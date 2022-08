Dal lavoro nel metaverso ai sondaggi retribuiti, sono diverse le modalità con cui possiamo ottenere criptovalute in modo totalmente gratuito, che, in questi tempi dove l'inflazione galoppa, ci danno l'opportunità di avere una riserva di valore potenzialmente in crescita.

Oggi la possibilità di comprare criptovalute è aperta a tutti, tuttavia c'è anche chi non è disposto a rischiare il proprio denaro in asset così volatili.

A questo proposito, sono molte le modalità con cui i più navigati riescono a ottenere criptovalute, ma se parliamo di una di queste, per esempio il mining, capiamo che si tratta di veri e propri business divenuti monopolio dei giganti per le ingenti somme richieste inizialmente.

Tuttavia ci sono anche altri metodi che permettono a chi possiede crypto di cominciare a guadagnare senza acquistarne ulteriormente o investire altro denaro, come lo staking.

Lo staking, però, richiede già il possesso di token che, depositate presso la piattaforma predisposta permette di guadagnare interessi anche del 12% annuale!

Ma cosa succede se non possiedo token virtuali? Cosa posso fare per guadagnarne e familiarizzare con il Web3 gratuitamente?

A questo proposito vedremo come fare per ottenere senza alcuna spesa le nostre prime monete virtuali da usare come riserva di valore, proteggendoci anche dall'inflazione galoppante, e come possibile capitale da investire per l'acquisto di altri asset.

Lavorare in cambio di criptovalute? Oggi è facile, anche nel metaverso

Il lavoro sta cambiando. Oggi il mondo del digitale chiama a raccolta moltissimi professionisti da tutto il mondo, creando nuove professioni e attingendo esperti dalle più tradizionali.

Il metaverso presenta opportunità da non sottovalutare, all'interno di ecosistemi come Decentraland e The Sandbox troviamo dei veri e propri hub, dove le aziende sono alla ricerca di sviluppatori, crypto artist, esperti di cybersecurity e tanto altro!

Si può interagire con gli utenti, si possono offrire i propri servizi da freelance e chissà che una o più realtà ci notino, oppure possiamo creare un videogame o un'esperienza interattiva a pagamento per guadagnare rendite passive, il tutto chiedendo di essere pagati in criptovalute.

Insomma via all'immaginazione!

Gamefi e Play-to-earn: ecco come guadagna crypto la new generation

I giochi basati su blockchain, capaci di sfruttare sistemi decentralizzati, sono ormai molti e sempre più curiosi si stanno avvicinando a questo mondo. Si tratta di videogame basati sullo scambio e la collezione di NFT, da cui può derivare parte del guadagno, ma il Gamefi è diventato celebre perché permette di guadagnare criptovalute completando missioni o dei livelli specifici all'interno del gioco.

Potreste fare un tentativo sul videogame basato su Ethereum, Axie Infinity, per provare, in attesa magari del prossimo Call of Duty che si vocifera sfrutterà NFT e Play-to-earn.

Airdrop e nuovi lanci del Web3

Questo è il segreto per riuscire a guadagnare criptovalute gratuitamente e senza troppo sforzo, nel modo più facile in assoluto. Già, perché gli airdrop si verificano quando si cerca di generare ancora più attenzione attorno al lancio di una crypto imminente, poiché distribuire token gratuiti alle persone tende a suscitare entusiasmo sui social media.

Informarsi sulle community e restare aggiornati sui nuovi progetti del Web3 potrebbe aiutarvi a creare un portafoglio di asset digitali a costo zero, sfruttando proprio questi airdrop in cui si rilasciano monete virtuali gratis.

Un esempio recente è stato $TAMA, la crypto di Tamadoge, che ha dato via moltissimi token agli utenti interessati per accrescere il clamore durante il presale ancora in corso che scadrà, però, a breve.

Corsi di educazione sulle criptovalute con ricompense

Quale migliore opportunità se non essere ricompensati dopo aver imparato qualcosa sul Web3? Ebbene, oggi è facilissimo trovare exchange, broker e progetti blockchain disposti a offrire gratis le proprie criptovalute in cambio di usare parte del proprio tempo per approfondire la blockchain o i progetti specifici a essa legati.

Ci sono corsi, articoli, quiz, al termine dei quali si ottengono crypto, senza nemmeno spendere un centesimo!

Un esempio? In Italia abbiamo la piattaforma Revolut che sta offrendo interessanti ricompense, senza poi contare i famosi Coinbase e Binance, insieme a molti altri provider di settore.

Guadagna criptovalute grazie al cashback

Eccoci a uno dei fenomeni più in voga degli ultimi anni, ricco di controversie ma indiscutibilmente allettante!

Il cashback ormai lo conosciamo quasi tutti: acquistare presso negozi partner per ottenere in cambio piccole percentuali di denaro come rimborso.

Questo funziona anche con le crypto. Possiamo infatti utilizzare carte di debito specifiche (come quelle promosse dall'affidabile Bitpanda) per fare acquisti e ricevere indietro percentuali variabili in crypto. Interessante, non è vero?

Sondaggi, video e Ads, per tutti

Chi non vuole cimentarsi nelle modalità precedenti avrà qualcosa di ancora più semplice.

A disposizione degli utenti, infatti, la rete offre diversi sondaggi, brevi video o pubblicità con cui si può ottenere una porzione di crypto. Il più delle volte, questi opportunità sono facilitate attraverso piattaforme dedicate che offrono micro premi agli utenti disposti a completare l'arduo compito di compilare i moduli.

