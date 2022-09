Certo, a volte non è semplice, ma ci sono alcuni modi che ci permettono di metterci in tasca criptovalute senza spendere un solo centesimo.

Vi sembra impossibile? Non lo è, la risposta sono gli airdrop.

Possiamo ottenere criptovalute a costo zero grazie agli airdrop che di tanto in tanto i provider, piuttosto che nuovi progetti blockchain, lanciano nel settore per attirare gli utenti o pubblicizzare iniziative.

Grazie a semplici attività, infatti, un limitato numero di utenti può ottenere valute digitali gratis, riuscendo a garantirsi l'opportunità di allargare il numero d'investimenti senza spendere un centesimo.

Ora vedremo i 10 più interessanti airdrop di criptovalute di ottobre 2022!

Airdrop Conic Finance

Il primo di coloro che offrono diversi modi per guadagnare crypto e altre ricompense, una grande pool di liquidità.

Conic Finance è una piattaforma facile da usare creata per diversificare facilmente la propria esposizione nel mercato. Qualsiasi utente può fornire liquidità a un Conic Omnipool che alloca fondi sulla sezione in proporzione al peso dei pool controllati dal protocollo.

Conic Finance sta rilasciando il 10% della riserva totale della crypto ai titolari di CVX. Gli utenti che avevano messo in staking almeno 3 token CVX (vlCVX) entro il tempo dell'istantanea possono richiedere token CNC gratuiti.

FTX offre diverse ricompense ai trader

Non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma sappiate che si tratta di uno dei crypto exchange più in voga degli ultimi anni.

Capace di fornire un'esperienza di trading adatta sia ai più esperti sia ai neofiti, cresce sempre più e sviluppa offerte capaci di regalare token e NFT a tutti gli iscritti.

Attualmente FTX sta offrendo molteplici competizioni di trading ed eventi omaggio per i suoi utenti. Anche tu puoi creare un account sull'exchange e partecipare agli eventi per guadagnare premi, criptovalute, bonus, ecc.

Lucky Block, la lotteria blockchain

Avete mai pensato a una lotteria su blockchain?

Ecco, Lucky Block è una criptovaluta costruita su BSC (Binance Smart Chain) e sostituisce i vecchi sistemi di lotteria online con una sorta di ecosistema basato su gratta e vinci costruiti grazie al sistema blockchain.

Ogni possessore di LBLOCK può ottenere il 10% di ogni montepremi messo in palio all'interno della piattaforma! Niente male, non credete?

Per chi volesse acquistare LBLOCK, sappiate che i vantaggi vengono tanto quanto dalle possibili oscillazioni di prezzo positive della crypto quanto dagli interessi dello Staking.

PulseChain e i token ERC-20

Un'altra crypto che non tutti conosceranno, ma uno valido che merita la vostra attenzione soprattutto per gli airdrop.

PulseChain è legata agli ERC-20 token di Ethereum, copiati dalla prima e utilizzati all'interno della rete.

L'airdrop di PulseChain prevede il possesso di queste monete virtuali che, convertite all'interno di PulseChain e in seguito al completamento di alcuni compiti, possono farci accedere a ricompense dal valore totale di 30.000 USD!

Ovviamente pagati in valuta digitale.

Swaraj, montepremi 10.000 USD

Stavolta passiamo al metaverso.

Simile all'airdrop precedente, ma più rapido, Swaraj è un progetto che mira a realizzare un metaverso autogovernato e libero grazie agli NFT.

Completando semplici compiti al suo interno saremo in grado di partecipare a una sfida dove 100 utenti potranno accedere a un montepremi pari a 10.000 dollari statunitensi!

Tutto sarà poi depositato sui wallet digitali che abbiamo collegato a Swaraj.

$BAT, da Mozilla e Firefox

Qui ci troviamo di fronte a una crypto creata per la pubblicità digitale.

Il Basic Attention Token ($BAT) offre tante occasioni per ottenere criptovalute gratuite per vari scopi!

Diffuso in 188 Paesi, con 400 inserzionisti e 1 milione di partecipanti, $BAT è una valuta digitale in crescita e con una grande opportunità: guadagnare $BAT gratuiti durante la navigazione sul web, scaricando il browser Brave, facendo clic su "abilita Brave Ads" e attivando le notifiche.

Arrivando a ottenere anche tra i 25-40 $BAT!

HiCoin e Telegram

Una criptovaluta usata per effettuare transazioni totalmente gratuite.

HiCoin prevede la possibilità di ottenere token in modo molto semplice e a costo zero!

Collegandosi all'account HiCoin su Telegram e, rispondendo a una sola domanda al giorno, guadagneremo 2,5 HiCoin, cifra che aumenta se parteciperemo anche ad alcuni compiti offerti dalla blockchain.

Semplice come bere un bicchiere d'acqua!

Binance: tanti airdrop per gli utenti

Uno degli exchange più celebri al mondo.

Binance concede a tutti gli utenti registrati di partecipare a iniziative periodiche che hanno come protagoniste diverse criptovalute!

Effettuando depositi, rispondendo a quiz, oppure guardando video e partecipando a sfide potremo ottenere percentuali di crypto o altre ricompense.

Un esempio? L'ultimo progetto riguarda l'ecosistema COTI, che concede attualmente il 2% dell'airdrop.

CEX.IO: 3000 Solana gratuiti

CEX.IO è un ecosistema di criptovalute e piattaforma di trading che accetta Visa, MasterCard, bonifici bancari e altri metodi di pagamento.

Al momento CEX.IO sta regalando un totale di 3.000 USD in $SOL a 20 fortunati partecipanti.

Potete iscrivervi all'iniziativa e completare semplici attività per guadagnare valute digitali! Un totale di 20 partecipanti verranno selezionati casualmente per vincere fino a 500 USD in $SOL. CEX.IO sta anche regalando fino al 200% di premi per lo staking di $DOT agli utenti che acquistano o depositano almeno 1 $DOT.

Tamadoge: vinci $100k in crypto

Conoscete i meme-coin?

L'ultima frontiera riguardo questa particolare tipologia di criptovalute è rappresentata da Tamadoge Coin.

Quest'ultima ha presentato un'offerta incredibile che scadrà tra circa 10 giorni e a cui vale la pena prendere parte!

Si possono, infatti, vincere 100.000 USD in Tamadoge Coin semplicemente partecipando a un contest dove ci sono 9 modi differenti per effettuare l'ingresso all'airdrop.

Quindi, quale di questi airdrop vi sembra più interessante?

