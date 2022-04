Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Inass Addou CRIPTOVALUTE Criptovalute, PUBBLICATO: 22 aprile 10:28 Baby Dogecoin: tutto quello che devi sapere! Tempo stimato di lettura: 8 minuti di Inass Addou

Nel mondo delle criptovalute, le cose si muovono velocemente. La criptovaluta più in voga nel 2021 è stata Dogecoin. Ma questa è ormai una notizia vecchia. Il meme continua! La criptovaluta Baby Dogecoin è stata creata di recente dai fan di Dogecoin come play-off della criptovaluta Dogecoin. Allora, cos'è e perché Elon Musk la ama così tanto?

Nel caso non lo sapessi, la criptovaluta è una valuta digitale o virtuale che utilizza una tecnologia chiamata Blockchain per funzionare e ha rivoluzionato il sistema di pagamento digitale in tutto il mondo. È possibile gestire più reti di computer e registrare transazioni con questa tecnologia. La portabilità, la chiarezza e la divisibilità delle criptovalute le hanno rese immensamente popolari. Tuttavia, sono stati anche criticati per il loro uso in attività illecite, per la loro vulnerabilità e per i loro tassi di cambio imprevedibili. La ragione di ciò è principalmente la sua natura decentralizzata, che opera al di fuori della giurisdizione del governo. Di conseguenza, non c'è da meravigliarsi se la criptovaluta ha catturato l'interesse di così tanti investitori e celebrità. Oltre a questo, devi sapere che è disponibile un'ampia varietà di criptovalute tra cui scegliere. Tra questi ci sono Dogecoin, Binance Coin, Ethereum, Baby Dogecoin e Cardano. A causa del fatto che Baby Doge è basato su una criptovaluta molto più antica e molto più popolare, Dogecoin, è fondamentale che tu capisca prima Dogecoin. Cos'è Dogecoin? La criptovaluta Dogecoin è stata sviluppata nel 2013 da Jackson Palmer e Billy Markus. In realtà tutto è iniziato come uno scherzo nel 2013 che presentava un cane di razza giapponese chiamato Shiba Inu come logo. Tuttavia, recentemente la valuta ha ricevuto molta attenzione, rendendola una delle criptovalute in più rapida escalation. Dogecoin è una moneta, ma Baby Doge è un token, e non solo, Baby Doge opera sulla propria Blockchain al contrario di Dogecoin, che si basa sulla catena intelligente di Binance per le transazioni. Cosa devi sapere su Baby DogeCoin? Come lo chiamano i millennial, Baby Doge è un derivato della criptovaluta basata sui meme, Dogecoin. Il CEO di Tesla Elon Musk, che è un appassionato di criptovalute, è un fan di questa nuova moneta. Dogecoin ha guadagnato un'enorme popolarità grazie ai tweet di Musk fino all'inizio di quest'anno. Ora, qualcuno ha progettato un Dogecoin che presenta il volto del figlio di Shiba Inu. Le due criptovalute non hanno nulla in comune tranne i loro nomi e simboli. A quanto pare, era solo un tentativo di attirare l'attenzione del pubblico! Le variazioni di prezzo nelle valute digitali sono irregolari e possono cambiare in un istante. Questo era il caso di Baby Doge. Per questo motivo, molti investitori potrebbero essere tentati di investire con il pensiero che il valore aumenterà ulteriormente. Baby Doge è un buon investimento? Sembra che Baby DogeCoin, data la sua popolarità su Internet, sarebbe un investimento degno. C'è una commissione per ogni transazione effettuata con questa valuta online, che incentiva la speculazione. La commissione per il trading di Baby Doge è il dieci percento del totale dell'investimento. Il resto di quel 10 percento, il cinque percento, viene utilizzato per il pooling di liquidità insieme a Binance Coin su PancakeSwap e l'altro 25 percento è distribuito agli investitori di Baby Doge. È meglio conservare le monete ed essere ricompensati, ma venderle comporterà una perdita del 10 percento. Oltre ai suoi prezzi bassi e all'ampia offerta, Baby Dogecoin offre anche una grande opportunità per gli investitori. Gli obiettivi di Baby Doge sono: Un mercato per token non fungibili o NFT Generazione di un portafoglio in modo che i premi possano essere monitorati Elencato su tutti gli scambi di criptovalute Accetta varie forme di pagamento, comprese le carte di credito. Ci sono molte prove che indicano che Baby Doge abbia un clamore a breve termine che non durerà a lungo. Nessuno può prevedere le prestazioni di Baby Doge in futuro, ma sarebbe fantastico se il suo valore superi quello di Dogecoin. All'inizio sono stati emessi 420 quadrilioni di token. Dall'inizio di Baby Doge, gli sviluppatori hanno distrutto oltre cento e venticinque quadrilioni di gettoni. Secondo i dati di CoinGecko, l'ascesa e la caduta di Baby Doge dal lancio sono state: 0.000000000175 dollari sono stati aperti il ​​9 giugno

Il prezzo è aumentato del 1050 percento il 24 giugno, raggiungendo il massimo storico di 0,0000000002014 dollari

Il 25 giugno il prezzo è sceso drasticamente a 0,000000000799 dollari, una perdita del sessanta per cento. Quando consideri Baby Doge come un investimento, ti consiglio di evitarlo poiché ci sono molte bandiere rosse e, inoltre, non ci sono caratteristiche per differenziarla come criptovaluta garantendone la stabilità. Fattori importanti da considerare prima di investire in Baby Doge: 1. Conduci ricerche approfondite Non acquistare criptovalute solo in base all'hype creato su Internet. Come discusso sopra, fai le tue ricerche prima di acquistare criptovaluta. Le tendenze da seguire, i grafici dei prezzi da analizzare e, soprattutto, fare investimenti saggi sono tutti importanti. Le criptovalute sono altamente volatili perché sono nuove. 2. Scegli uno scambio di criptovalute adatto a te Al momento non ci sono molti scambi di criptovalute che scambiano Baby Doge. Molte criptovalute esistono in India, ma non tutte entrano nella top 10, a differenza di Baby Doge. 3. Acquisire familiarità con le regole relative a Exchange CakeSwap è uno scambio decentralizzato che consente ai clienti di depositare token per il trading. Contrariamente a molti altri scambi di criptovalute, non è così complicato come suona. sPancakeSwap prima di poter effettuare uno scambio. Attenzione a non scivolare! Tra le cose associate a PancakeSwap c'è un altro termine noto come slippage, che si riferisce agli utenti a pagamento pagare tra il momento in cui depositano il pagamento e quando viene effettivamente eseguito. Quanti soldi dovrebbero essere investiti Non è necessario investire in eccesso quando una valuta è a buon mercato. Non è un segreto che le valute digitali come Baby Doge vanno e vengono, se ne vanno molti investitori alti e secchi. Qual ​​è il motivo dello sviluppo in tempo reale di Dogecoin? Poiché le criptovalute come Bitcoin e Dogecoin diventano più comuni nella vita di tutti i giorni, Mark Cuban, proprietario del Dallas Mavericks, ha detto che si evolveranno in tempo reale. In una serie di tweet, Cuban ha descritto le criptovalute come trasformarsi da una teoria in una realtà pratica. Cuban ha continuato a sostenere che le criptovalute sono a un punto unico del loro sviluppo. C'è ancora molta crescita davanti a loro. Secondo lui, La tecnologia impiega una generazione per crescere proprio come altre generazioni di tecnologia. Al momento, la criptovaluta è in una fase di istruzione e vendita di prodotti e servizi che mantengono le loro promesse iniziali. Alla fine, Crypto maturerà al punto da chiederci come abbiamo fatto a sopravvivere senza di essa. “Permettimi di aggiungere un'altra cosa. Hype / Pump non è marketing. Se vuoi conoscere il valore di una piattaforma, guarda i numeri di utilizzo per qualsiasi utilità, se possibile, fornisce. DOGE è un esempio. Il suo futuro dipende dal fatto che le persone lo utilizzino per acquistare oggetti o ottenere altre utilità." Come acquistare Baby Doge? PancakeSwap è la piattaforma preferita per chi è interessato all'acquisto di Baby Doge. È necessario collegare il tuo portafoglio crittografico prima di poter fare trading con Pancake Swap. Se sì, potrai scambiarlo con altre criptovalute come la moneta Binance. Ricorda, vale la pena farlo solo se sei disposto a correre dei rischi e potresti dover sopportare delle perdite.

