethereum stanno pianificando di aggiornare l'attuale rete in diverse fasi prima di lanciare finalmente Ethereum 2.0, un aggiornamento tecnologico complesso che sta trasformando l'intera rete. Ecco i dettagli:

Come primo passo verso la trasformazione della rete attuale, il primo aggiornamento è stato introdotto il 1° dicembre 2020. È noto come "Beacon Chain".

Nella seconda fase, la rete pianifica di introdurre "l'unione" nel primo trimestre del 2022. Simile al suo nome, il ruolo principale dell'unione sarà l'unione di Beacon Collegati alla rete Ethereum.

Nella terza e ultima fase, Ethereum lancerà "Shard chain" La scalabilità è stato uno dei maggiori problemi della rete Ethereum poiché l'attuale infrastruttura ne limita le capacità in vari campi. La buona notizia è che le catene Shard svolgeranno un ruolo importante per scalare la rete. La rete ha eseguito le sue operazioni su un'unica blockchain. Per rendere il processo efficiente e veloce, le shard chain distribuiranno le operazioni su 64 nuove catene. Inoltre, con le shard chain, eseguire un nodo Ethereum sull'hardware sarà molto più semplice perché ci saranno meno dati da archiviare.

La fondazione Ethereum prevede di effettuare un aggiornamento finale entro il 2023.

Ethereum 2.0 contro Ethereum

Al momento, l'attuale infrastruttura consente solo trenta transazioni in un secondo sulla rete Ethereum. È decisamente migliore di quello che offre la rete bitcoin, ma non è affatto vicino al punto di riferimento delle transazioni valutarie globali. Ethereum 2.0 supporterà ben 100.000 transazioni.