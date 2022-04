Per definizione, le altcoin sono criptovalute diverse dal bitcoin. Ci sono più di 10.000 altcoin su CoinGecko, secondo il sitoweb. Più della metà del valore totale del mercato delle criptovalute è detenuto da altcoin, poiché il bitcoin rappresenta attualmente circa il 40% della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute. Le criptovalute alternative non sono tutte uguali. I prezzi possono variare da pochi centesimi a molte centinaia di dollari per moneta. Alcuni sono adatti per un uso a lungo termine, mentre altri sono solo un fuoco di paglia. L'universo delle altcoin è vasto e ricco di rischi a causa di tutti questi fattori. Ecco cosa devi sapere per iniziare. Cosa sono le Altcoin? Oltre a Bitcoin (BTCUSD), Le altcoin sono criptovalute che funzionano in modo diverso. Queste criptovalute hanno molte caratteristiche in comune con Bitcoin ma sono anche uniche. Molti altcoin utilizzano diversi meccanismi di consenso per creare blocchi e convalidare le transazioni. In altre parole, offrono nuove funzionalità o capacità che li distinguono da Bitcoin, come contratti intelligenti e bassa volatilità. Ci saranno circa 10.000 criptovalute questo mese (novembre 2021). Ormai, gli Altcoin rappresentavano quasi il 60% del mercato totale delle criptovalute, secondo CoinMarketCap. Il prezzo degli altcoin assomiglia a quello del Bitcoin perché ne derivano. Tuttavia, i movimenti di prezzo delle altcoin saranno indipendenti dai segnali di trading di Bitcoin a causa della maturità degli ecosistemi di investimento in criptovalute. Capire gli Altcoin 'Altcoin' è la combinazione di "alternativa" e "moneta" e si riferisce a tutte le alternative a Bitcoin. I framework Altcoin sono simili a quelli di Bitcoin. I sistemi condividono il codice e quindi funzionano in modo simile al peer-to-peer o come un gigantesco computer in grado di elaborare grandi quantità di dati e transazioni contemporaneamente. Alcuni altcoin mirano a diventare un metodo di pagamento digitale più economico di Bitcoin, diventando un'alternativa economica a Bitcoin. Sebbene Bitcoin e altcoin condividano molte somiglianze, ci sono anche alcune differenze. Essendo la prima versione di una criptovaluta, Bitcoin ha stabilito il punto di riferimento per il design e la filosofia di altre criptovalute. L'implementazione di Bitcoin, tuttavia, contiene diversi difetti. PoW - il meccanismo di consenso mediante il quale vengono creati i blocchi - richiede tempo ed energia. Anche le funzionalità del contratto intelligente Bitcoin sono limitate. "Poiché Bitcoin è stato ampiamente adottato, è stata la prima applicazione PoW a ottenere un'attenzione diffusa. Grazie a PoW, anche molte altre criptovalute sono sicure e decentralizzate. Le alternative forniscono un vantaggio competitivo rispetto a Bitcoin superandone i limiti percepiti. Esistono diversi altcoin che utilizzano il metodo del consenso Proof-of-Stake per ridurre al minimo il consumo di energia e il tempo di elaborazione delle transazioni. Negli smart contract sulla blockchain di Ethereum, Ethereum è usato come gas (o pagamento per i costi di transazione). È la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato. L'attesissimo lancio di Ethereum 2.0 illustra come gli altcoin in genere affrontano le critiche tradizionali di Bitcoin, come la scalabilità e la sostenibilità. Stabilendo il proprio mercato, le altcoin si sono differenziate da Bitcoin. Per questo motivo, gli investitori stanno diventando sempre più interessati a loro come alternativa al Bitcoin. Guadagnando più trazione e utenti, ci si aspetta che le altcoin apprezzino il valore come investimento. Tipi di Altcoin Esistono diversi tipi di altcoin, a seconda della loro funzionalità e del meccanismo di consenso. Quella che segue è una breve panoramica di alcuni dei più utilizzati: PS: In alcuni casi, un altcoin può rientrare in più di una categoria. Basato sull'estrazione mineraria Gli altcoin basati sul mining derivano dal processo di mining. I blocchi vengono generati risolvendo problemi difficili per altcoin basati sul mining che utilizzano Proof-of-Work (PoW). Esistono diversi altcoin che si basano sul mining, inclusi Litecoin, Monero e Zcash. All'inizio del 2020, le altcoin legate al mining hanno dominato il mercato. Le alternative alle altcoin basate sul mining includono quelle pre-minate. Gli ICO sono spesso associati ad altcoin pre-minati. Una criptovaluta come questa non viene prodotta tramite un algoritmo, ma viene distribuita prima di essere quotata negli scambi di criptovaluta. Ad esempio, XRP di Ripple è una moneta pre-minata. Stablecoin Il trading e l'utilizzo della criptovaluta sono stati caratterizzati da una grande volatilità sin dal suo lancio. Una stablecoin mira a ridurre la volatilità complessiva di altre criptovalute e valute legali legando il loro valore a un paniere di beni, come oro, metalli preziosi o valute legali. Nel caso in cui la criptovaluta fallisca o subisca problemi, i possessori potranno riscattare le proprie monete dal carrello. Esiste un intervallo ristretto in cui i prezzi delle stablecoin dovrebbero fluttuare. La USD Coin (USDC) e l'USDT di Tether sono tra le stablecoin più importanti. Visa Inc. ha annunciato nel marzo 2021 che avrebbe iniziato a regolare alcune delle sue transazioni di rete in USDC sulla blockchain di Ethereum; più capacità di regolamento di stablecoin verrà aggiunta nel corso dell'anno. Token di sicurezza La tecnologia alla base dei token di sicurezza è simile alla tecnologia utilizzata per i titoli quotati in borsa, ma con una provenienza digitale. Un token di sicurezza assomiglia a un'azione e spesso promette equità degli azionisti, sotto forma di proprietà, o dividendi. Un'importante attrazione per gli investitori è il potenziale apprezzamento del prezzo di tali token. La società di portafogli bitcoin, Exodus, ha pubblicato un'offerta di token Reg A+ qualificata SEC nel 2021 in cui ha venduto $ 75 milioni di azioni ordinarie per la tokenizzazione sulla blockchain dell'algoritmo. Non c'è mai stato un titolo che offrisse azioni in una società con sede negli Stati Uniti prima d'ora. Monete meme Una moneta meme è uno scherzo o una sciocca interpretazione di un'altra criptovaluta. È normale che importanti influencer di criptovalute e investitori al dettaglio li promuovano online nel tentativo di raccogliere guadagni a breve termine. Nel caso di Dogecoin (DOGEUSD) e Shiba Inu, CEO di Tesla, Elon Musk, twitta regolarmente tweet criptici sui loro prezzi che li spostano considerevolmente. Molti hanno definito il rally di questi altcoin nei mesi di aprile e maggio 2021 come la "stagione delle monete meme". Le offerte iniziali di monete (ICO) sono simili alle offerte pubbliche iniziali (IPO) nel settore delle criptovalute. Come metodo per raccogliere fondi, le ICO vengono utilizzate dalle aziende che intendono creare nuove monete, app o servizi. Token di utilità In una rete, i token di utilità servono come mezzo per fornire servizi. Ad esempio, potresti usarli per pagare servizi, riscattare premi o pagare commissioni di rete. Un token di utilità non paga dividendi né fornisce quote di proprietà come i token di sicurezza. Un esempio di token di utilità è Filecoin, che viene utilizzato per pagare lo spazio di archiviazione su una rete. Gli Altcoin fanno buoni investimenti? Le altcoin stanno appena iniziando a guadagnare terreno sul mercato. Sono sbilanciati. Nel corso dell'ultimo decennio, il numero di altcoin disponibili sugli scambi di criptovaluta è aumentato rapidamente e orde di investitori al dettaglio hanno scommesso febbrilmente sui loro prezzi fluttuanti per generare profitti a breve termine. Sfortunatamente, non hanno il capitale necessario per rendere il mercato sufficientemente liquido. Le valutazioni delle altcoin sono soggette alla volatilità dell'argento vivo a causa della debolezza dei mercati e dell'assenza di regolamentazione. Ad esempio, esaminiamo l'etere di Ethereum, il cui picco precedente era di $ 1.299,95 il 12 gennaio 2018. Il prezzo è crollato a $ 597,36 in un mese e ha raggiunto $ 89,52 entro la fine dell'anno. Due anni dopo, l'altcoin ha raggiunto prezzi record, raggiungendo oltre $ 4.500 nell'autunno del 2021. I trader possono aggiungere un grande valore ai loro portafogli sincronizzando bene le loro operazioni. Tuttavia, c'è un problema. È ancora troppo presto per i mercati delle criptovalute. Le metriche e i parametri per la valutazione delle criptovalute non sono definiti, nonostante diversi tentativi. La maggior parte delle speculazioni avviene nel mercato delle altcoin. Alcune criptovalute sono morte per molti anni, perché non sono riuscite a guadagnare abbastanza trazione o semplicemente sono scomparse dopo aver raccolto i soldi degli investitori. Poiché le altcoin presentano rischi fuori misura associati alla loro natura non regolamentata e volatile, gli investitori dovrebbero evitarli. È inoltre fondamentale che i dirigenti dell'azienda siano in grado di gestire lo stress associato a sbalzi di prezzo. Gli investitori di successo nei mercati delle valute digitali possono ottenere rendimenti elevati. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi degli Altcoin? Pro L'obiettivo degli altcoin è colmare le carenze del Bitcoin migliorandolo.

Le stablecoin, ad esempio, potrebbero mantenere la promessa originale di Bitcoin di essere un mezzo di transazione quotidiano.

Ci sono alcuni altcoin che hanno già guadagnato popolarità tra le istituzioni tradizionali, come l'etere di Ethereum e l'ADA di Cardano.

Vari altcoin sono disponibili nell'economia delle criptovalute, ognuno con la propria funzione. Contro Il mercato degli investimenti in Bitcoin è molto più ampio del mercato degli Altcoin. Circa il 42% del mercato totale delle criptovalute è occupato da Bitcoin a novembre 2021.

Ci sono pochi investitori e poca liquidità nel mercato delle altcoin a causa della mancanza di regolamentazione e di criteri definiti per l'investimento. Ciò porta a una maggiore volatilità dei loro prezzi rispetto a Bitcoin.

Le decisioni di investimento possono spesso essere difficili e confuse perché non è sempre chiaro cosa siano le altcoin o quali casi d'uso abbiano.

Gli altcoin "morti" hanno fatto affondare i dollari degli investitori. Il futuro degli Altcoin Nel 19° secolo, le circostanze portarono all'emissione di un dollaro emesso dal governo federale che portò a discussioni sul futuro di altcoin e criptovalute. Negli Stati Uniti in quel momento circolavano vari tipi e forme di valute locali. C'era una varietà di strumenti a sostegno delle diverse valute. In alcuni casi, anche le banche locali hanno creato la propria valuta fiat. La situazione attuale nei mercati delle altcoin è parallela alla molteplicità di valute e strumenti finanziari. Oggi sono disponibili migliaia di monete alternative, ognuna delle quali afferma di servire uno scopo diverso e di avere un mercato diverso. È improbabile che le altcoin si uniscano presto in un'unica criptovaluta. C'è anche un'alta probabilità che la maggior parte degli oltre 1.800 altcoin elencati nei mercati delle criptovalute non sopravviva. Una manciata di altcoin dominerà il mercato delle altcoin, quelle con una forte utilità e casi d'uso. Le criptovalute alternative sono un buon modo per gli investitori di diversificare all'interno del mercato delle criptovalute senza spendere troppi soldi. Ci sono stati un certo numero di rally di criptovaluta che hanno prodotto rendimenti multipli di quelli generati da Bitcoin. Investire in altcoin, però, non è privo di rischi, non ultimo quello della mancanza di regolamentazione. Con la maturazione dei mercati delle criptovalute, è probabile che il settore diventi più sofisticato e ad alta intensità di capitale, riducendo la volatilità e aprendo la strada alla regolamentazione. Nel mercato delle criptovalute, gli investitori in cerca di diversificazione dovrebbero esaminare le altcoin, che producono rendimenti che di solito sono molte volte superiori a quelli di Bitcoin. In poche parole Gli investitori interessati a diversificare i propri portafogli possono considerare gli altcoin come buone alternative alle criptovalute. Nonostante alcune altcoin, come l'etere di Ethereum, siano riconoscibili per nome, la stragrande maggioranza non ha lasciato il segno. Le criptovalute alternative sono un esempio del potenziale delle criptovalute di rivoluzionare il moderno sistema finanziario. Prima di investire in loro, gli investitori dovrebbero prima fare ricerche approfondite. Investire in altcoin comporta rischi simili, o anche maggiori, rispetto ai Bitcoin.

Inass Addou

Writer and editor.

I have a BA in English Literature from Abedlmalek Esaadi University in Morocco. After learning how to read and write, I basically never stopped. I started building my writing career when I was still in high school; I used to collaborate with newspapers and write about different topics, which helped shape my writing and editing persona. After I graduated, I became a professional writer for multiple international websites, and in 2021, I joined the trend-online team as a writer/editor.

I have a strong passion for writing, and my dream is to publish a novel (or ten) and become one of the New York Times bestsellers.

Dream big or go home, right?