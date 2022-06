Il settore delle criptovalute e, più in generale quello degli asset digitali, rappresenta per un crescente numero di persone, un qualcosa che è qui per restare e non solo di un fenomeno passeggero.

Il settore delle criptovalute e, più in generale quello degli asset digitali, rappresenta per un crescente numero di persone, un qualcosa che è qui per restare e non solo di un fenomeno passeggero. Se questa può essere un’opinione con la quale è possibile concordare o meno e che solo il futuro ci dirà chi ha avuto ragione, tutti sono invece concordi del ritenere che quello delle crypto sia comunque ancora un settore molto “selvaggio” e dove le possibili fregature sono almeno tante quante le possibilità di profitto.

Ci si trova oggi in questa situazione poiché il settore sta crescendo molto più velocemente rispetto a quelle che sono le capacità di reazione degli organi di vigilanza. Questo “gap temporale” tra l’avvento di una novità e la sua regolamentazione, sta offrendo enormi spazi per gli individui a cui non interessano le possibilità di innovazione degli asset digitali, quanto il poter agire senza nessun tipo di controllo con il fine di truffare le persone.

A questo proposito, va segnalato il caso di Singapore: la città-stato ha infatti adottato un approccio molto interessante: da una parte ha introdotto una politica di tolleranza zero verso le attività che non portano un impulso positivo al settore o che potrebbero svolgere attività illegali attraverso le crypto, ma dall’altra sta rafforzando il suo impegno per attrarre aziende innovative che portino valore e innovazione al settore degli assets digitali.

Sarà molto interessante vedere se questo approccio, decisamente più netto e chiaro rispetto alla maggior parte degli altri paesi, si rivelerà come l’elemento chiave per riuscire a costruire intorno alle criptovalute un ecosistema sano, fattore fondamentale perché possa esservi la fiducia necessaria perché questi assets possano davvero fare il prossimo passo nel loro percorso di crescita.