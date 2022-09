Dal 2017 la Bielorussia ha iniziato a regolamentare gli scambi in criptovalute, cambiando poi direzione nel 2021 quando le politiche non erano più così permissive. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, la situazione è peggiorata.

La Bielorussia ha liberalizzato le criptovalute poco prima dell'invasione della Russia in Ucraina, una mossa azzardata che nessuno si aspettava. Tra grandi problematiche legate alle attività illecite e fraudolente c'è una grande polemica riguardo le condizione delle miniere di criptovalute e il loro impatto ambientale.

I bielorussi rientrano nella top 3 dei Paesi dell'est per investimento e scambi di criptovalute nonostante la crisi attuale, le pressioni della Russia durante la guerra e i pessimi rapporti con l'Europa. Quali saranno le prospettive per i prossimi mesi?

La posizione della Bielorussia nei confronti delle monete digitali

La Bielorussia sulla carta è una repubblica presidenziale ma di fatto si avvicina più a una dittatura. Il presidente attualmente in carica, Aljaksandr Lukašėnka, governa ininterrottamente il Paese da 28 anni. Chi si sarebbe immaginato che un Paese figlio dell'Unione Sovietica si sarebbe aperto tanto alle criptovalute?

Ben poche persone! La Bielorussia ha sempre espresso opinioni favorevoli nei confronti dello sviluppo digitale e delle monete digitali arrivando a febbraio di quest'anno a legalizzarle. Già nell'aria si respirava un attacco della Russia, che si è rilevata più di una semplice ombra di confine.

In molti si chiedono come mai la Bielorussia, così conservatrice abbia deciso di aprire le porte alle criptovalute per poi adottare una politica a zero tolleranza che comporta il sequestro di fondi in criptovalute semplicemente basati su supposte provenienze non identificate.

Le sanzioni dell'Europa iniziano ben prima dell'invasione russa in Ucraina

Il presidente bielorusso aveva cercato invano di avvicinarsi all'Europa allontanandosi dalle pressioni russe che continuano a incidere pesantemente sulla politica e l'economia locale. Dopo le ultime elezioni del 2020 l'Europa ha deciso però di prendere le distanze a causa "dell'inaccettabile violenza esercitata dalle autorità bielorusse".

Da allora Lukašėnka ha deciso di affiancarsi nuovamente alla Russia, una scelta che viene considerata dall'Europa come "alleanza" e accordo nei confronti dell'invasioni. Questo ha determinato nuove misure restrittive che come nel caso della Russia vedono una scappatoia nelle criptovalute.

Il risultato è che fino ad oggi sono stati confiscati quasi 80 milioni di euro in monete digitali per attività fraudolente e recentemente hanno emesso un mandato d'arresto contro Vladislav Kuchinsky, fondatore di Bitok, il più grande Exchange bielorusso.

Cos'è successo dopo l'invasione della Russia in Ucraina

Dal 2017 la Bielorussia ha iniziato a regolamentare gli scambi in criptovalute cambiando la direzione nel 2021 quando le politiche non erano più così permissive. La Cina è stato un Paese preso come modello sia per le politiche ambientali contro il mining e l'uso di risorse a basso costo sia per limitare la fuga dei capitali all'estero e l'evasione delle tasse.

La caduta del rublo russo e le difficoltà economiche che sta vivendo il Paese incentivano le persone a cercare soluzioni alternative per combattere la crisi. Considerando che la guerra iniziata dalla Russia probabilmente si estenderà con il tempo non ci sono proiezioni di miglioramento a breve termine.

Anche se le criptovalute per definizione sono slegate dai governi in realtà subiscono pressioni poco indifferenti. La guerra russo-ucraina ne è una prova: la maggior parte degli Exchange si è dichiarata conforme con le sanzioni applicate dall'Europa e dagli Stati Uniti

Il problema del mining in Bielorussia

Dal 2017 è stato regolamentato il mining in Bielorussia. L'idea chiaramente non era fondata su una crescita sostenibile e sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini ma sull'interesse a monopolizzare questo nuovo mercato, infatti era presente un solo Exchange in cui operare in tutto il Paese.

Il problema principale del mining in Bielorussia non è stato l'uso incontrollato delle risorse anche se la maggior parte dell'energia proveniva da fonti non rinnovabili. Il controllo autoritario del presidente ha scatenato rivolte sociali che hanno utilizzato fin da subito le criptovalute per raccogliere fondi contro il regime.

Tra queste troviamo un'organizzazione no profit, Bysol, che ha raccolto più di 2 milioni di dollari in bitcoin in tempi flash per creare una forza di opposizione al regime. La risposta è stata repressiva e il controllo sul traffico delle criptovalute si è accentuato limitando il vero potenziale di queste.

Le monete digitali mettono a disposizione una serie di benefici anche per le persone che hanno più potere e controllo e per questo occorre prestare molta attenzione all'andamento politico di un Paese che non può nascondere i prossimi passi.