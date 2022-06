Le migliori carte di debito Bitcoin nel 2022

In questo articolo troverai la nostra recensione delle migliori carte di debito Bitcoin del 2022. Dai un'occhiata a questo articolo per scegliere la carta giusta. Inoltre, abbiamo presentato una serie di domande frequenti che spiegano come funzionano le carte di credito e di debito bitcoin.

A causa delle numerose restrizioni bancarie sulle transazioni crittografiche, le carte di debito in criptovaluta sono attualmente conteggiabili. Gli acquirenti abituali trarranno vantaggio dall'acquisto di carte premio perché guadagnano premi sugli acquisti.

La criptovaluta può essere contenuta in alcune carte, ma non offrono interessi. Quasi tutti offrono agli utenti la possibilità di convertire istantaneamente criptovalute in fiat e ritirare criptovalute in fiat su ATM e il pagamento di beni e servizi presso i rivenditori che accettano Visa o MasterCard.

Continua a leggere per una guida alle migliori carte di debito bitcoin nel 2022.

Esiste una carta di credito Bitcoin?

Attualmente, almeno due carte di credito crittografiche consentono il collegamento tra conti bancari e conti crittografici. È un ottimo modo per guadagnare cashback sui tuoi acquisti poiché la Carta di credito BlockFi Bitcoin Rewards offre 1,5% cashback per transazione, pagato in Bitcoin. I primi 90 giorni sono gratuiti.

Dovresti ottenere una carta crittografica?

Se usi regolarmente criptovalute, le carte di debito criptate sono consigliate perché consentono lo scambio istantaneo di Bitcoin e altre criptovalute per fiat presso punti mercantili e bancomat.

Per questo motivo, puoi pagare con le criptovalute per beni e servizi, anche se l'outlet o il commerciante non accetta direttamente le criptovalute. Allo stesso tempo, puoi prelevare contanti presso gli sportelli automatici. Un grande vantaggio di queste carte è che ti permettono di guadagnare premi ogni volta che fai un acquisto. Inoltre, puoi contrarre prestiti crittografici con loro.

Come funziona una carta di credito bitcoin?

Le aziende che offrono carte di credito e di debito crittografiche spesso richiedono che tu apra un conto, verifichi la tua identità e depositi la quantità richiesta di token della piattaforma o criptovalute o richieda le carte gratuitamente.

Spesso, queste carte sono dotate di un portafoglio software e di un'app che ti consente di caricare fiat o criptovalute su di esse. Possono anche essere gestiti tramite l'app. Non appena la carta viene caricata, puoi utilizzarla presso commercianti, punti vendita e sportelli bancomat come una normale carta di debito o di credito.

Le migliori carte di debito Bitcoin nel 2022

#1) Crypto.com

Ideale sia per i commercianti che per gli acquirenti abituali.

Crypto.com ora supporta l'acquisto e la spesa di oltre 100 criptovalute e ne ha circa 10 milioni di utenti. Con questa carta prepagata in metallo supportata da Visa, gli utenti possono guadagnare fino a 8% sui loro acquisti quando acquistano criptovalute.

Oltre alle criptovalute, la carta può essere ricaricata anche con fiat. Attualmente sono accettate oltre 20 valute. In 40 milioni di punti vendita globali, negozi e bancomat con loghi Visa, puoi utilizzare le criptovalute. Migliaia di lounge in oltre 400 aeroporti supportano la valuta. In altre parole, ti consente di finanziare il tuo account con criptovaluta e spenderlo in dollari in modo simile a qualsiasi altro tipo di valuta.

I livelli della carta sono determinati dal numero di token CRO acquistati e depositati in un portafoglio crittografico.

Caratteristiche:

La carta crittografica può essere utilizzata per Netflix, Spotify, Expedia, Lounge, Airbnb e Prime.

Puoi prelevare fino a $ 1.000 gratuitamente dagli sportelli automatici a seconda della tua carta.

a seconda della tua carta. Coloro che spendono con la carta possono guadagnare fino all' 8% cashback e coloro che scommettono CRO - il token della piattaforma di crypto.com con la carta possono guadagnare premi.

cashback e coloro che scommettono CRO - il token della piattaforma di crypto.com con la carta possono guadagnare premi. Sono disponibili i premi per lo staking CRO, i prelievi massimi e i design fino a cinque carte. I requisiti di puntata per ciascuna di queste carte vanno da 0 a $ 400.000.

I titolari di CRO non devono pagare alcuna commissione.

Sono disponibili anche app per dispositivi mobili.

Commissioni: commissioni di transazione normali.

#2) Carta Visa Coinbase

Una buona scelta per gli investitori istituzionali.

Coinbase Card consentirà agli utenti di spendere qualsiasi risorsa crittografica nel proprio portafoglio e ricevere premi quando lo fanno. La carta di debito in plastica sarà presto rilasciata a livello globale, ma gli utenti potranno utilizzarla con le criptovalute nei loro portafogli. Permetterà alle persone di spendere criptovalute ovunque scelgano. Puoi utilizzare una carta di debito Visa per effettuare acquisti e guadagnare fino al 4% di cashback.

Commissione: €4,95 costo di emissione o sostituzione, 2,49% di una transazione per convertire criptovalute in fiat.

#3) Carta di credito BlockFi Bitcoin Rewards

L'opzione migliore per i possessori di Bitcoin.

Puoi guadagnare premi spendendo le tue criptovalute e reinvestindo i premi guadagnati con la carta di credito BlockFi Bitcoin rewards.

Il tuo account BlockFi Interest Account (BIA) ti consente di guadagnare fino al 2% di APY quando mantieni risorse di monete stabili lì. A differenza di Bitcoin, non ti consente di convertire i premi Bitcoin guadagnati in altre forme crittografiche. Inoltre, non offre ricompense istantanee, quindi non può aiutarti a guadagnare tempo quando il prezzo del Bitcoin è alto.

Commissioni: non ci sono commissioni annuali, commissioni per transazioni estere, commissioni per l'utilizzo della carta.

#4) Carta Visa Wirex

Ideale per le persone che fanno acquisti regolari e altcoiner.

Le carte Wirex Visa consentono agli utenti di gestire account fiat e crittografici, nonché di scambiare criptovalute con fiat senza coinvolgere intermediari. Utilizzando la carta, gli utenti possono guadagnare premi sotto forma di cashback.

Puoi anche gestire account multi-firma con questa carta.

Commissioni: non ci sono costi per convertire criptovalute in fiat e non ci sono costi per il servizio.

#5) Nexo

Una buona opzione per chi cerca prestiti crittografici.

Nexo MasterCard offre agli utenti la possibilità di prendere in prestito fino a $ 2 milioni sulle proprie criptovalute con la sua carta di credito criptata fisica.

Le tue disponibilità di criptovalute nel portafoglio vengono utilizzate per garantire o assicurare il prestito, quindi puoi prendere in prestito solo denaro che vale meno delle tue disponibilità di criptovalute. È meglio non vendere la criptovaluta. Supporta circa 20 criptovalute al momento.

Commissioni: non sono previste tariffe mensili o annuali.

#6) Carta Criptografica Visa Crypterium

Questa è l'opzione migliore per gli acquirenti abituali.

Crypterium offre carte di debito prepagate virtuali e plastiche che possono essere ricaricate con criptovaluta dal portafoglio Crypterium. Le criptovalute possono essere scambiate con fiat e quindi spese ovunque che accetti VISA, inclusi migliaia di rivenditori e punti vendita in tutto il mondo. Puoi anche prelevare fiat dagli sportelli bancomat.

Ci vogliono pochi minuti per ottenere la carta virtuale. Oltre 1 milione di transazioni vengono elaborate ogni mese dalla rete, che dispone di oltre 30.000 carte.

Commissioni: è prevista una commissione di manutenzione mensile di $ 3,56 che viene esclusa se carichi la carta con $ 356 ogni mese. La consegna della carta è di €14,99.

#7) Carta di credito SoFi

L'opzione migliore per investitori e detentori.

I clienti possono guadagnare indietro premi sui loro acquisti quando utilizzano la carta di credito SoFi. Ethereum e Bitcoin sono le uniche valute attualmente supportate.

Commissioni: non ci sono commissioni annuali o commissioni per transazioni estere. I trasferimenti di saldo e gli anticipi in contanti vengono addebitati $ 10 o 5% ciascuno. I pagamenti restituiti e ritardati vengono addebitati fino a $ 39.

#8) Carta Visa TenX

L'opzione migliore per chi spende in criptovalute.

Puoi utilizzare questa carta di debito presso commercianti, bancomat e punti vendita certificati Visa che accettano Bitcoin, Ether e Litecoin. Pertanto, puoi prelevare criptovalute in fiat o utilizzare la tua carta Visa per pagare beni e servizi ovunque sia accettata Visa.

Quando gli utenti effettuano gli ordini tramite l'app, le carte vengono spedite entro 7-9 giorni lavorativi a indirizzi nell'UE e nel SEE e fino a 5 settimane a indirizzi nell'Asia Pacifico. Con l'app iOS/Android, gli utenti possono caricare le proprie carte con criptovalute prima di spendere.

Wirecard Card Solutions Ltd. ha emesso la carta nel 2017. Quella società era un incubatore di PayPal. Ci sono due token nella piattaforma TenX, PAY e TENX, dove PAY è un utility token, mentre il TENX è regolamentato.

Tariffe: Costi una tantum di 15 EUR per gli utenti europei e EA. 15 USD per gli utenti asiatici. Ogni prelievo costa $ 3,25 o 3 EUR a seconda della posizione.

#9) Swipe Visa

Il miglior affare per chi spende regolarmente.

Le carte di debito Swipe Visa hanno carte fisiche NFC/EMV a doppia interfaccia e tre delle quattro può essere utilizzato per prelevare contanti presso un bancomat. Ciò significa che gli utenti possono scegliere tra quattro livelli di carte con ricompense diverse.

Netflix, Apple Music, Hulu e Amazon Prime sono alcuni dei servizi in cui gli utenti possono guadagnare cashback. Ottenere premi cashback extra per Travala, Uber, Starbucks e Airbnb è facile.

Non è necessario puntare i gettoni con la carta entry-level, che costa $ 25. I bitcoin vengono utilizzati per pagare il cashback. Con Sky, ottieni il 2% di rimborso quando scommetti 300 SXP. Steel offre il 4% di rimborso e richiede 30.000 SXP per essere ottenuto.

Coloro che spendono token SXP su Ethereum e Binance Chain guadagneranno più premi. Il token può anche essere messo in staking per guadagnare premi per lo staking.

Commissioni: gli utenti Steel e Slate non devono pagare commissioni per le transazioni estere. Per ricevere le carte, devono pagare $ 25- $ 50 oltre alle commissioni di puntata. I token della piattaforma devono essere puntati per ottenere determinati livelli di carte. Le commissioni per le transazioni in valuta estera sono del 2%.

#10) Carta di credito Gemini Crypto

L'opzione migliore per i premi immediati.

Le carte di credito Crypto non sono ancora state lanciate, ma potrebbero essere lanciate quest'estate. Le carte saranno accessibili a tutti gli utenti MasterCard nel mondo. A differenza di altre carte crittografiche che ti impediscono di accedere ai premi in tempo reale, Gemini promette che riceverai premi in tempo reale quando effettui acquisti di Bitcoin o altre criptovalute su Gemini.

Puoi guadagnare fino al 3% di cashback sui pasti, il 2% sui generi alimentari e l'1% su altri acquisti. Gemini ti consente di caricare la tua carta con 30 criptovalute. La tua carta sarà emessa da WebBank, un prestatore online.

Commissioni: Non sono previste commissioni per il cambio della carta e nessun costo per l'acquisizione della carta. La carta è gratuita.

Conclusione

Le uniche carte di credito crittografiche elencate in questo tutorial sono Gemini Card, che deve ancora essere rilasciata, e la carta di credito crittografica di BlockFi. Tutto il resto è una carta di debito. Nonostante ciò, quasi tutti ti consentono di guadagnare premi in criptovalute acquistando i loro prodotti o servizi o persino utilizzando criptovalute.

Per coloro che desiderano una carta di debito o di credito che offra cashback sugli acquisti di criptovalute, consigliamo Crypto.com, che fornisce fino all'8% di cashback sugli acquisti di criptovalute.

Come commerciante, Crypto.com si distingue anche per il fatto che offre un'ampia selezione di opzioni di pagamento crittografico. Coloro che sono interessati ai prestiti e ai relativi cashback sugli acquisti con carta devono solo richiedere la Nexo Card.