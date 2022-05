Infinity Axie è diventata la collezione NFT più preziosa del pianeta pochi mesi fa. Lo straordinario successo del gioco deriva in genere da un semplice fatto: i giocatori possono guadagnare denaro giocando. L'utilizzo della tecnologia blockchain e del modello play-to-earn come parte integrante di Axie Infinity è un nuovo modo di utilizzare la tecnologia blockchain di Ethereum a scopo di divertimento.

Qual ​​è stato il più grande progetto NFT finora? In termini di volume totale degli scambi, non è NBA Top Shot o CryptoPunks. No, è Axie Infinity, un gioco di Ethereum ispirato ai Pokémon che combatte i mostri che ha guadagnato enorme trazione quest'estate.

Le criptovalute, in generale, e i token non fungibili in particolare, hanno suscitato molto interesse, quindi molti settori, incluso quello dei giochi, sono interessati alla tecnologia blockchain sottostante. Axie Infinity, ad esempio, utilizza criptovaluta basata su Ethereum per facilitare il creazione e utilizzo dei suoi "Assi" titolari.

Perché il gioco è basato su una blockchain rete, molte persone si sono rivolte ad essa per generare reddito e per scambiare beni digitali. Se sai cosa stai facendo, è simile a giocare a Pokemon online, ma guadagni denaro reale da esso.

Cos'è Axie Infinity?

Il whitepaper di Axie Infinity lo descrive come l'utilizzo di personaggi simili a Pokemon, noti come Axies, in un universo in crescita di giochi e sistemi. La rete blockchain viene utilizzata per identificare e tracciare la storia della storia commerciale di un bene digitale unico e, poiché gli assi sono creazioni generate dagli utenti, sono anche considerati NFT. Nel gioco, ogni Axie ha abilità uniche basate su sistemi di battaglia basati su carte e combattimenti a turni. Nel mondo di Axie Infinity, gli assi possono essere classificati in molti tipi, in particolare 9 tipi.

Nel gioco, il giocatore guadagna SLP (Piccola pozione d'amore) in base alla sua prestazione nelle partite. Allevando i loro assi, i giocatori possono creare più assi, che possono utilizzare per battaglie future o vendere a scopo di lucro sul mercato, utilizzando token SLP, token ERC 20.

Le abilità uniche degli Axies sono ereditate dai loro geni e qualsiasi discendente di due Axies erediterà alcune delle caratteristiche dei suoi genitori. Si ritiene che circa il 50% dei tratti della prole sia ereditato dai genitori, quindi gli utenti sono in grado di fondere e abbinare diversi tipi di assi per creare quelli che ritengono di valore. Axie può essere riprodotto solo sette volte, il che impedisce alla piattaforma di sovrappopolarsi con creature digitali.

Gli assi possono anche essere generati per crearne di nuovi con statistiche uniche grazie alla loro eredità unica. I giocatori avranno bisogno di almeno tre assi per iniziare una battaglia con un altro giocatore o con un NPC in qualsiasi momento. Per iniziare a giocare, i nuovi giocatori devono acquistare asce dal mercato. Si spera che ora tu possa capire come funziona l'economia del gioco e come le sue basi di criptovaluta possono essere considerate redditizie.

Chi è Axie Infinity?

L'azienda dietro questo gioco divertente e intelligente è Sky Mavis. Grazie alla sua brillantezza, hanno guadagnato milioni di dollari grazie alla popolarità esplosiva del gioco. Quest'anno ha raccolto 700 milioni di dollari dagli acquisti in-game, di cui il 17% va allo sviluppatore, e si prevede che raccoglierà 1 miliardo di dollari entro la fine dell'anno. Fondata tre anni fa in Vietnam, la startup afferma di avere più di 2 milioni di utenti giornalieri attivi oggi, rispetto ai 38.000 di aprile.

I recenti finanziamenti di Andreessen Horowitz lo hanno valutato a $ 3 miliardi con $ 152 milioni di serie B. La valutazione di Axie Infinity è inferiore alla capitalizzazione di mercato della sua valuta perché non possiede tutti i token. Il nuovo capitale sarà utilizzato da Sky Mavis per lanciare un sistema di battaglia potenziato, una piattaforma di scambio decentralizzata e un gioco nuovo di zecca.

Il viaggio di Sky Mavis è solo all'inizio. Con i recenti aumenti di prezzo dei token AXS, l'azienda è stata in grado di aumentare il numero di token in quel fondo a circa $ 4 miliardi. In questo push play-to-earn, Jeffrey Zirlin, il cofondatore di Axie Infinity, lo definisce "un catalizzatore di crescita a un livello diverso da Ronin" e AXS sarà messo in gioco come ricompensa e verrà implementata una governance basata su token.

Si stima che Axie attragga circa 1,8 milioni di giocatori al giorno, ma gli alti costi iniziali rimangono una barriera significativa all'ingresso. È costoso acquistare tre Axie NFT, ma il contratto di borsa di studio è come avere un lavoro, un impegno serio.

Ma i giocatori occasionali possono avere un assaggio di Axie Infinity semplicemente sperimentando?

Una nuova grafica e un sistema di battaglia più strategico faranno parte del sistema di battaglia aggiornato di Axie.

In questo caso, gli assi iniziali gratuiti saranno utili. Oltre a provare Axies con un potenziale di guadagno "zero o vicino a zero", ha affermato Zirlin, Sky Mavis prevede di offrire demo del gioco prima di pagare qualsiasi somma. Per quanto riguarda i vantaggi play-to-earn di Axie, saranno ancora disponibili solo per coloro che acquistano gli NFT, ma ci sarà una versione di valutazione più semplice in pratica.

“Sta risolvendo un ponte mancante tra consapevolezza e attivazione difficile,” disse Zirlin.

Inoltre, Axie Infinity avrà un gameplay molto più ricco e completo. C'è una forte attenzione alle battaglie nel gioco, sia contro nemici online che con rivali generati dal computer, durante le quali i giocatori usano per attaccare e carte abilità per cercare di battere gli avversari. Nonostante la struttura a turni paralleli, c'è un approccio da poker per fare le tue mosse prima di vedere cosa stanno facendo i tuoi avversari. Il processo è "un po' non intuitivo" in questo momento, secondo Zirlin.

Axie Infinity è redditizio?

Il successo di Axie Infinity è determinato da quante persone utilizzano le sue risorse, proprio come qualsiasi piattaforma costruita sulla blockchain. A partire da ora, sono stati generati oltre 13.000 ETH (oltre 16 milioni di dollari) di entrate per il gioco, che è in costante crescita nella base di giocatori. I giocatori vengono premiati per l'interazione con la piattaforma di Axies, che si basa sulla strategia "gioca per guadagnare".

Ma come fanno i giocatori a guadagnare con Axie Infinity?

Il whitepaper del gioco spiega che i giocatori possono utilizzare e trarre profitto dalla piattaforma in vari modi, tra cui:

Vincere premi in denaro tramite battaglie PVP.

Allevamento di assi e vendita sul mercato.

Scambiare e collezionare assi rari, come Origins e Mystics.

Uniswap e Binance sono scambi di criptovaluta in cui gli utenti possono vendere pozioni d'amore.

Acquista beni e risorse digitali con i token AXS (Axie Infinity Shards) all'interno del gioco.

Questa piattaforma consente ai giocatori di acquistare e vendere Axies utilizzando Ethereum (ETH).

Oltre a vendere assi per ETH, i giocatori possono anche convertire quegli ether in valuta fiat su scambi come Binance, CoinDCX, ecc.

Le sfide di Axie Infinity

Oggi, Axie Infinity è il gioco crittografico più conosciuto e di maggior successo sul mercato, ma ce ne sono ancora molti altri all'orizzonte che possono sfidare il suo predominio iniziale nel mercato del gioco per guadagnare.

Un nuovo gioco metaverso 3D open world di Animoca Brands ha già raccolto milioni di dollari per un valore di LAND complottano le vendite NFT e collaborano con Snoop Dogg, The Walking Dead e Atari. Tra i titoli in arrivo ci sono Guild of Guardians, un battler mobile play-to-earn, e il avventura fantasy di ruolo Big Time dai veterani dell'industria dei giochi AAA.

Questi sono tutti giochi basati su Ethereum, ma ultimamente anche il gioco di fantascienza Star Atlas sta suscitando scalpore con le sue astronavi NFT molto richieste. Come parte di Aurory, Sallana ha in programma di trasformare tre NFT di immagini del profilo esistenti in avventure di gioco di ruolo di battaglie con mostri, e anche sostenere Star Atlas, Aurory, anche uno dei primi investitori di Axie Infinity. Presto arriveranno anche i giochi Bitcoin, grazie a Moonray, un gioco fantasy play-to-ear in arrivo.

Nonostante le caratteristiche uniche di ogni gioco, Axie Infinity ha un obiettivo in crescita alle spalle mentre i rivali competono per conquistare l'attenzione, il denaro e il tempo dei giocatori esperti di criptovalute.

Gli sviluppatori di giochi sanno che le risorse di proprietà degli utenti e le ricompense crittografiche sono un modo efficace per dimostrare il loro valore, quindi non dovrebbe sorprendere vedere una vasta gamma di progetti in questo spazio che verranno lanciati presto.

“Abbiamo sempre creduto che i giochi con economie di proprietà dei giocatori sarebbero state alcune delle più grandi applicazioni di tutti i tempi,” Zirlin ha spiegato. “Penso che sia un modo davvero straordinario per presentare le persone alla blockchain. Uno dei problemi con la blockchain è che non è stata in grado di catturare l'attenzione e l'immaginazione degli utenti di tutti i giorni.”

Secondo lui, Axie Infinity doveva essere una macchina per il coinvolgimento e la conservazione. C'è qualcosa che costruiresti per garantire che le persone pensino sempre alla blockchain? Probabilmente sarebbe un gioco di appello di massa.

Le persone stanno lasciando il loro lavoro per giocare ad Axie Infinity

Si stima che il giocatore medio possa guadagnare 4.500 SLP al mese dalla newsletter di Cryptoday su Substack. Ciò equivale a circa $ 1.500 ai prezzi odierni.

Migliaia di giocatori sono attivi ogni giorno, secondo Axie. Questo gioco è altamente strategico e richiede tempo. Le assi non solo devono essere allevate con cura allo scopo di sviluppare nuove abilità, ma devono anche essere completate missioni per guadagnare energia per un'ulteriore partecipazione.

Di conseguenza, molte persone stanno rinunciando al lavoro quotidiano per dedicarsi a tempo pieno ad Axie in paesi come il Vietnam e le Filippine. Nonostante il suo successo nell'aiutare molte persone a superare le sfide economiche legate alla pandemia, è più un'attività secondaria che un lavoro quotidiano.

Come si gioca ad Axie Infinity?

Ci sono alcuni passaggi per sfruttare Axie Infinity, ma se hai familiarità con le piattaforme di criptovaluta, il processo dovrebbe essere abbastanza semplice.

Ecco una guida passo passo:

L'acquisto di ETH inizia con la creazione di un portafoglio Ethereum o l'utilizzo di un portafoglio esistente (ad esempio Binance, Metamask).

Nel mercato Axie Infinity, crea un account.

È possibile accedere direttamente ad Axie Infinity se il proprio portafoglio Ethereum è stato creato tramite Metamask.

Puoi scaricare l'estensione del browser del portafoglio Ronin, che è costruita sulla sidechain Ronin creata da Sky Mavis di Axie. Questa estensione può essere scaricata per Google Chrome e Firefox.

Al centro della dashboard, troverai l'opzione "Allega Ronin all'account".

Utilizzando il bridge Ronin, puoi trasferire ETH dal tuo portafoglio principale a Ronin.

Il mercato Axies Infinity ora ti consentirà di acquistare Axies.

Non appena avrai acquisito tre Axies, potrai iniziare a giocare scaricando la seguente app:

iOS . Il beta test di Axie Infinity è disponibile su https://axieinfinity.com/community-alpha . Se desideri partecipare al beta test, visita questo link.

. Il beta test di Axie Infinity è disponibile su . Se desideri partecipare al beta test, visita questo link. Android

macOS

Windows

Axie Infinity è ora disponibile per il gioco. Acquisisci familiarità con le regole del gioco leggendo il manuale di Axie Infinity. L'app mobile per questo gioco non si trova negli store delle piattaforme mobili. Gli utenti iOS hanno la possibilità di unirsi a un gruppo di beta test scaricando l'APK del gioco tramite il link fornito, mentre gli utenti Android dovranno scaricare l'APK dal link fornito e caricarlo lateralmente sui loro telefoni.