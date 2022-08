Entro il 2050 Etihad mira a emissioni di CO2 pari a zero, così cerca in Polygon un partner che possa aiutarlo nella comunicazione su blockchain: ecco il lancio di nuovi NFT ispirati alla famosa compagnia di volo orientale, ricchi di vantaggi.

Molti scettici hanno affermato che gli NFT sarebbero stati solo un'onda passeggera da cui guardarsi, sostenendo che sarebbero stati un ulteriore specchietto per le allodole.

Eppure in offerte come quella di Etihad non possiamo che scorgere vantaggi assai interessanti che non sfuggono agli occhi degli investitori e nemmeno a quelli dei consumatori!

Sì, perché recentemente la compagnai aerea ha lanciato la sua prima collezione di Non-Fungible-Token approfittando del forte interesse sull'argomento per promuovere alcune offerte incredibili per i consumatori!

Il lancio è avvenuto il 21 luglio 2022 e si concluderà il 18 agosto, con ricompense capaci di fare gola a tantissimi che potranno addirittura approfittare di biglietti aerei gratuiti!

Scopriamo perciò come la compagnia di Abu Dhabi ha lanciato i suoi NFT in collaborazione con Polygon, sempre presente tra le grandi società che vogliono sfruttare la blockchain.

Ethiad apre al Web3

Tra gli ingressi nel mondo blockchain non ci si aspettava una compagnia aerea.

In questi mesi, dopo la crisi del COVID-19, la guerra Russia-Ucraina e il problema delle emissioni di CO2, non è stato sicuramente facile per società come Etihad Airways.

Così, cercando probabilmente di approfittare del trend in crescita che vede l'adozione sempre maggiore di asset digitali, la compagnia di Abu Dhabi entra nel Web3 lanciando una collezione di NFT in collaborazione con la rete Polygon.

Il nome è EY-ZERO1 e prevede moltissimi benefit per gli acquirenti, un'offerta limitata e disponibile in pochi esemplari considerando la fama della compagnia.

Collezione NFT EY-ZERO1

Da luglio, in offerta per circa 30 giorni fino al 18 agosto, gli NFT saranno disponibili all'acquisto sul sito Arcube.io ancora per poco!

La collezione è stata denominata EY-ZERO1 e il prezzo di ogni token sarà di $349 più le tasse locali per l'acquisto.

Gli esemplari sono 2003, creati per onorare la fondazione di Etihad e progettati attorno alla flotta 787 Dreamliner. La prima collezione Non-Fungible-Token basata su una compagnia aerea include 10 design di livrea su aeromodelli 3D interattivi, coniati come oggetti da collezione in edizione limitata.

Le offerte includono anche i famosi modelli "Choose Well USA", "Manchester City FC" e il più raro di tutti con cui gli utenti potranno aiutare Etihad nel viaggio verso la decarbonizzazione: "Greenliner".

Polygon ed Ethiad per l'ambiente

Partner ufficiale di questo progetto è Polygon, che permetterà alla società di creare e distribuire i suoi NFT EY-ZERO1.

Ricordiamo che Polygon($MATIC) è un'ecosistema che mira a diventare "carbon neutral" cioè una delle più sostenibili dal punto di vista ambientale, a zero emissioni entro il 2022.

La flotta aerea ha abbracciato la sfida e vuole riuscire a eliminare emissioni di CO2 almeno entro il 2050, approfittando proprio dello slancio di Polygon riguardo il sostegno ambientale!

Tutti i profitti di questa raccolta NFT saranno usati per comprare carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) sui voli Etihad Airways.

I voli con SAF hanno un'impronta di CO₂ ridotta fino al 70% e fanno parte del programma di sostenibilità di Etihad. E grazie anche a un altro partner, Aerial.is, leader nella misurazione del carbonio, desiderano infatti compensare il 100% delle emissioni dannose.

Per approfondire:"Polygon (MATIC): 110% green! Grazie ai crediti di carbonio!"

Biglietti aerei gratuiti? Solo una delle ricompense degli NFT

Le ragioni per acquistare gli NFT della compagnia aerea sono diversi, tenetevi forte.

Oltre a possedere un oggetto da collezione in edizione limitata, i proprietari di questi esemplari riceveranno almeno un anno di status Guest Silver elite!

Che cos'è? Si tratta di una sorta di condizione speciale per i passeggeri di Etihad Airways che garantisce vantaggi indiscutibili, specialmente per chi viaggia spesso!

Silver elite include, infatti, il check-in prioritario con la compagnia aerea, l'accesso alle lounge dell'aeroporto internazionale di Abu Dhabi e franchigie di peso extra per Bagaglio.

La compagnia aerea promette anche ai proprietari originali di ogni token "premi aggiuntivi" ancora da decidere, ma la sorpresa più grande è che a solo 10 fortunati saranno regalati biglietti aerei gratuiti da tutto il mondo per la città di Abu Dhabi!

Non male, vero? Non poche ragioni per essere proprietari di uno degli NFT di EY-ZERO1!

Polygon, blockchain del 2022

Nell'ultimo anno le criptovalute sembrano avere avuto una bella battuta d'arresto, ma non possiamo negare che stiano comparendo i primi segnali di ripresa.

Alcuni pensano che siano dei falsi tentativi di ripresa, ma gli scettici avranno sempre da ridire.

Certamente, però, nessuno può negare che, dopo gli NFT di Etihad, Polygon si stia affermando come la scelta migliore di tutte le grandi società che vogliono fare il loro ingresso con un partner affidabile nel Web3.

E sembra proprio che tanti lo stiano facendo! Da Disney alla Mercedes, tutti sembrano interessati all'ecosistema blockchain più in voga del 2022, sia per l'impegno alla sostenibilità ambientale sia per le grandi qualità della rete.

Leggi anche:"Polygon è partner di Mercedes Benz: nasce il progetto di storage blockchain "Acentrik""